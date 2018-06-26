Испания в 1/8 – это хорошая новость. Есть одна причина

Прежде, чем вы станете выражать возмущение в комментариях, давайте уточним. Сборная Испании – фаворит, нет, суперфаворит в паре с Россией. И фразы «О, нам повезло, что попали на Испанию, её точно пройдём» вы в тексте не обнаружите при всём желании. Речь о другом.

О том, что кроме такого понятия, как «сила команды», есть ещё такое понятие, как «стиль команды». Кстати, второе конкретнее и проще описывается. Силу можно примерно измерить только результатами (средства получше пока не придумали). Стиль довольно легко идентифицируется по статистике, системе ценностей тренеров и игроков, да и личным впечатлениям.

«Вдесятером мы показали агрессивный футбол и мужское сердце» Станислав Черчесов заставил журналистов аплодировать на пресс-конференции.

Так вот, поговорим о стиле сборной России. За три игры в группе мы кое-что узнали об этой команде. Во-первых, физически она в порядке. Вдесятером отбегать против Уругвая и ещё обменяться опасными атаками в концовке (мы не забили, нам забили, сейчас важно не это) – это впечатляет. Россия – пока самая бегущая сборная на ЧМ. Во-вторых, с прессингом тоже полный порядок. Это действительно работает: вынуждали ошибаться и забивали Саудовской Аравии, вынуждали ошибаться и Уругвай, хоть и не забили. Муслера под прессингом выложил мяч прямо на Зобнина, это был голевой момент. В-третьих, команда заточена под превосходство в воздухе. Три гола в первом матче пришли после выигранного верха. Третий гол Египту: Дзюба выиграл верх, убрал защитника и забил. В игре с Уругваем Дзюба выиграл воздух 12 раз – больше, чем весь Уругвай.

Физика, прессинг, превосходство в воздухе… неудивительно, что Россия владела мячом меньше соперника во всех трёх матчах. Итак, мы определили ключевые ингредиенты команды в тех матчах, в которых она добилась результата. Более того, когда не добилась, ставка было сделана на то же самое. То есть, список качеств, на которые ориентируется Черчесов, на протяжении трёх матчей не изменился. Значит, это и есть то, чего он хочет видеть от команды.

Против Египта у сборной залетало всё. Сегодня получили обратку Сергей Титов призывает к правильной оценке сборной России.

Добавим только ещё кое-что, чего не было с Уругваем: Головин. Без Головина явно некому было отдавать последний пас. Миранчук не сделал ни одного паса на Дзюбу, а Самедов не мог навесами попасть в пределы поля. И, что даже важнее, без Головина некому собирать подборы после скидок Дзюбы. Но Головин ведь и пропустил эту игру специально для того, чтобы с гарантией сыграть в плей-офф. Так что да, это тоже ключевой ингредиент.

Физика, прессинг, воздух, подборы, отданный мяч. Как бы вы охарактеризовали стиль команды, которая так играет? Я бы назвал её разрушителем системы. Этой сборной проще сломать чужую позиционную атаку, чем организовать свою. А на обломках чужих атак Россия ищет свои моменты: перехват мяча, пас на фланг, навес в штрафную. Всё. Так атакует сборная. Просто, но принесло восемь голов.

А теперь перейдём к командам, которые вышли из группы В.

Португалия или Испания?

Португалия – идеальный убийца. У этой команды нет системы, она живёт от эпизода к эпизоду и выигрывает матчи за счёт эпизодов. Прессинговать Пепе и Карвалью бессмысленно – они сами готовы отдать мяч. Португалия выманивает соперников в позиционные атаки и не особо утруждает себя высоким прессингом: она комфортно чувствует себя в позиционной обороне. Тактически грамотная команда, которая любит защищаться без мяча и в атаке полагается на индивидуальное мастерство лидеров. Ничего не напоминает? Я подскажу: напоминает Уругвай. Эти сборные, конечно, не родственники, но относятся к одному, как сказали бы биологи, классу.

«Уругвай не ужасен, а Кавани и Суарес — топ». России будет тяжело Огромный разбор от Романа Пилипчука — экс-помощника главного тренера «Спартака». Его мнение отличается от остальных.

Испания – команда, главные в истории успехи которой принесла система. И пусть из того поколения остался один Иньеста, Испания продолжает играть в тот же футбол – уровень игроков позволяет. В частности, её высоко играющие центральные защитники подолгу владеют мячом, потому что билд-ап (подготовка атаки) – это святое. Вот на это святое и надо покуситься.

Повторю ещё раз, речь не о силе команд (мы все хотели бы, чтобы выпал Иран), речь о стиле. Стиль бывает удобным и неудобным. Если посмотреть на ключевые качества, которые культивирует Черчесов, то можно обнаружить: против Португалии его оружие не выглядит эффективным, да и вообще оружием. Против Испании оно хотя бы подходит по стилю.

Ломать, и не пытаться строить

Это точно не гарантия успеха. Но гарантия того, что шансы есть. Есть, за что зацепиться. За тот самый контроль, на котором базируется сборная Испании, и который любит разбивать сборная России. И есть ещё одно обстоятельство, которое позволяет говорить о шансах.

В первом туре Испания показала футбол невероятного качества. Итоговая ничья – какой-то дикий нефарт и следствие расслабленности в последние 15 минут, когда ушёл Диего Коста и атаки потеряли глубину. Но вот такого футбола, как в первый час турнира, с тех пор Испания так и не показала. Наоборот, она становится всё медленнее. Рано делать выводы о физической готовности, это может быть совпадением. Просто отметим, что и в игре с Ираном, и в игре с Марокко испанцы не показали высокую скорость движения мяча. Так, эпизодами. Такой скоростью не испугать и сборную России.

Улыбка Фортуны. Испания чудом попадает на Россию Волшебная история последних минут.

Главное – вовремя расставаться с мячом. Не держать его так долго, чтобы у защитника появилось искушение вырезать пас поперёк поля, а у опорника – отдать пас назад через пол-поля. В этом случае, испанцам даже не понадобится что-то делать для победы: мы сделаем за них всё сами. Нет, давайте всё-таки считать нелепые индивидуальные ошибки в игре с Уругваем исключением: иначе вообще всё равно, с кем встречаться в плей-офф. Проиграть самим себе можно и в матче с Ираном. Да, лучше спишем это на исключение.

Если всё-таки исходить из того, что футболисты сборной России не будут пасом выводить соперников в опасные атаки, обрезать свою команду и идти в подкат сзади с жёлтой карточкой… Если всего этого не делать, то шансы есть. Сила не важнее стиля.

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