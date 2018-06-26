Как разбилась надежда Ирана на плей-офф, промах Роналду и пособие по празднованию голов – в подборке главных фотографий игрового дня ЧМ.

Как Испания и Португалия боролись за то, чтобы избежать Россию. Лучшие фото дня

Этот мундиаль по праву можно называть чемпионатом мира по пенальти. Только накануне было назначено четыре пенальти, два из которых не удалось реализовать.

Фахад Аль-Муваллад мог вывести сборную Саудовской Аравии вперёд уже на 41-й минуте.

Голкипер сборной Ирана Алиреза Беиранванд героически отразил пенальти в исполнении Криштиану Роналду.

Вот как надо праздновать голы.

Испания в 1/8 – это хорошая новость. Есть одна причина Шансы есть.

Фото: РИА Новости

Несмотря на поражение, египетские фанаты всё равно были счастливы поучаствовать в этом празднике футбола.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Вид сверху на матч сборной России с Уругваем.

Фото: РИА Новости

В плей-офф – с улыбкой!

Фото: РИА Новости

Фёдор Смолов не оставил без внимания болельщиков после окончания матча.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Криштиану Роналду ждёт, пока арбитр решает, удалять его или нет.

Роналду смазал пенальти и едва не был удалён. Португалия отскочила Роналду мог вылететь раньше Месси.

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Невероятная развязка матча в Саранске! Иран на 93-й минуте сравнял счёт, забив Португалии с пенальти, но этого оказалось недостаточно, чтобы пробиться в плей-офф.

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Фото: Jan Kruger/Getty Images

Улыбка Фортуны. Испания чудом попадает на Россию Волшебная история последних минут.

Испания чудом сравняла счёт в матче с Марокко и встретится с Россией в «Лужниках» уже в воскресенье.

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018