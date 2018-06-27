Живы! Мировая пресса обсуждает победу Аргентины

Аргентина

После матча с Хорватией аргентинская пресса впала в глубокую депрессию. Обозреватели один за другим писали, что теперь им поможет только Бог, что это худший день в их жизни. Сложно представить, что произошло бы, проиграй вчера Аргентина. Но теперь все они поверили, что Бог всё же есть.

«Такой я хочу тебя видеть!» — гласит заголовок газеты UNO. «Я верю в чудеса! Не обошлось без страданий, но теперь этого достаточно. Мы сделали это», — пишет один из обозревателей.

«Я кричу вместе с ними. Вы терпели полтора часа в каждом уголке Аргентины, вы видели, что сборная, играя не очень хорошо, играла лучше и что даже пенальти не позволил ей не продолжать мечтать. Я кричу с ними. Как кричали в Санкт-Петербурге для всей команды. Как крикнул Диего в ложе, как крикнул Рохо. Уровень Месси был низким в первых двух играх, но здесь он задал цель, что будет бороться за звание лучшего в мире», — выплёскивает эмоции обозреватель Ole.

«Никто, кроме Месси, не заслужил того, чтобы чемпионат мира не завершился сегодня», — пишет его коллега.

Испания

В испанской прессе тоже героем дня стал Месси. В очередной раз все обложки и большинство материалов – о нём и сборной Аргентины.

«Месси на этот раз выглядел как Месси. То, что до сих пор его не устраивало, бесило, стало захватывающим. Сампаоли словно убрал цепи и отпустил его, чтобы подарить миру более разрушительную версию Месси, ту, которая поражает изяществом и финтами. Решить исход встречи помогло чудо. Это было мучительно. Но это Аргентина. Оставшиеся в живых», — пишет обозреватель AS.

Издание SPORT приводит фото с трансляции матча, доказывающее, что Месси – лидер сборной, решающий чуть ли не все вопросы. «До начала матча уже можно было проверить роль Лео Месси в сборной Аргентины и влияние, которое он оказал на других товарищей по команде. В туннеле из раздевалки Месси обратился к своим товарищам по команде и дал им окончательные инструкции», — сообщает издание.

Англия

Ну и немного не про Месси. Скандальное издание The Sun составило сборную худших игроков чемпионата мира. Туда попали наш Игорь Смольников, а ещё Месси, де Хеа, Рамос и Мюллер. Неплохая компания для Игоря.

В этом же издании вышла статья про ещё одного россиянина – такой чести удостоился Денис Черышев. К счастью, его не приписывали к худшим, а, наоборот, написали о нём как о претенденте на звание лучшего бомбардира турнира. Даже про его девушку рассказали.

Издание The Guardian рассказало, что английские болельщики пытаются массово попасть в Россию. Не у всех есть билеты, FAN ID и уж тем более российская виза, но англичане всё же нашли лазейку.

«Болельщики Англии начали перебираться через границы Польши и Литвы в Калининград, чтобы попасть на матч с Бельгией. Безопасность была жёсткой в обоих пунктах, но выяснилось, что некоторые фанаты могут использовать некоторые погрешности в работе границы, чтобы въехать в Россию без билетов.

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Федерация футбольных болельщиков смогла получить ряд FAN ID для тех, у кого есть билеты на матч. Но самое интересное, что некоторые из них достались организации из-за использования номера одного и то же билета. Это повысило вероятность того, что сотни поклонников из Англии отправятся в Россию без билета в надежде купить их на чёрном рынке».