Как Испания и Португалия боролись за то, чтобы избежать Россию. Лучшие фото дня
Как разбилась надежда Ирана на плей-офф, промах Роналду и пособие по празднованию голов – в подборке главных фотографий игрового дня ЧМ.
Этот мундиаль по праву можно называть чемпионатом мира по пенальти. Только накануне было назначено четыре пенальти, два из которых не удалось реализовать.
Фахад Аль-Муваллад мог вывести сборную Саудовской Аравии вперёд уже на 41-й минуте.
Фото
: Shaun Botterill/Getty Images
Голкипер сборной Ирана Алиреза Беиранванд героически отразил пенальти в исполнении Криштиану Роналду.
Фото
: Jan Kruger/Getty Images
Фото
: Clive Brunskill/Getty Images
Вот как надо праздновать голы.
Испания в 1/8 – это хорошая новость. Есть одна причина
Шансы есть.
Фото: РИА Новости
Несмотря на поражение, египетские фанаты всё равно были счастливы поучаствовать в этом празднике футбола.
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Вид сверху на матч сборной России с Уругваем.
Фото: РИА Новости
В плей-офф – с улыбкой!
Фото: РИА Новости
Фёдор Смолов не оставил без внимания болельщиков после окончания матча.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Криштиану Роналду ждёт, пока арбитр решает, удалять его или нет.
Роналду смазал пенальти и едва не был удалён. Португалия отскочила
Роналду мог вылететь раньше Месси.
Фото: Hector Vivas/Getty Images
Невероятная развязка матча в Саранске! Иран на 93-й минуте сравнял счёт, забив Португалии с пенальти, но этого оказалось недостаточно, чтобы пробиться в плей-офф.
Фото: Hector Vivas/Getty Images
Фото: Jan Kruger/Getty Images
Улыбка Фортуны. Испания чудом попадает на Россию
Волшебная история последних минут.
Испания чудом сравняла счёт в матче с Марокко и встретится с Россией в «Лужниках» уже в воскресенье.
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018