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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Соцсети — о 12-м дне ЧМ

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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София Михайлова
Фото: twitter.com/cgtnrussian
«Дзюба как состояние души»
Реакция соцсетей на поражение сборной России, Артёма Дзюбу и другие матчи 12-го дня чемпионата мира.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Так представляли болельщики себе матч Россия — Уругвай перед его началом.

А получилось вот так…

А в раздевалке, возможно, даже и так.

Эмоциональный Артём Дзюба стал отдельным героем мемов.

Нападающий сборной России вообще стал самым упоминаемым игроком в соцсетях вчера.

В честь Дзюбы даже испекли пиццу.

В Уругвае победу видят в таком образе.

Поражение сборной нашло отражение даже в фильме «Любовь и голуби».

Кто-то был чересчур зол. Может и зря? Из группы же вышли.

Многие болельщики удивляются действиям Сергея Игнашевича в моменте с первым голом в наши ворота.

Переключаемся на другие матчи дня. Роналду не забил пенальти, к примеру.

После его промаха Месси может выходить?

А вот так разрывались болельщики, которые смотрели два матча сразу.

Турнирная ситуация на данный момент выглядит так.

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