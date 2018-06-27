«Симпатии судей будут на стороне Бразилии. Никто не допустит её вылета!»

Вчерашний игровой день подарил нам феерическую развязку борьбы за выход в плей-офф в группе D. Но распутать весь этот клубок интриг прогнозистам не удалось.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Денис Бояринцев сумел предугадать лишь исход матча Австралия — Перу. За это команде экспертов добавляется 1 балл.

Илья Богачёв из Москвы сумел зацепить 2 исхода, за что команде читателей «Чемпионата» начисляется 2 балла.

Алексей Третяк, представлявший редакцию, также остановился лишь на двух баллах, угадав исход двух матчей.

Таблица

Специалисты — 47

Журналисты — 49

Читатели — 29

Прогноз эксперта

Олег Веретенников, легендарный российский футболист

Южная Корея – Германия — 0:3

Здесь команды находятся просто в разных весовых категориях. Плюс для Германии это решающая встреча за выход в плей-офф, они однозначно будут бороться за победу.



Мексика – Швеция — 2:1

Мексика своей игрой впечатляет. Я думаю, что они одержат победу и станут победителями группы. У шведов тоже неплохая команда, но, мне кажется, они не справятся со скоростными действиями мексиканцев.



Сербия – Бразилия — 1:1

Все ждут, наверное, уверенной победы бразильцев, но сербы тоже впечатляют. Думаю, будет ничья. Скорее всего, результативная.



Швейцария – Коста-Рика — 1:1

Тоже на ничью поставлю. Вот здесь встречаются как раз равные соперники. Швейцарцы продемонстрировали очень хорошую игру, особенно во втором тайме против Сербии. Я думаю, здесь им просто не хватит сил, чтобы победить.

Прогноз читателя

Алексей Деревянко, Саранск

Южная Корея — Германия — 1:3

Осечка Германии в первом туре выглядит случайностью. Команды находятся на разных полюсах, вряд ли корейцы смогут что-то противопоставить немецкому классу. Думаю, команда Лёва уверенно выйдет в плей-офф.

Мексика — Швеция — 2:2

Мексиканцы почти обеспечили себе выход в плей-офф, играть они будут с хорошим настроением. Они явные фавориты, постараются показать хороший футбол. Уровень игроков в атаке настолько высок, что пару мячей вынужденным раскрываться шведам они забьют. Полагаю, здесь будет много голов, а закончат команды боевой ничьей.

Сербия — Бразилия — 0:2

Бразильцы, как и аргентинцы, пока не оправдывают ожиданий болельщиков. Для них будет важно победить уверенно и без лишних вопросов. Сербы старательны, но их оборона небезгрешна. Неймар покажет себя, а сборная Бразилии победит.

Швейцария — Коста-Рика — 2:0

Простой ответ: победит альпийская команда. Костариканцы, конечно, играют от души, они симпатичны мне, но вариантов, при которых они обыграют мотивированную Швейцария, я не вижу.

Прогноз «Чемпионата»

Игорь Брагин, выпускающий редактор

Южная Корея — Германия — 0:1

Порой случается так, что после феерической победы, достигнутой на последних секундах матча и отнявшей массу сил и эмоций, на следующую игру не хватит ни того, ни другого. Полагаю, что такая опасность существует и для Германии. Крупного счёта ожидать не следует, немцы будут практичны, даже прагматичны. Но класс соперников настолько различен, что один гол фаворит забьёт непременно. И грамотно доведёт матч до победы. Без эмоций и фанатизма.

Мексика — Швеция — 3:1

Мне нравится, как играют мексиканцы, их футбол крайне неудобен будет скандинавам. Быстрые и хитрые атаки поставят в тупик габаритную линию шведской защиты. К тому же Грандквисту и компании самим придётся играть в атаку, отсиживаться в «автобусе» перед своими воротами бессмысленно. Вот тут они и нахватают. Ну и невероятное разочарование, которое «викинги» испытали, упустив на последних секундах ничью в матче с немцами, скажется и в этом матче.

Сербия — Бразилия — 0:1

Здесь будет сложная и вязкая игра. У бразильцев очевидные проблемы с организацией атаки, у сербов — неплохая оборона и запредельная мотивация. Но, как мы уже неоднократно видели, зачастую всё решают судьи. Убеждён, что сегодня их симпатии будут на стороне фаворита. Никто не допустит досрочного вылета Бразилии.

Швейцария — Коста-Рика — 2:1

Разбитная команда из Центральной Америки, конечно, играет азартно и зрелищно. Но против организованной и талантливой европейской сборной противопоставить им будет нечего. Полагаю, что здесь проблем у них не будет.