Кто успокоит Неймара, если он снова начнёт плакать?

Сборной Бразилии сегодня предстоит важнейший матч в группе, ведь в случае поражения от Сербии команда может вылететь с турнира. После победы над Коста-Рикой на последних минутах главная звезда команды Неймар не смог сдержать слёз. Что будет, когда Бразилия выиграет у Сербии и выйдет из группы? Сможет ли нападающий сдержаться и кто его утешит? На помощь в таких случаях приходят близкие люди. За Бразилию в Москву приехали болеть многие спутницы игроков сборной. Знакомимся!

Кларисса Алвес – жена защитника Марсело

Клариса не просто в России, она уже на стадионе в Москве смотрит на предматчевую тренировку своего мужа. Девушка поддерживает своего возлюбленного перед каждым матчем и сегодня обязательно будет на трибуне стадиона «Спартак».

Анна Мариана Ортега – жена полузащитника Каземиро

Анна уже вовсю наслаждается гостеприимством России и успела оценить стадион в Ростове-на-Дону. Теперь девушка обязательно приедет на «Открытие Арену», чтобы поддержать своего мужа. Ждём яркую болельщицу на трибунах в Москве!

Айне Коутиньо – жена полузащитника Филиппе Коутиньо

Айне и Филиппе вместе ещё с юности. Девушка не задумываясь переехала из Бразилии за своим возлюбленным в Италию, а затем в Англию и Испанию. Девушке не привыкать путешествовать за мужем, поэтому даже такой длинный перелёт её не испугал. Ищите Айне на трибунах.

Бруна Маркезини – девушка нападающего Неймара

Бруна — девушка настойчивая, ведь она три раза заставляла Неймара возвращаться к ней. Девушка работает моделью и много путешествует, но для своего возлюбленного обязательно найдёт время и приедет в Россию. Впереди у Бразилии самые важные матчи, а это значит, что такому чувственному игроку, как Неймар, обязательно будет нужна поддержка. Кто, как не Бруна должна успокоить самого плаксивого футболиста чемпионата мира, если его снова «накроет»?

Ларисса Перейра – жена нападающего Роберто Фирмино

Сразу хорошие новости – Ларисса уже в России. Девушка была на первых двух играх и точно не пропустит третий матч в Москве. Она пишет в своих социальных сетях, что в России ей нравится, и яростно болеет за своего супруга и его команду.

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018