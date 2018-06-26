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ЧМ-2018. 25 июня. Лучшие кадры игрового дня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Как Испания и Португалия боролись за то, чтобы избежать Россию. Лучшие фото дня
Как разбилась надежда Ирана на плей-офф, промах Роналду и пособие по празднованию голов – в подборке главных фотографий игрового дня ЧМ.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Этот мундиаль по праву можно называть чемпионатом мира по пенальти. Только накануне было назначено четыре пенальти, два из которых не удалось реализовать.

Фахад Аль-Муваллад мог вывести сборную Саудовской Аравии вперёд уже на 41-й минуте.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Голкипер сборной Ирана Алиреза Беиранванд героически отразил пенальти в исполнении Криштиану Роналду.

Фото: Jan Kruger/Getty Images
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вот как надо праздновать голы.

Испания в 1/8 – это хорошая новость. Есть одна причина
Шансы есть.
Фото: РИА Новости

Несмотря на поражение, египетские фанаты всё равно были счастливы поучаствовать в этом празднике футбола.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Вид сверху на матч сборной России с Уругваем.

Фото: РИА Новости

В плей-офф – с улыбкой!

Фото: РИА Новости

Фёдор Смолов не оставил без внимания болельщиков после окончания матча.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Криштиану Роналду ждёт, пока арбитр решает, удалять его или нет.

Роналду смазал пенальти и едва не был удалён. Португалия отскочила
Роналду мог вылететь раньше Месси.
Фото: Hector Vivas/Getty Images

Невероятная развязка матча в Саранске! Иран на 93-й минуте сравнял счёт, забив Португалии с пенальти, но этого оказалось недостаточно, чтобы пробиться в плей-офф.

Фото: Hector Vivas/Getty Images
Фото: Jan Kruger/Getty Images
Улыбка Фортуны. Испания чудом попадает на Россию
Волшебная история последних минут.

Испания чудом сравняла счёт в матче с Марокко и встретится с Россией в «Лужниках» уже в воскресенье.

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
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Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

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