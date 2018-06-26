Стандарты у наших ворот – главная проблема. Надо работать над концентрацией

Главное, что должно беспокоить перед плей-офф, – слабая работа над командными проблемами (к сожалению, в нашем лексиконе слово «проблемы» есть). После Уругвая Черчесов рассказал, что перед игрой команда полчаса тренировала стандарты у своих ворот. Оборона при штрафных и угловых стала проблемой сборной России на длинной дистанции контрольных матчей, и полноценно исправить это не получилось – Россия получила все три мяча со стандартов разного свойства. Да, Уругвай – одна из самых прагматичных команд планеты, много создающая со статичных мячей (на этом ЧМ – 16 ударов, 39% от общего числа ударов). Но это не оправдание.

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Гол Лашальта – несчастный случай, но вместе с ним и повод перестроить систему игры на угловых у своих ворот. Против Уругвая наша сборная всей командой вжималась в свою штрафную, оставляя на линии штрафной одного Дениса Черышева. Это спровоцировало две проблемы: а) единственное решение, если удастся отбиться – вынос и переход к прессингу, провести контратаку не получится; б) Черышев оказался в численном меньшинстве на подборе – 1vs2. Накрыли Лашальта уже после удачного подбора уругвайца: так не должно быть.

Это повод пересмотреть оборонительную систему ещё и потому, что в плей-офф контратаки, завязанные на скорости Черышева и Головина – один из редких способов сборной России думать о проходе дальше. Никто не требует от Черчесова расставляться при оборонительных стандартах так же авантюрно, как Мексика (3 человека за штрафной), но мешать сопернику на подборе можно большими силами. 9vs6 у своих ворот – не лучшая расстановка на стандартах.

Что характерно, такую расстановку сборная сохраняла и при 0:2 в концовке, когда можно сыграть более авантюрно. Все вжимались в свою штрафную, лишь Самедов караулил отскок на 11-метровой отметке.

Много проблем на стандартах возникло в последней десятиминутке, когда де Арраскаета закручивал мяч с угловых во вратарскую, а уругвайцы максимально насыщали зону. Ещё сложнее ситуацию делали персональные ошибки Романа Зобнина. Когда Кавани делал счёт крупным, главную ошибку на стандарте сделал Зобнин, а не Дзюба. Изначально играя в бутерброде 2vs2 против Година и Касереса, Зобнин… отскочил от эпизода в свободное пространство во вратарской, позволил капитану уругвайцев разогнаться и пробить по воротам. Ранее Зобнин так же спокойно дал подрезать мяч с линии вратарской Касересу.

Если задуматься, первый гол Уругвая – тоже следствие слабой работы над ошибками (правда, персональной). Луис Суарес после матча сказал, что видел, как Игорь Акинфеев просит встать игроков в стенке на носки, то есть готовился к прыжку стенки. Вратарь дёрнулся в сторону стенки до удара, это тоже стало важным фактором гола. Второй важный фактор – работа Игнашевича против уругвайской «ложной стенки». Понятно, чего защитник хотел добиться – предотвратить потенциальный удар в зону, забитую Касересом и Кавани, которые рассыпались бы в момент удара. Однако утянув их за настоящую стенку, Игнашевич сделал миссию для Суареса ещё проще.

Оценивая оборону при стандартах сейчас, снова важно заглядывать в будущее. Несмотря на репутацию комбинационной команды, Испания нанесла уже 17 ударов после штрафных и угловых, а в её составе есть сразу несколько королей воздуха – Рамос, Пике, Коста. Против них тоже нельзя играть, как Зобнин по Годину.

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