«Дзюба как состояние души»

Так представляли болельщики себе матч Россия — Уругвай перед его началом.
А получилось вот так…
А в раздевалке, возможно, даже и так.
Эмоциональный Артём Дзюба стал отдельным героем мемов.
Нападающий сборной России вообще стал самым упоминаемым игроком в соцсетях вчера.
В честь Дзюбы даже испекли пиццу.
В Уругвае победу видят в таком образе.
Поражение сборной нашло отражение даже в фильме «Любовь и голуби».
Кто-то был чересчур зол. Может и зря? Из группы же вышли.
Многие болельщики удивляются действиям Сергея Игнашевича в моменте с первым голом в наши ворота.
Переключаемся на другие матчи дня. Роналду не забил пенальти, к примеру.
После его промаха Месси может выходить?
А вот так разрывались болельщики, которые смотрели два матча сразу.
Турнирная ситуация на данный момент выглядит так.