Пилюля от эйфории. Может быть, мы ещё скажем спасибо Уругваю

Чемпионат мира стал подарком – нет, не небес – оргкомитета турнира для Самары. Не заверни он на берега Волги, город, наверное, вовек не обрёл бы новых, качественных дорог и современных объектов спортивной и не только инфраструктуры. Неудивительно, что в Самаре только и разговоров что о футболе – в магазинах, маршрутках, на улицах.

До конца не веря свалившемуся на них счастью, люди спешат насладиться этой сказочной атмосферой, накопить эмоций впрок. Даже далёкие от спорта горожане внезапно обнаружили в себе интерес к игре с мячом и всему тому, что его окружает. В большей степени всё-таки ко второму, чем к первому.

Молодые мамочки и те идентифицируют основных игроков сборной России. Ещё пару недель назад вопрос о любимом «сборнике» многих из них поставил бы в тупик. Сегодня они практически безошибочно называют фамилии футболистов. В фаворе у местных красавиц Дзюба, Смолов, Черышев и Акинфеев. Увы, аргументация одной участницы мини-опроса не вошла в видео. Диалог с девушкой получился лаконичным, но занятным.



— А вам кто нравится?

— Дзюба.



— Чем?

— Фамилией!

***

Гостям Поволжья пришлось серьёзно поломать голову и язык, чтобы припомнить и произнести хотя бы одну российскую фамилию, имеющую отношение к футболу. Многие вспоминали «того парня, который забил три гола», но правильно выговорить «Черышев» было выше их сил.

Политические деятели Советского Союза и Российской Федерации в Латинской Америке пока известны лучше мастеров мяча. «Сталин… Нет. Ленин… Владимир Путин! Спасибо Путину за этот чемпионат мира!» — благодарил российского президента на фоне великой русской реки парень в футболке «ла селесте». И, думаю, делал это совершенно искренне – на моей памяти такого радушного приёма приезжим туристам не оказывали ни на одном большом турнире. Похоже, сотрудники правопорядка получили чёткое распоряжение – не портить гостям праздник. За компанию с ними и рядовые россияне получили возможность безнаказанно «оторваться». Без фанатизма, естественно.

***

Не получив от Черчесова ни единой кадровой подсказки накануне, журналисты сами сделали нехитрый вывод: ага, раз привёл на пресс-конференцию Смолова – значит и в состав поставит. А вот дудки – Фёдор снова остался в запасе. Станислав Саламович снова всех переиграл. Смолова он снарядил на газон только в середине второго тайма.

Отдых получили Фернандес, Головин и Жирков, а шанс показать себя – Кудряшов, Смольников и Миранчук №15. Фёдор на турнире уже выходил, Игорь с Алексеем – дебютировали на «мире». Для бека «Зенита» премьера прошла хуже не придумаешь и завершилась досрочно – удалением на 36-й минуте…

***

С полтайма самые верные болельщики российской сборной, а также немаленькая журналистская толпа терзались вопросом: бронировать или нет билеты в Сочи? Где-то подспудно об этом же размышляли и тренеры нашей команды. Как это ни парадоксально, с точки зрения логистики и условий подготовки ей даже выгоднее было второе место в группе – не надо лететь в Сочи и приспосабливаться к тамошним полям. Всё-таки Новогорск и «Лужники» сборной России более привычны, чем сочинские апартаменты и «Фишт». А Испания ли, Португалия ли – ей-богу, какая разница?! Хрен редьки не слаще.



Дальнейший маршрут хозяев ЧМ-2018 прояснился уже по истечении трети матча. Штрафной от Суареса и досадный рикошет от Черышева фактически припечатали Россию ко второй позиции. Удаление Смольникова, отхватившего пару карточек за неполный тайм, даже у неисправимых оптимистов убило надежду на позитивный исход. «Россия, Россия!» и «Нужен гол» трибуны заряжали уже больше по инерции, не особо веря в чудесный камбэк. Всё-таки Саудовская Аравия и Египет – это что-то одно, а Уругвай – что-то совсем другое. Третий гол Кавани в концовке эту разницу в классе между двумя первыми нашими соперниками и третьим лишний раз подтвердил.

В 2018 году даже ничьих у уругвайцев ещё не было – только победы. Свежая стала шестой подряд, если вас это хотя бы немного утешит.

***

Напоследок выскажу непопулярную мысль: наверное, даже хорошо, что проиграли. Слишком внешне всё легко и гладко складывалось для российской сборной на старте турнира. Две убедительные победы притупили у неё инстинкт самосохранения, деформировали трезвую самооценку. Поражение её гарантированно встряхнёт и заново мобилизует. Пускай оно лучше случится сейчас, чем в 1/8 финала. Спасибо маленькому, но гордому Уругваю за полезный урок.

Хочется верить, что такое развитие событий полководец Черчесов тоже дальновидно предусмотрел и 1 июля в Москве эти парни нас снова удивят. Разумеется, приятно.