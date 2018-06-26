Хорватия берёт третью победу из трёх. Даже в расслабленном состоянии

Решив задачу выхода в плей-офф, хорваты приехали в Ростов-на-Дону очень расслабленными. Пока Хеймир Хадльгримссон давал сборной Исландии последнюю установку в раздевалке на нашем чемпионате мира, хорваты проводили разминку с Анте Ребичем на воротах. Даниэль Субашич пытался забить ему пяткой после прострела, третий вратарь Хорватии Ливакович – попасть дальним ударом (получилось), а Ребич не прыгал под мяч. Состав «клетчатых», выпущенный Златко Даличем, тоже напоминал разминочный. В воротах появился второй кипер Ловре Калинич, защитная линия обновилась целиком, а в центр поля к Модричу вышел не Ракитич, а Бадель и Ковачич.

Даже в таком состоянии Хорватия начала матч очень уверенно. Кулак из Модрича, Баделя и Ковачича добавил команде лишнего игрока при выходе из-под прессинга, а добавлял движения Андрей Крамарич. Форвард «Хоффенхайма» по работе с Юлианом Нагельсманном научился динамично двигаться за мячом по всему полю – так он ещё сильнее увеличивал численный перевес хорватов в разных зонах. Команда очень уверенно контролировала мяч, доводила его до флангов, быстро перестраивалась по ходу атак, вскрывала опорную зону исландцев. А все быстрые ответные выпады исландцев гасил Дуйе Чалета-Цар, очень грамотно прессинговавший после потерь.

Исландия перехватила контроль над игрой в конце первого тайма. Серия аутов Арона Гуннарссона перевела игру на чужую треть, к ним Исландия добавила давление через фланг Пиварича. Лучший шанс с игры викинги создали как раз из этой зоны: Йоханн Гудмундссон получил свободную зону на фланге, отдал пас под ускорение Гуннарссону, и его удар из дальней девятки потащил Калинич. Он же на угловом выронил мяч на выходе, но сразу же блокировал добивание Бьярнасона.

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Второй тайм начался нелогично – расслабленные хорваты, поджатые в концовке первых 45 минут, забили. Милану Баделю понадобилось две попытки, чтобы открыть счёт. Первый его удар, из-за штрафной со свободного пространства, пришёлся в перекладину. Со второй попытки Бадель забил. Пиварич подобрал мяч после очередного выноса, пронёсся с ним по краю штрафной, его прострел не получился, зато вышел удачный отскок. Точно на ногу Баделю.

Исландцы переживали буквально полторы минуты – почти сразу же Сверрир Ингасон после очередного стандарта заставил Калинича тащить из-под перекладины. Снова и снова моменты упускал Биркир Бьярнасон, то делавший неточные передачи, то неудачно завершавший атаки. После аутов, угловых Исландия создавала всё большее и большее напряжение, и рано или поздно это должно было вылиться в гол. Вылилось на 76-й минуте, когда после прострела Гилфи Сигурдссона Ловрен сыграл рукой. Сам Сигурдссон и реализовал удар с «точки».

К финальному свистку Хеймир Хадльгримссон отправил всех вперёд. Выпустил Сигурдарсона Альберта Гудмундссона из молодёжки ПСВ, Траустасона. Исландцы остались с одним центральным защитником – при такой тактике любая потеря может стать роковой. Так и случилось в концовке. Холлфредссон потерял мяч на своей трети поля, хорваты быстро довели мяч до штрафной, а Иван Перишич вколотил свой типичный мяч – с левого угла штрафной, верхом, без шансов для кипера. Очередной навал исландцев снова создал напряжённость, но не дал результат.

«Мы провели немного матчей против таких сильных соперников с большим количеством шансов, как сегодня», – сказал Хеймир Хадльгримссон после игры. Он абсолютно прав, Исландии действительно сегодня не очень повезло. Но вряд ли это кого-то волнует.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Аргентина забила за 5 минут до гола Перишича. Хадльгримссон поставил всё, бросил силы в атаку и проиграл. Вряд ли можно его упрекать в этом, просто гол поставил точку в первом исландском чемпионате мира. Без гола Перишича исландцам вряд ли было бы менее грустно.