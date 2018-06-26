«Аргентинцы соберутся и выиграют»

Вчерашний игровой день стал богат на сюрпризы, поэтому заработать очки оказалось весьма проблематично.

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Максим Боков заработал ноль очков.

Андрей Назаров из Красноярска предсказал победу Уругвая над Россией, одно очко.

А Никита Кузин предсказал ничью в матче Испания – Марокко, три очка.

Таблица

Специалисты — 46

Журналисты — 47

Читатели — 27

Прогноз специалистов

Денис Бояринцев, знаменитый российский футболист:

Дания – Франция — 0:2

Это будет сложный матч для французов, хотя задачу по выходу из группы они уже решили. Из-за этого может быть некоторая расслабленность, но всё равно они победят датчан.



Австралия – Перу — 1:2

Непредсказуемый матч. Видел одну игру австралийцев, и они как-то не впечатлили. Южноамериканские же команды довольно неплохо подошли к этому чемпионату мира. Думаю, сборная Перу сегодня выиграет.



Нигерия – Аргентина — 1:0

Самая интересная игра сегодняшнего дня. Нигерийская сборная находится просто в какой-то сумасшедшей форме. Лидером её атак является, конечно, Ахмед Муса. У аргентинцев, наоборот, сейчас сложный момент. К тому же чуть ли не игроки состав назначают, а из этого обычно ничего хорошего не выходит. Сборная Нигерии одержит победу в этой встрече, и Аргентина вылетит.



Исландия – Хорватия — 2:2

В очередной раз я очень симпатизирую исландцам. Весьма импонирует сама команда и бойцовские качества игроков, что бы ни говорили про футбол сборной Исландии. Безусловно, хорваты сейчас показывают очень содержательный футбол, поэтому матч получится сложным. Сборная Хорватии, скорее всего, решила свою задачу, поэтому будет не так мотивирована. Предположу, что будет результативная ничья.

ЧМ-2018. Дания — Франция, Австралия — Перу. LIVE Онлайн-трансляция матчей группы C Дания — Франция, Австралия — Перу.

Прогноз читателей

Илья Богачёв (Москва):

Дания — Франция — 1:1

Франция будет играть за первое место в группе… и займёт его, сыграв вничью с Данией.

Австралия — Перу — 2:2

Мне кажется, это будет очень весёлый матч с обилием голов.

Нигерия — Аргентина — 1:1

Нигерия в хорошей форме, чего нельзя сказать об Аргентине. Случится сенсация и «альбиселесте» покинут мундиаль.

Исландия — Хорватия — 0:2

Возможно, Златко Далич даст отдохнуть нескольким своим лидерам, но хорваты всё равно добьются убедительной победы.

Прогноз журналистов

Алексей Третяк, выпускающий редактор:

Дания — Франция — 1:2

Французы не без труда одержат свою третью победу в группе.

Австралия — Перу — 1:2

Мне очень нравится команда Перу. Думаю, она всё-таки сможет одержать победу на этом мундиале. Несмотря на боевитый характер австралийцев.

Нигерия — Аргентина — 0:2

Чемпионат мира с Месси интереснее, чем чемпионат мира без Месси. Аргентинцы соберутся и выиграют.

Исландия — Хорватия — 1:1

Исландия, безусловно, даст бой досрочно вышедшим из группы хорватам.