Улыбка Фортуны. Испания чудом попадает на Россию

Группа B и ее матчи третьего тура были крайне важны для отечественного болельщика. Каким будет то лихо, которое достанется сборной России – определяли именно эти два по сорок пять в Саранске и Калининграде.



В первых двух турах дружины из Испании и Португалии провели в едином темпе. «Фурия роха», даром, что лишилась наставника перед самым Мундиалем, в игре не просела. С Фернандо Йерро команда зрелищно отыграла в первом туре с главным антагонистом, оставшись при своих. И раскусила-таки крепких орешков из Ирана.

В Испании главной темой по итогам двух встреч на Кубке мира стало обсуждение двух игроков: Давида Де Хеа и Диего Косту. Первого продолжали костерить за помарки против Португалии. Второй вызывал бурю споров своим неоднозначным поведением. Угля в топку подкинул защитник Ирана Мортеза Пуралиганджи: сказал, что во время очного противостояния Коста оскорблял всю его семью, включая женщин.

С турнирной точки зрения матч между Испанией и Марокко был нужен «тореадорам» намного больше. Крупная победа давала им шансы на первое место в группе и соответствующий выход на Россию в «Лужниках». Правда, если португальцы с блистательным Роналду забивали и пропускали аналогичное число голов в своей игре, все решали бы новые показатели. Например, число жёлтых карточек. У кого «горчичников» меньше, тот и первый. А если и там равенство, то все решил бы жребий. Впрочем, до этого предстояло отсмотреть полтора часа футбольного пиршества.

ЧМ-2018. Россия сыграет с Испанией в 1/8 финала Онлайн-трансляция матчей группы В Иран – Португалия, Испания – Марокко, по итогам которых определился соперник сборной России в 1/8 финала.

С первых минут соперники задали высокий темп и градус борьбы – реф не мешал. Но контролировал ситуацию: Рамос на 6-й минуте начал бодаться с оппонентом – судья жёстко пресёк. И показал желтую карточку Пике за грубый подкат. Жерар даже после этого не успокоился и пытался на словах обьяснить лежащему оппоненту, что все было в рамках правил.



После подходов к чужим воротам Испания неожиданно опростоволосилась. Рамос и Иньеста не поделили мяч в центре поля, Бутаиб перехватил и улетел к воротам. На гроссмейстерской паузе дождался выброса Де Хеа и отправил мяч ему в «домик».



Впрочем, футбольное недоразумение испанцы устранили быстро: расчертили атаку в чужой штрафной и выкатил на Иско. Тот думать не стал и максимально сильно в упор расстрелял ворота.



«Фурия роха» в России пока очень живая команда. Не роботы без ошибок. Люди с вдохновением. Временами они проваливались в обороне совершенно непростительно. Временами плели кружева атак до головокружения у зрителей и соперников. Царили в центре поля Иньеста и Иско. Их взаимопонимание идеально, даже жаль, что они не поиграли за один клуб.

Несмотря на преимущество, к перерыву сборной Испании по раскладу в группе светило сочинское солнце в плей-офф. Это мотивировало больше прессинговать и активнее двигаться у чужой штрафной. При этом у «печки» регулярно возникали пожары из-за такого акцента в атаку. Из-за этого по моментам Марокко выходил даже лучше соперника. Команда уже вылетела из турнира, терять нечего – это позволяло действовать раскованно и свободно.



Энтренадоре Йерро негодовал и сделал разом две замены: Аспас и Асенсио вышли менять ситуацию. Важно, что в такой ситуации возрастной Иньеста остался на поле – без него игра не шла.

Но вместо своего года кудесники мяча из Испании пропустили. Розыгрыш корнера, высоченная подача и мощнейший выстрел головой от Эн-Несери в девятку. У вратаря взять такое шансов не было.



Испанцев будто ударили обухом по голове. Их не хватало даже на финальный натиск. К счастью, шальной прострел с фланга Аспас пяткой превратил в гол. Судья заставил всех понервничать, но после консультации с VAR показал на центр. Такая ничья спровоцировала несколько стычек.



И дальше самое интересное! В Саранске Иран вдруг отыгрался у Португалии. И команда Йерро вместо Сочи получила билеты до Москвы на игру с Россией. Борьба до победного была вознаграждена Госпожой Удачей сполна. Но теперь мы все дружно болеем, что в следующем матче испанцы выданные авансы не оправдают.

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