Роналду смазал пенальти и едва не был удалён. Португалия «отскочила»

Португалец против португальцев

Сборная Ирана к третьему туру неожиданно сохранила шансы на выход из группы. Чтобы попасть в 1/8 финала команде португальского тренера Карлуша Кейруша требовалось побеждать сборную Португалии. Вот какие киношные истории дарит нам российский чемпионат мира.

«Кейруш – мой друг и коллега, но завтра мы поставим нашу дружбу на паузу, – пошутил накануне матча главный тренер действующих чемпионов Европы Фернанду Сантуш. – Он, безусловно, будет в этот вечер частью Ирана. Я видел все матчи иранцев в отборе. Команда сильная, у неё качественные футболисты. Есть опытные ребята, некоторые играли или играют в Европе, в России. В двух матчах на ЧМ-2018 они показали себя организованной командой. Иран хорош не только в обороне, но и в атаку выходит хорошо. Будет зрелищный матч».

И, действительно, получилось фантастическое зрелище.

Иранец против иранца

Прилетевшие в Россию в огромном количестве болельщики сборной Ирана сделали в Саранске по-настоящему домашнюю атмосферу для команды Кейруша. Впрочем, выносящие мозг иранские дудки больше заставили волноваться своих, чем чужих. Хуже всех справлялся с нервами голкипер Алиреза Беиранванд из «Перспеполиса», который в первую четверть часа совершил три ошибки на выходе из ворот. Правда, в одном из этих эпизодов ему помешал собственный партнёр – полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи, которому, похоже, было столь же тяжело справиться с нервами, как голкиперу. Беиранванд и Эззатоллахи на эмоциях едва не подрались! Но потом иранцы взяли себя в руки и стали создавать проблемы сборной Португалии, чьи опорные полузащитники плохо справлялись с нейтрализацией контрвыпадов. Сердар Азмун вместе со звездой голландского чемпионата Алирезой Джаханбакшем соорудили при счёте 0:0 несколько опасных моментов у ворот Руя Патрисиу.

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«Усы надежды»

В целом игравшие на быстрых контратаках иранцы надёжно держали оборону до 45-й минуты. Помогали друг другу, успевали перестраиваться и перекрывать зоны. Этой сборной вообще тяжело забить – достаточно вспомнить «сухой» рекорд команды Кейруша в отборочном цикле. Криштиану Роналду нанёс в первом тайме три удара по воротам Беиранванда. Лучшую возможность забить обладатель «Золотого мяча» имел в самом начале, когда ускользнул от двух соперников и стрелял в ближний угол. Ещё Роналду пробил со штрафного в «стенку», а в третьем случае иранский голкипер справился с дальним ударом нападающего «Реала». Вклад Криштиану в игру был невелик, как и получившего место в основе Андре Силвы. Кстати, молодой форвард, с которым Роналду нравиться играть в паре, отрастил усы. Неужели тоже верит, что ему принесут удачу «усы надежды»?

ЧМ-2018. Россия сыграет с Испанией в 1/8 финала. LIVE Онлайн-трансляция матчей группы В Иран – Португалия, Испания – Марокко, по итогам которых определится соперник сборной России в 1/8 финала.

Как бы то ни было, больше повезло безусому Рикарду Куарежме: он забил «гол в раздевалку» классным ударом внешней стороной стопы. На перерыв Португалия уходила лидером группы, а, значит, соперником сборной России в плей-офф.

«Козлиная бородка»

Роналду в отличие от Андре Силвы отрастил на фарт «козлиную бородку», однако в Саранске это не работало. В начале второго тайма Криштиану заработал пенальти в единоборстве с Эззатоллахи. Чтобы рассмотреть нарушение правил, парагвайскому судье Энрике Вильяфанте пришлось обратиться к помощи системы VAR. Причём иранцы даже после повтора отказывались верить в фол со стороны полузащитника «Ростова», который очень жёстко встречал Роналду на протяжении всей игры. Эхсан Хаджсафи, а также Азмун заработали предупреждения за давление на арбитра. Роналду взял мяч, подошёл к «точке» и… не справился с нервами! Тут уже Беиранвард был великолепен, совершив эффектный сейв в красивом прыжке.

Тайм VAR

Чемпионы Европы и при счёте 1:0 не переставали наступать. Португальцы явно хотели выиграть с более крупной разницей, которая гарантировала им выход в 1/8 финала на сборную России. Поскольку и сборная Ирана контратаковала, мечтая о чуде, игра «горела». Хитрый Азмун дважды падал в штрафной португальцев, выпрашивая пенальти, однако судья не верил форварду «Рубина».

Скорее всего, был прав. Зато парагваец посмотрел повтор эпизода, в котором Роналду пихнул локтем Мортезу Пуралиганджи. Какой был бы скандал, если бы Криштиану получил красную карточку и не смог принять участие в матче 1/8 финала! Наверное, Вильяфанте тоже подумал о том, сколько угроз получит от фанатов звезды «Реала» в случае удаления, поэтому ограничился предупреждением.

Второй тайм – торжество системы VAR. На 90+1-й минуте судья, внимательно поглядев в экран, поставил пенальти уже в ворота сборной Португалии! За игру рукой. Карим Ансарифард из «Олимпиакоса» оказался хладнокровнее Роналду и забил – 1:1. Иранцы пошли на штурм ворот Руя Патрисиу, создали почти стопроцентный момент и… простили Португалию. Иран мог выиграть эту группу! Но команда Кейруша вылетает, а с Россией всё-таки сыграет Испания.

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018