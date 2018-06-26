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ЧМ-2018. 1/8 финала. Россия — Испания. Как играть с Испанией

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Антон Михашенок
Фото: РИА Новости
Против Испании можно играть. Но её сильные стороны бьют по России
ЧМ-2018. 1/8 финала. Россия — Испания. Как играть с Испанией
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Бояться не нужно. Нужно искать методы нейтрализации.

Оставив эмоции и магию имени соперника в стороне, можно сказать вслух главное: сборная Испании на чемпионате мира пока не показывает игры, которую следует бояться нашей сборной. Если команда Станислава Черчесова подойдёт к игре в идеальной физической форме, что уже бывало на этом турнире, то доставить проблемы испанцам можно. Принцип позиционной игры они заимствуют в клубном футболе, а Черчесов не скрывает, что отталкивается от действий мадридского «Атлетико» — главного антагониста позиционной игры.

Но есть, к сожалению, три сильные стороны сборной Испании, которые или нейтрализуют наши сильные стороны, или бьют по нашим слабостям.

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Во-первых, очень хорош треугольник Альба — Иньеста — Иско. Нет ничего удивительного — это всегда один из козырей сборной Испании, но именно в матче с Россией этот козырь может стать вдвойне важным. Дело в том, что на этом краю у нас играют Марио Фернандес и Александр Самедов — крайне атакующий вариант фланга, и решение Черчесова, которое смотрелось крайне неочевидным до турнира, оказалось рабочим. Фернандес и Самедов не просто не затоптали друг друга в боковую линию, как казалось на бумаге, но а) создают сами; б) заставляют соперника растягиваться по ширине, если мы атакуем другим флангом.

Этого мы можем лишиться в 1/8 финала, потому что уже сейчас можно сказать, что Фернандесу и Самедову придётся очень много обороняться. В матче с Португалией испанцы таким образом исключили из игры Бернарду Силву, которому постоянно приходилось помогать в обороне — вместо того чтобы развивать контратаки через его край, мяч приходилось переводить сразу лонгболлом в сторону нападающих.

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Во-вторых, в этом испанском треугольнике есть футболист, который находится в абсолютно чумовой форме. Речь об Иско, который феерил всё время, что находился на поле — временами казалось, что этот парень находится везде. Такое ощущение складывалось из его умения постоянно оказываться между линий и протаскивать там мяч в сторону чужих ворот. На уровне сборных это умение Иско является определяющим игру.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Встречу с низко обороняющимся Марокко Иско тащил на своих плечах как раз благодаря тому, что соперник слегка терялся, когда передачи между линий проходили. К сожалению, это и слабая черта сборной России — мы говорили об этом до турнира, и эйфория от стартовых 8:1 не должна заглушать голос разума. Справиться с Иско, получившим мяч на последней трети поля и продвигающимся к воротам, будет очень сложно.

Ну и третья сильная сторона испанцев, которая бьёт по сборной России, — это наличие варианта игры через мощного нападающего. У нас он тоже есть, но Артёму Дзюбе придётся бороться с Рамосом и Пике, а Диего Косте — против Кутепова и Игнашевича. Этот турнир показывает: если у команды есть мощный форвард, который по уровню игры и вовлечённости в неё превосходит центральных защитников соперника, это делает команду с форвардом фаворитом. Частичным исключением можно считать только случай сборной Польши с Робертом Левандовским, но поляки не проходят как раз по вовлечённости таргетмена в игру — сам Левандовски жаловался, что до него мячи просто не долетают.

Коста к тому же принадлежит к самой неприятной категории мощных форвардов, которые не просто делают свою работу, цепляясь за мячи, но и выводят соперника из психологического равновесия. И это для России ещё хуже. Справиться с ним можно только при максимальном уровне концентрации и спокойствия, а сохранить это очень сложно, когда соперник размахивает локтями, бьёт, когда судья не видит. В итоге в момент максимального командного стресса у соперника Коста постоянно оказывается королём — и нет ощущения, что сборная России таких ситуаций избежит.

Против Испании можно играть — групповой турнир это показал. Однако если Черчесов и его штаб смогут решить три перечисленные проблемы, у Испании можно будет и выиграть.

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