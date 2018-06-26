Месси остаётся в России! Экс-защитник «Спартака» спасает Аргентину

Первый Роналду, второй Неймар и третий Месси

Стадион «Санкт-Петербург» был открыт чуть больше года назад, а на нём сыграли уже три главных звезды футбола – Криштиану Роналду, Неймар и Лионель Месси! Португалец вышел на арену «Зенита» 24 июня 2017 года во встрече группового этапа Кубка конфедераций с Новой Зеландией и забил победный мяч с пенальти. Бразилец четыре дня назад плакал после своего гола в ворота сборной Коста-Рики на ЧМ-2018. И вот сегодня на газон «Санкт-Петербурга» вступил Месси, чтобы провести один из самых важных матчей в своей карьере. У форварда «Барселоны», скорее всего, последний шанс в карьере выиграть золото чемпионата мира, однако перед 3-м туром «альбиселесте» оказались на грани катастрофы. Вся Аргентина молилась в этот день о победе над Нигерией и о голе «лучшего в мире».

«Я не люблю Сампаоли»

Как же стремительно меняются картинки на ЧМ-2018! Ещё четыре дня назад стадион «Санкт-Петербург» был бразильским. Соотечественники Неймара пели песни, в которых высмеивали сборную Аргентины и Диего Марадону, а также прощались с Месси. Во вторник эту территорию накрыло бело-голубое море поклонников «альбиселесте». Песен про сборную Аргентины, Марадону (он, кстати, присутствовал на трибунах и даже станцевал с болельщицей сборной Нигерии), Месси звучало ещё больше, но, конечно, совсем в другом контексте. Корреспондент «Чемпионата» пообщался с семьёй по фамилии… Маммана. К сожалению, они оказались не родственниками защитника «Зенита», а просто однофамильцами.

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— Все поддерживают Месси, – сказал глава семейства. – Думаю, что проблема не в Лео, а в тренере Сампаоли. Я не люблю его. Он не поставил командную игру в сборной Аргентины. Тем не менее, мы победим и пройдём в следующий раунд.

Правая Месси

Как и писали в Аргентине, Сампаоли посадил на скамейку Серхио Агуэро. Туда же отправился и начудивший голкипер Вилли Кабальеро. Помимо того, тренер совершил и кое-какие тактические изменения. Теперь «альбиселесте» действовали то ли 4-3-3, то ли 4-4-2 в зависимости от расположения на поле в конкретной игровой ситуации Анхеля Ди Марии и Энцо Переса. В любом случае этот подбор футболистов и эта схема обеспечили сборной Аргентине нужный баланс между обороной и атакой.

Гол Месси не заставил себя долго ждать. Лео был очень активен с первых минут, искал пространство и справа, и по центру. Сперва он заработал фол, потом посеял панику в обороне «Суперорлов», обыграв двоих, а на 14-й минуте сделал то, что ранее удавалось на «Санкт-Петербурге» Роналду с Неймаром.

Нужно отдать должное Эверу Банеге, вырезавшему из центра поля чудо-пас на Месси. Лео открылся за спину Кеннету Омеруо, который бежал за оппонентом с выпученными от ужаса глазами, и точно пробил в дальний угол. Кстати, с правой.

«Месси! Месси!» – скандировали трибуны, когда кумир подходил к мячу при штрафных. На исходе получаса один такой «стандарт» от игрока «Барселоны» завершился попаданием в штангу. До перерыва Лео помимо двух ударов включил в свою статистику ещё два ключевых паса.

Возмущение журналистов

Любопытно, что Месси по позиции нередко пересекался с выступавшим в родном городе Брайном Идову. Уроженец Петербурга закрывал в схеме с пятью защитниками левую бровку. Идову держал зону, но когда выбрасывался на Месси, конечно, не всегда читал его ходы. Наверняка волновался. Впрочем, казалось, что все игроки сборной Нигерии придавлены ответственностью за результат. В первом тайме голкипер аргентинцев Франко Армани, по сути, остался без работы. До бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы и Келечи Ихеаначо мяч практически не доходил. Тем удивительнее, что в начале второго тайма представитель Африки отыгрался. Судья Джюнейт Чакыр поставил очень спорный пенальти. Кажется, что Леон Балогун скорее упал сам, нежели от захвата Хавьера Маскерано. Видели бы вы, как после просмотра повтора возмущались аргентинские журналисты!

«С днём рождения, Месси! Ты по-прежнему лучший в мире» Шоколадный памятник, признание друзей и соперников. Соцсети переполнены поздравлениями в адрес лидера сборной Аргентины.

Не плачь, Аргентина!

Сборной Аргентины опять требовался как воздух хотя бы один гол. Сампаоли выпустил спасать игру молодую звезду национального чемпионата – крайнего форварда «Бока Хуниорс» Кристиана Павона. Теперь «альбиселесте» фактически встали 4-2-4, однако не находили пространство между линиями и за спинами защитников. Месси перекрывали все дороги, он уже не бил. Потом критикуемый всеми тренер сменил Ди Марию на Максимилиано Месу из аргентинского «Индепендьенте». Очень странное решение, когда на скамейке сидят Агуэро с Пауло Дибалой. И почему Сампаоли так любит этого Месу? Впрочем, на 80-й минуте дошло дело и до Агуэро в пару к Игуаину, терять-то уже было нечего.

Напряжение достигло предела. Аргентина давила как могла. Маскерано с измазанным в крови лицом бежал за судьей, настаивая на просмотре повтора и назначении пенальти. И тут в чужую штрафную рванул Маркос Рохо. Бывший защитник «Спартака» показал Игуаину с Агуэро, как надо действовать у чужих ворот, реализовав прострел справа Габриэля Меркадо. Некоторые болельщики сборной Аргентины плакали. Они уже почти потеряли веру. Не плачь, Аргентина! Твоё приключение на ЧМ-2018 в России продолжается.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018