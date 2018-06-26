«Да здравствует VAR!» Как повторы спасли Испанию и подвели Португалию

Испанская пресса в восторге от VAR и потирает руки перед встречей с Россией, а португальская пресса в шоке.

Испанские болельщики наконец-то смогли выдохнуть: у «красной фурии» в матче с Марокко были плохи дела, пока в ситуацию не вмешались рефери с видеоповтором. Просмотрев опасный момент, Равшан Ирматов всё-таки зафиксировал взятие ворот. Благодаря этому решению испанцы спаслись от унизительного поражения и возглавили группу.

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Две главные местные спортивные газеты – AS и Marca – оказались настолько единодушны во мнении по поводу матча, что в печатном варианте даже вышли с одинаковыми заголовками: «Да здравствует VAR!». Каталонское издание Mundo Deportivo поставило на первую полосу похожую надпись: «Спасибо, VAR».

Один из ведущих материалов дня на страницах AS – вновь про Испанию. Здесь автор решил поиграть со словами: вместо победного испанского клича «vamos» («вперёд») в заголовке красуется его изменённая версия – «VARmos».

«Ещё несколько дней назад в Испании и Португалии не утихали дебаты о том, с кем лучше встретиться в 1/8 финала – с опасными хозяевами турнира или с чудовищным Уругваем. Но теперь, после очной встречи возможных соперников, все сомнения рассеялись: Годин и Суарес заслуживают всяческих похвал, да и команда не пропустила ни одного мяча за весь групповой этап, забив при этом пять. Крепкий орешек, которому даже не пришлось снимать намордник с разъярённого зверя – Кавани. Да уж, для того, кто встретится в 1/8 финала, это рандеву будет сродни походу к урологу и дантисту одновременно», — пишет колумнист AS.

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Другое издание, Sport, старается не концентрироваться на неоднозначных моментах и просто констатирует факт выхода с первого места. «Первые! В минуту безумия» — гласит заголовок на первой полосе.



Португальская пресса, наоборот, разочарована тем, как работает система видеоповторов. Немудрено: ведь в матче с Ираном видеорефери приняли решение поставить пенальти в ворота Роналду и компании.

В это трудно поверить, но и в Португалии два топовых издания выпустили свежие номера с одинаковыми заголовками. «Магия и страдание» — такова надпись на первой полосе газет Record и A Bola. Магическим авторы называют гол, забитый в матче с Ираном Рикарду Куарежмой, а «страданием» обычно у португальцев называется пропущенный мяч.