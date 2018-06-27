Что мы узнали о сборной Аргентины после победы над Нигерией

Аргентина выкарабкалась в плей-офф и подарила нам (не считая эмоций) несколько интересных фактов о себе. Разбираемся.

«Состав определяют сами футболисты»? Нет, нас обманули

Рикардо Джусти, чемпион мира 1986 года накануне матча с Нигерией выдал мощный инсайд. «Я пообщался с Бурручагой. Он сказал, что футболисты сами определят состав на игру с Нигерией. Они уже предупредили Тапию. Это факт. Они говорят, если Сампаоли захочет выйти и посидеть на тренерской скамейке на матче, он может это сделать. Если не выйдет – им всё равно».

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Хорхе Бурручага – чемпион мира 1986 года, сейчас занимает пост генерального директор Ассоциации футбола Аргентины. Клаудио Тапия – президент Ассоциации футбола Аргентины. На них сослался Джусти. Но что-то пошло не так.

В старте не вышел Серхио Агуэро – человек, который ответил на просьбу прокомментировать слова тренера сборной так: «Пусть говорит, что хочет». Друг Месси, один из лидеров раздевалки, он мог остаться в запасе по решению только одного человека – Хорхе Сампаоли. Предположить, что стартовые 11 игроков были определены командой, и среди них нет Агуэро, просто невозможно. Значит, состав на игру определил тренер.

Сампаоли потерял связь с командой – это правда

Здесь всё очевидно. Посмотрите, как он отпраздновал победный гол. Человек, который празднует вот так, в таком одиночестве, может уйти – и никто не заметит. Собственно, сразу после финального свистка он и ушёл. А команда осталась обниматься и поздравлять друг друга на поле. Да, тренер выбрал состав и провёл замены, но, кажется, не более того.

На послематчевой пресс-конференции Сампаоли сказал: «Когда Месси меня обнял, я был счастлив». Странные и даже грустные слова. Так не говорят, когда объятия случаются часто. Хотя, вообще-то футболисты и тренеры поздравляют друг друга после каждого гола.

Сампаоли: когда Месси обнял меня после матча, я был счастлив

Тактика Сампаоли по-прежнему не работает

Это мы знаем с первого тура. Сейчас Аргентина играла в четырёх защитников, но разницы нет: это удивительно безыдейная команда, которая не знает, что делать с мячом. Первый гол – исключительный, такие нельзя ставить на поток или просто использовать в качестве аргумента. Такой пас, такая обработка и такой удар случаются слишком редко, чтобы планировать что-то подобное. Пасы между линиями не проходили. Месси приходилось пасовать назад. На последних минутах Аргентина перешла на игру с тремя защитниками. Но это условность: надо было просто кого-то убрать, чтобы выпустить ещё одного форварда. Убрали Тальяфико, который меньше всех обострял.

Сборная Аргентины – это не Месси. Это Тальяфико Перечисляем всё, что пошло не так.

После этого команда за 10 минут дважды провалилась в центре поля и сравняла счёт. В момент голевого паса Меркадо, в штрафной Нигерии были сразу два центральных защитника: Рохо и Отаменди. Не после стандарта, в позиционной атаке. Это не тактика, это обычный навал.

Аргентине не хватает нападающих

Когда команда перешла на игру в два форварда, выпускать, кроме Агуэро, было некого. Игуаин пока в неважной форме: он много играет на команду, но без резкости, рывков в штрафной под последний пас нет совсем. И… всё. Вингеров в заявке много, а девяток всего две. Этого могло хватить, но конфликт между форвардом и тренером поставил Сампаоли в ещё более глупое положение: ему пришлось на несколько минут выпустить игрока, который публично проявил неуважение. Где-то сейчас грустит один лучший бомбардир Серии А.

Месси пытается быть лидером сборной

Не только на поле, но и в раздевалке. Достаточно одного фото.

Правда, это не значит, что хорошо получается. На скриншоте — момент перед выходом на второй тайм. Начало второго тайма команда провалила.

Аргентина играет в дворовый футбол. Получается плохо

И это мы тоже знаем, просто третий матч укрепил подозрения. Бессмысленный стихийный прессинг, перекат мяча с фланга на фланг через центральных защитников, статика и толпа в районе центрального круга, отсутствие опасных моментов. В такой свалке проигрывает более техничный. Хаос не пошёл на пользу Аргентине. Вот пара доказательств.

Известный факт: в матче с Хорватией Игуаин всего раз коснулся мяча в чужой штрафной. Так вот, он добился прогресса: в матче с Нигерией коснулся два раза. Форвард не был выключен из игры с мячом, только когда уходил на фланг. Агуэро, который провёл на поле 13 минут, просто ни разу не коснулся мяча – ни в чужой штрафной, ни в любой другой точке поля.

Огромный перевес по владению (ровно в два раза, 67% на 33%) был достигнут далеко от ворот Узохо. Более того, игровое время разделено между первой (оборонительной) третью поля Аргентины и Нигерии почти поровну: 20% на аргентинской трети, 26% на нигерийской. 54% времени мяч был в центральной трети поля. Что это значит? Что владение было бессмысленным и неопасным.

Нигерия не только превзошла Аргентину по количеству ударов, но и убедительнее по ожидаемым голам (xG) – 1,6:1,1. Вы удивитесь, но команда, в составе которой есть Месси, меньше шла в дриблинг на чужой половине поля: 15 попыток против 16. Всё это говорит об одном: у Нигерии был план и она ему следовала. Реализовать его идеально не получилось из-за класса форвардов, а не потому, что идеи не работали. У Аргентины никакого плана не было. Пусть Сампаоли после матча и сказал обратное.

Это не Месси был настолько плох. Это его классно выключили. И вот как О тактическом плане Хорватии.

Теперь, когда эксперименты Сампаоли провалились, сборная вернулась к стилю игры, проверенному временем: дай пас на Месси, пусть он разберётся. Получается даже хуже, чем раньше, потому что сейчас команда упорно пытается контролировать мяч и располагается на поле высоко. То есть, пространства у Месси нет и не будет. Во втором тайме соперники встречали Месси вчетвером, и он быстро расставался с мячом (иногда терял). Даже после этого, когда Нигерия ощутимо рисковала, чтобы сдержать Месси, его партнёры не стали использовать забегания в освободившиеся зоны, а статично смотрели футбол.

Ставить против такой Аргентины автобус – слишком очевидный и простой способ нейтрализации, чтобы им пренебречь. Это вопрос прагматизма. Кстати, Франция пока если чем-то и радует на чемпионате мира, то это прагматизмом. Поэтому в 1/8 надежда опять на чудо и на Месси. В общем, после игры с Исландией ничего не изменилось.