Черчесов – тренерок? Уругвай съел сборную России, но наплевать

Суарес нас покусал, но этот матч НИЧЕГО не значит.

Казалось, что до космической арены в Самаре добраться так же невозможно, как России – до плей-офф чемпионата мира.

Самара-Арена Фото: РИА Новости

Уругвайцы, например, догорали возле пляжа в ожидании такси. И занятие это было таким же бессмысленным, как сам матч в Самаре. Ведь что дороги в центре города перекрывали самым непредсказуемым образом, что состав пар в 1/8 финала никак не зависел от конкретного результата. Испания, Морокко, Португалия и Иран играли так, что из группы могут выйти в любой последовательности.

Для попадания в шаттл нужно было пострадать. Автобусы забивались на первой станции, как мячи в ворота Саудовской Аравии и Египта, но на следующей остановке в ворота было уже не попасть. Кондиционеры не работали, и полтора часа жары превращали процесс в баню, где лучшими были уругвайцы и из которой хотелось удалиться быстрее, чем это удалось Игорю Смольникову.

Хотя перед стадионом всё равно был праздник, потому что сборная его давно устроила. Да и самая популярная местная песня, переделанная из «Самара городок», в «Черчесов тренерок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня» — звучала не так уж пренебрежительно, как «тренеришка» Дзюба.

Пилюля от эйфории. Может быть, мы ещё скажем спасибо Уругваю Уругвайцы избавили сборную России от двух «лишних» перелётов.

Ведь даже после разгромного поражения от первого же мощного соперника «тренерок» всё равно оставался известен как «тренер-ок».

Я объясню, зачем перенасытил первую часть обзора метафорами. Дело в том, что матч России и Уругвая действительно ни о чём не мог нам сказать. Давайте ещё раз.

1. Победа гарантировала матч со слабым соперником? Нет!

2. Поражение вело бы к провалу? Уже нет.

3. Слабая игра говорила бы, что вот он – наш настоящий уровень?! Тем более нет.

Задачи, обозначенной на предыдущем фото, Черчесов и не ставил. Он вообще осознанно разрушил всю победную структуру. И говорить, что, мол, мы ничтожны по сравнению с Уругваем, – абсолютно неправильно.

«Уругвай не ужасен, а Кавани и Суарес — топ». России будет тяжело Огромный разбор от Романа Пилипчука — экс-помощника главного тренера «Спартака». Его мнение отличается от остальных.

При совместной работе над разборами Романа Пилипчука в очередной раз пришлось убедиться, насколько в современном футболе важны функции, а не привычные вам и многим экспертам навыки. Нет слова «хороший» или «плохой», «техничный» или «быстрый», зато есть «качественный» или «подходящий».

Например, перед Египтом Пилипчук показывал слабые стороны команды Эктора Купера. Это большие расстояния между защитниками, пустые зоны на фланге и недостаточная концентрация высоких центральных защитников при игре в своей штрафной. С Салахом или без, команда выглядела разбалансированной и уязвимой, а штаб Черчесова, подобрав подходящих футболистов, на этом сыграл.

«Салах не изменит систему». Роман Пилипчук – о сборной Египта Бывший помощник Массимо Карреры и аналитик «Спартака» — об уязвимых сторонах соперника сборной России.

Учитывая качество исполнителей в нашей сборной, мы можем позволить себе действовать от себя, как делает сборная Бразилии. Сила России – именно в изучении слабостей и быстром, вертикальном футболе, основанном на прессинге и попытках организации быстрых встречных атак.

Но в игре с Уругваем шансы были минимальны по двум причинам.

Во-первых, да, это очень дисциплинированная команда без слабых мест.

Во-вторых, сборной России необходимы именно функции игроков. Например, наличие универсальных фланговых защитников, обладающих атакующим мышлением, хорошим средним и длинным пасом, а также способностью качественно и разнообразно обострять. Объём их работы очень велик, поэтому на поле с Уругваем выходят Игорь Смольников и Фёдор Кудряшов. Одному из них предыдущие характеристики соответствуют лишь наполовину, а к другому – не подходят вообще. Нет, эти парни — очень хорошие футболисты, просто игра требует от них другого.

То же самое происходит и в организации игры в центре поля. Головин – это резкость, скорость, отбор, способность протащить мяч и устроить быструю встречную атаку. Но у Саши есть жёлтая, он много бегал, поэтому на поле появляется Алексей Миранчук, по манерам и ментальности больше похожий на Динияра Билялетдинова. Игрок «Локо» — исполнитель другого функционала, которому необходимы Фернандеш или Денисов.

Так что с Уругваем Черчесов осознанно сломал систему, к которой вернётся уже к следующему матчу. И у нас будет вовсе не безнадёжная сборная.

И даже хорошо, что в этом никому не нужном, практически контрольном матче всё было против нас: гол первым ударом, рикошеты, судья, забывший о повторе, бьющий мимо Дзюба, удаляющийся Смольников. Теперь мы ещё раз вспомним, что наш футбол не вовсе божественный.

Так что не смотрите на эти 0:3 — они ничего не значат. Не напрягайтесь после Самары. Черчесов всё ещё тренер-ок, а сборная как минимум в 1/8.

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