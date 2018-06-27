После матча Нигерия — Аргентина подрались журналисты. А Месси целовался

Около 35 тыс. болельщиков из Аргентины собиралось приехать в Россию во время чемпионата мира. При этом большая часть из них, около 20 тыс., намеревалась посетить Санкт-Петербург, в котором их команда встречалась с Нигерией. Об этом несколько дней назад говорил посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Когда я подошла к стадиону за три часа до начала игры, мне показалось, что их гораздо больше.

Весь Крестовский остров стал бело-голубого цвета. Отовсюду звучал испанский язык. Предприимчивые россияне укутались в аргентинские флаги и продавали их по 1 тыс. рублей за штуку. Ещё более предприимчивые предлагали купить билеты. В VIP-зону можно было пройти за 1 тыс. долларов. Ну, или не пройти. Потому что такой билет легко могут признать недействительным. Но аргентинцев это не останавливало.

Аргентинцев было много. Они, правда, не были столь креативны, как бразильцы или иранцы. Но брали количеством и… красотой. Аргентинки уж очень симпатичные. У каждого второго или первого болельщика на футболке красовался номер «10». Месси для них божество. Его резиновые маски надевали на голову.

Месси остаётся в России! Экс-защитник «Спартака» спасает Аргентину Лео забил в Петербурге, а Рохо сделал свою страну счастливой.

Фото: «Чемпионат»

Слёзы

На стадионе тоже была потрясающая атмосфера. Лучшая за все матчи в Петербурге. Во многом потому, что впервые на трибунах было такое преимущество в количестве болельщиков одной команды. Аргентинских и нигерийских фанатов было примерно 95 на 5, в процентном соотношении.

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Конечно же, вся арена пела аргентинский гимн перед началом. А когда забил Месси, чуть ли не плакала от счастья. Коллега рассказывал, что во время матча с ним рядом сидел фотограф аргентинской сборной. Так вот он начиная с 80-й минуты рыдал. Бросил работу и плакал. И только кудесник Рохо заставил его победно вскинуть руки на 87-й минуте.

Хотели крупный план Марадоны? Получите! Диего не сдержался. Но в футболе этот жест, увы, не редкость.

Когда забил Маркос, на экране показали Диего Марадону, с двумя вытянутыми пальцами. А через несколько минут, уже после финального свистка, «альбиселесте» обнимались друг с другом, а затем пошли в центр поля и долго кланялись болельщикам.

Поцелуй Месси

Игроков в микст-зоне пришлось ждать более полутора часов. Аргентинцы появились неожиданно и прошли толпой. Коллегам из Аргентины удалось остановить Максимильяно Меса, а мне повезло оказаться прямо рядом с ним. Несколько минут общения с футболистом запомнятся мне надолго.

А затем появился Лионель Месси. Он остановился рядом со мной и начал обниматься и целоваться… Увы, счастливицей оказалась стоявшая тут же журналистка, судя по всему давно знакомая с ним. Я даже не сумела пошевелиться, чтобы сфотографировать это действие.

А может, и к лучшему, что Интернет не увидел таких фото. Всё-таки к Месси в Россию прилетела жена с детьми. Ей бы вряд ли понравились такие кадры.

Драка

Поговорил с журналистами и Франко Армани. 31-летний вратарь сыграл первый матч за сборную Аргентины. И сразу такая важная победа. И когда все уже начали расходиться, в зоне, где стоят телевизионные корреспонденты, завязалась драка. Конфликт между иностранными репортёрами вспыхнул из-за мелочи — один случайно залез в кадр к другому. И понеслась. Говорят, у одного из участников охранник мигом забрал аккредитацию. Что случилось со вторым — неизвестно. Какая глупость!

Метро

Пока на стадионе бушевал конфликт, а Месси целовался, аргентинские болельщики разрывали питерское метро.

Они пели так громко, что закладывало уши. И наверняка у них останутся силы для подобных гуляний как минимум до 30 июня. На этот раз в Казани.