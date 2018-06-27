15 потерянных миллионов. За что шейхи заплатили мошенникам состояние

Выдающийся аферист Остап Бендер наверняка пришёл бы в неописуемый восторг, если бы получил возможность применить свои криминальные таланты в России во время проведения в ней чемпионата мира по футболу. Сотни иностранных гостей, доверчивых и богатых. Ух, Остап Ибрагимович бы развернулся! Впрочем, и без литературного персонажа книг Ильфа и Петрова мошенников на чемпионате мира хватает. Хотя до великих комбинаторов им далеко.

Восточная щедрость

Абсолютный рекорд чемпионата мира определённо был поставлен на днях, когда некий делец сумел «сравнительно честно» увести у болельщика сборной Саудовской Аравии более 15 млн рублей. Болельщик аравийской команды оказался очень богатым (наверное, шейх), очень доверчивым (неопытный шейх) и очень хотел быстро и с комфортом добраться из Москвы в Волгоград (точно шейх). Не вышло.

Полиция будет разбираться в деталях произошедшего. Однако в общих чертах мошенническая схема довольно проста: саудит познакомился в Москве с неким человеком, который пообещал организовать гостю с востока и его друзьям переезд на самом высоком уровне. Шла ли речь о частном самолёте или колонне люксовых автомобилей, пока неизвестно, но сумма, которую саудит передал москвичу, поражает воображение: 110 тыс. долларов и 120 тыс. евро!

Разумеется, саудиты не получили никакого трансфера. Загадочный человек, получив деньги, мгновенно испарился. И теперь полиция пытается напасть на след современного Остапа Бендера.

Фото: РИА Новости

Мошенники с большой дороги

Кажется, что больше всего на иностранных туристах в России наживаются таксисты. Едва ли не каждый день появляются всё новые и новые истории о том, как с гостей чемпионата мира требуют какие-то баснословные суммы. Например, гость турнира из Вьетнама доехал от Красной площади до одного из московских аэропортов за 23 тыс. рублей – раз в 10 дороже, чем может стоить подобная поездка. Иностранец заподозрил неладное и начал спорить с водителем, но тот заблокировал двери и принялся угрожать пассажиру. Вьетнамец отдал таксисту деньги, но уже через пять минут написал заявление в полицию. Водителя нашли и задержали.

Болельщик сборной Саудовской Аравии в день открытия чемпионата мира был расстроен дважды. Сначала его сборная проиграла со счётом 0:5, а затем таксист отвёз его из «Лужников» в отель, расположенный на Проспекте мира, почти за 30 тыс. рублей. Этого водителя тоже задержали.

Не только московские таксисты завышают цены на поездки: в Петербурге поклонница сборной Мексики была вынуждена заплатить за пятиминутную поездку по Невскому проспекту аж шесть тыс. рублей – водитель заблокировал двери и не открывал их, пока девушка не отдала деньги. Этого водителя полицейские тоже ищут. Вероятно, ему придётся заплатить большой штраф.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Нигерийский сказочник

Впрочем, зарабатывают на чемпионате мира не только российские мошенники, но и например, нигерийские. Особенно известной стала история двух бедняг из Нигерии, Исмаила и Садыка, которые поневоле стали заложниками чемпионата мира. У себя на родине парни познакомились с человеком, который был готов организовать для них поездку в Россию. За большие деньги, конечно. За паспорта болельщиков, которые каждый гость чемпионата мира может оформить бесплатно, мошенник попросил 250 долларов – большие деньги для Нигерии. При этом он, как ни странно, свою работу выполнил честно – оформил настоящий, не поддельный документ.

Незадачливые болельщики наскребли ещё 400 долларов на перелёт и самые дешёвые билеты на один из матчей турнира. Но в Россию прилетели почти без гроша. «Организатор» убедил их, что в России всегда можно заработать. Исмаил и Садык начали искать работу уже в аэропорту, но их ждал неприятный сюрприз: без разрешения на работу в стране никто их не брал.

Остатки денег быстро кончились, и беднягам просто стало не на что существовать. Поскольку все футбольные документы у них в порядке, депортировать их на родину нельзя – они находятся в России по закону. Но денег на обратный билет или даже еду и ночлег у них нет. Родня и так собирала последнее, а в посольстве Нигерии не помогают – таких жертв мошенников к ним обращается немало. Вот и приходится бедным болельщикам скитаться по приютам до окончания турнира.

Полиция ищет «коллегу»

Но вернёмся к российским аферистам. Ещё одно преступление произошло в Москве за день до начала чемпионата мира. К 54-летнему бразильцу Петеру Кардозо на улице подошёл человек, представившийся сотрудником полиции. Лже-полицейский сначала попросил Петера предъявить документы якобы для проверки, а затем, обнаружив какие-то нестыковки, попросил туриста вывернуть карманы. У бразильца с собой оказалось две тысячи долларов наличными. Чтобы «решить проблему» на месте, он отдал 1400 «полицейскому», и тот преспокойно ретировался. О том, что сотрудники московской полиции задержали «коллегу», не сообщалось.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018