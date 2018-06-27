Грустный клоун в театре абсурда. На Марадону жалко смотреть

Вот он с сигарой. Вот он что-то занюхивает. Вот он тычет средними пальцами на камеру. Вот он с закрытыми глазами в кадре. Сборная Аргентины в России настолько серая, что в таких условиях Диего Марадона остаётся главной звездой, выступая с очередным странным перформансом на трибунах. С каждым новым на это смотреть всё более и более жалко.

Жалко смотреть на то, как великому в прошлом футболисту настолько скучно жить, что он продолжает прощупывать методы поведения как можно наглее и тупее. Нет почти никаких сомнений, что до аргентинского вылета Марадона выкинет ещё что-нибудь — разденется по пояс в VIP-ложе и начнёт размахивать майкой или ударит какого-нибудь назойливого секьюрити. Никому не хватает духа поставить на место Диего и объяснить, что он творит абсолютно неприемлемую дичь. Даже своим снаркоманившимся мозгом он понимает это и наглеет ещё больше.

Хотели крупный план Марадоны? Получите! Диего не сдержался. Но в футболе этот жест, увы, не редкость.

Более того, он позирует. Под ним сотни камер мобильных телефонов, каждая из которых снимает любое его телодвижение. Марадона видит это и распускает свой павлиний хвост ещё шикарнее. Он и думать не хочет, что так снимают сильно подвыпивших людей, чтобы потом похихикать над этими видео в Сети. Для него сам факт направленной на него камеры важнее причины съёмки. И от этого тоже неловко: Диего почти 60 (хотя с таким ритмом жизни до 60 он не доживёт), а он зависим от чужого внимания больше, чем накрасившаяся первокурсница.

Но есть одна категория людей, для которых Марадона остаётся богом. Речь об аргентинцах, которые всерьёз продолжают тащиться от Диего. И это немыслимо. Всё новые и новые поколения живут там с установкой, что Марадона — бог, хотя я бы на месте любого взрослого аргентинца показал на кривляющуюся легенду и сказал сыну: «Смотри, этот мужик играл в футбол лучше, чем ты бы мог себе представить. Но подражать ему нельзя, потому что свою жизнь он превратил в витрину ада». Никаким героем Марадону после завершения карьеры, конечно, считать нельзя.

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И тем более нельзя говорить об образе жизни рок-звезды — мол, рок-звёзды живут так же, совершают такие же безумные поступки, но их продолжают любить, а ограждать их от детей и объяснять, что нельзя слушать их музыку, глупо.

Это работало бы, если б сам Марадона был таким, но он не рок-звезда. Посмотрите на него: он — грустный клоун, уставший от своей роли, но вжившийся в неё и понимающий, что только эта роль будет приносить ему сейчас газетные заголовки. Оставить эту роль у него не хватает силы воли.

И он продолжит творить идиотские вещи в VIP-ложах, говорить громкие слова после матчей, скандалить с каждым встречным и принимать предложения от белорусских клубов, не понимая при этом даже то, на какую должность соглашается.

Для него вызывающие поступки не стиль жизни, как для рок-звезды, а единственная возможность удержаться в кадре. Когда-то, лет 40 назад, это стремление быть всегда в фокусе всех камер сделало Диего Марадону мистически крутым футболистом. Теперь — выглядит жалкой попыткой почти 60-летнего инфанта сохранить внимание.

Делает он, а стыдно почему-то нам.

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