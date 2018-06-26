Францию и Данию освистали. Абсолютно по делу

Датчане пока занимают уверенное первое место в рейтинге самых пьяных болельщиков перед матчем. В Москве, правда, не было шведов – те оставили без пива Нижний Новгород. Но их соседи у «Лужников» были пьяными через одного. И при этом продолжали пить. Впрочем, кроме безумных песен и танцев, никакого дискомфорта окружающим датские болельщики не доставляли. Смешно, что один из датских зарядов заканчивался чем-то похожим на «эщкере».

Французы двинулись на игру достаточно большой организованной толпой – с флагами и «Марсельезой». Оригинальным было распевание «Поль Погба» на мотив «Калинки». По оригинальности костюмов французы не уступали бельгийцам: «куриные« шляпы, бесконечные парики, разноцветная одежда. Но главным королём маскарада неожиданно оказался бразилец. Он сшил себе костюм главы секты поклонения матрёшкам.

«Я работал над ним три месяца. Почему именно такой костюм? Потому что матрёшки – это Россия. А я люблю Россию», – бразилец фотографировался и говорил очень устало. Будто носить костюм было тяжелее, чем его сделать.

На трибунах датчане расположились намного компактнее французов: два красных острова за воротами, один – на центральной трибуне. Французских фанатов раскидало по всем трибунам, поэтому даже предматчевое исполнение «Марсельезы» вышло не таким задушевным, как обычно.

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По турнирным раскладам после двух туров ничья устраивала обе команды. Французы оставались бы бесспорными лидерами группы, Дания лишала Австралию шансов на второе место. При этом вторая строчка давала хотя бы некоторую стабильность на следующую стадию в вопросе соперника. Математически это могла бы быть не Хорватия, но с минимальными шансами на такой расклад.

Зато первое место могло сыграть с кем угодно из группы D: Исландией, Нигерией или Аргентиной. Но зато с первого места сборная выходила сразу в ту часть турнирной сетки, где соперники слабее.



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Из-за счёта и в целом не самой активной игры, а ещё из-за жары по громкости поддержки матч Дании и Франции напоминал обычный товарняк сборной России. Громко и едино трибуны только свистели. Датчане, игроки и зрители время от времени взрывались, но скорее на фоне очень лениво действовавшего соперника. Дидье Дешам даже со скамейки практически не вставал. А Гризманн больше часа отбегал в майке с длинным рукавом и не выглядел человеком, который устал. При этом, сев на скамейку, Антуан надел классическую футболку. Очень логично.



К концу игры всем стало настолько скучно, что 78 тысяч человек свистели независимо от фанатских предпочтений. Первые 0:0 на чемпионате мира трибуны встретили гулом.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018