«Внутри есть опустошение, мы расстроены результатом»

От разгрома сборной России командой Уругвая больше всего грустили, кажется, российские спортивные журналисты, собравшиеся в микст-зоне самарского стадиона. Причина проста: после поражений, особенно таких, игроки национальной сборной не слишком любят общаться с прессой. Однако в этот раз дело не ограничилось словоохотливым Дзюбой, который наговорил на отдельный материал.

«Самедов говорит: «У тебя нос кривоват». А он и раньше такой был» Дзюба сетовал на ошибки, оценил пользу пощёчины и порадовался тому, что играть предстоит в «Лужниках», а не ехать в жаркий Сочи.

Почти одновременно с Дзюбой к журналистам вышел Денис Черышев. Полузащитник сборной отвечал на вопросы как на русском, так и на испанском.

— У нас было несколько моментов в начале, но мы мы не смогли их реализовать и пропустили очень ранний гол со штрафного. После него не собрались, мне кажется. Пытались забить тоже, имели возможности. У них тоже сильная команда, хорошие исполнители. Игра получилась очень сложной, но нам нужно сохранять победный менталитет, веру в себя и никого не бояться. Это единственная возможность выиграть следующий матч. С кем бы ни пришлось играть, сделаем все возможное для этого. Я стараюсь давать команде всё лучшее. Конечно, я доволен тем, что удалось забить на турнире три гола, буду стараться и в дальнейшем приносить сборной пользу. Конечно, играть вдесятером против такой команды тяжело, но мы хотели забить и при 2:0. Не получилось. Тем не менее, бились до конца.

— Поддержали Смольникова?

— Думаю, ему не надо расстраиваться — у каждого футболиста а бывают такие моменты. Сегодня он ошибся, завтра это может быть другой игрок, например, я, любой. Ничего страшного — игровой момент. Надо его поддержать, и мы поддержали. Всё у него будет хорошо.

— Кого бы хотели в 1/8?

— Любой соперник будет тяжёлым. Со всеми будет интересно сыграть. Но надо двигаться дальше и выигрывать. Испания или Португалия? Я за сборную России только болею.

Затем Дениса остановили уже испаноговорящие журналисты, долго терзавшие игрока. После этого Черышева хватило лишь на небольшой эксклюзивный комментарий Ивану Карпову, спросившего про усы надежды.

— Усы надежды мы в сборной не обсуждали. Но если надо поддержать Саламыча, то, конечно, это хорошо – я только за. Только как я буду призывать людей поддержать акцию, если у меня усов нет? Но если у людей есть такая возможность, пусть приходят с усами поддержать нашу сборную.

Пилюля от эйфории. Может быть, мы ещё скажем спасибо Уругваю Уругвайцы избавили сборную России от двух «лишних» перелётов.

Тем временем к журналистам вышел Александр Самедов.

— В чём причина проигрыша сегодня?

— Мы допустили очень много ошибок в первые 20 минут. Сильная сторона сборной Уругвая — стандарты, так что они нас наказали.

— Дальше вам предстоит 1/8 финала, какие уроки нужно извлечь из сегодняшнего дня?

— Нужно не допускать этих ошибок и готовиться к 1/8. Будем сегодня ждать соперника.

— Есть ощущение, что сегодня наша команда была значительно слабее по классу на фоне Уругвая?

— С Уругваем можно играть. Повторюсь, за те ошибки, которые мы совершили в первые 20 минут, нас наказали. К тому же при счёте 2:0 остались в меньшинстве. Они ничего выдающегося не показали. Классная команда, но с ними можно играть.

— В России лето очень жаркое?

— В Самаре — да, в Питере не было так жарко.

— Поражение психологически повлияло на команду?

— Конечно, не хотели проигрывать. Рассчитывали порадовать болельщиков, выйти из группы с первого места. Надо двигаться дальше.

Черчесов – тренерок? Уругвай съел сборную России, но наплевать Суарес нас покусал, но этот матч НИЧЕГО не значит.

— Есть шанс, что если Иран выиграет Португалию, то займёт второе место. При таком раскладе можно не попасть на Испанию. С кем вам будет лучше играть?

— Кто будет, тот и будет. Надо готовиться, кто бы ни был.

— Криштиану Роналду может обыграть один...

— И с теми, и с теми уже играли.

— Сегодня у вас было три штрафных, и мяч летел мимо. С чем это связано?

— Неудача. Не пошли штрафные сегодня, хотелось найти человека, который бы взял на себя эту роль. В конце Федя Смолов пробил. Моя вина есть, будем работать.

— Фёдор сам взял на себя эту ответственность?

— Да, было очевидно, что у меня сегодня не идут штрафные.

— Уругвай можно отнести к числу фаворитов чемпионата мира?

— Их много на самом деле, ещё рано о чём-то говорить.

«Вдесятером мы показали агрессивный футбол и мужское сердце» Станислав Черчесов заставил журналистов аплодировать на пресс-конференции.

— Есть ли претензии к судейству сегодня?

— Как ни странно, есть. Некоторые решения были странными, может быть вам со стороны так не показалось, но на поле сложилось мнение, что судья — чудак. Всё как-то с улыбкой воспринимал, когда ему высказываешь. Забавно. но честно говоря, некоторые решения были странными.

— Самое странное какое?

— На поле казалось, что первую желтую карточку Игоря можно было избежать. Этот момент можно было по-другому трактовать.

— Был ли пенальти на Дзюбе?

— Сложно сказать.

— Какие уроки извлекли для себя?

— Мы играли против сборной высочайшего уровня, которая показала нам, что если мы ошибаемся, нас сразу же накажут.

— Черчесов больше критиковал или подбадривал после матча?

— Он указал на ошибки, впереди будет разбор. Никто не вешает нос, нас ждёт 1/8. Всё нормально!

Последней «жертвой» журналистов стал Фёдор Кудряшов.

— В чём причина разгрома?

— Мы допустили грубые индивидуальные ошибки, отсюда — такой результат.

— С Саудовской Аравией и Египтом было легче?

— Мне тяжело сказать, так как я провёл первую игру в стартовом составе. Лично я старался сыграть так, как требовал тренерский штаб. Насколько это удалось, надо спросить у них. Ни в коем случае, у нас не было мыслей, что результат уже достигнут. Мы и сами настраивались, и тренерский штаб говорил о важности игры. Никакой расхлябанности и недооценки соперника не было.

— Почему все голы пришли со стандартов?

— Возможно, нам стоит больше отрабатывать это на тренировках. Тренерский штаб подскажет нам какие-то нюансы. Эти голы пришли из-за наших ненужных ошибок.

— Кого хочется видеть в качестве соперника в 1/8 финала?

— Кто попадётся, с теми и придётся сыграть. Нужно убрать ненужные ошибки, это главное.

— Рады, что игра пройдёт в «Лужниках», которые уже один раз оказались счастливыми для команды?

— Сейчас об этом даже мыслей нет. Внутри есть опустошение, мы расстроены результатом. Надеюсь, что это поражение не скажется на нас, может, даже подстегнёт. Нужно будет убрать те ошибки, которые мы допустили.

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