Смольников в одной команде с Месси. Разве такое возможно?

Британская газета The Sun вызвала переполох среди российских болельщиков, включив одного из игроков нашей сборной в список антигероев чемпионата мира. Впрочем, может быть, попасть в один ряд с такими именитыми игроками, каких выбрал таблоид, вовсе не грех? Кто ещё оказался не мил английским журналистам?

Игорь Смольников (Россия)

29-летний защитник сборной России успел провести всего один неполный матч на чемпионате мира, но уже запомнился британской прессе в негативном свете. Смольников сыграл всего 36 минут в матче с Уругваем, но затем из-за перебора жёлтых карточек был вынужден покинуть поле, оставив команду вдесятером.

Фото: РИА Новости

Давид де Хеа, Серхио Рамос (оба — Испания)

Двое игроков оборонительной линии сборной Испании оказались под прицелом таблоида. Давиду де Хеа наверняка припомнили ляпы в первом матче с Португалией, да и к тому же он единственный вратарь, который до сих не совершил ни одного сейва на этом чемпионате мира.

В матче с Марокко Рамос выглядел не лучшим образом: первый гол в свои ворота он привёз на пару с Иньестой, а во втором эпизоде не дотянулся до мяча при навесе с углового и вновь позволил соперникам забить.

Фото: РИА Новости

Джером Боатенг, Томас Мюллер, Тимо Вернер (все – Германия)

Британцы включили аж троих игроков сборной Германии, которые явно не впечатлили на групповом этапе. Джером Боатенг схлопотал удаление в матче второго тура со шведами и третий матч уже смотрел с унылым лицом с трибуны, а Томас Мюллер и Тимо Вернер, видимо, удостоились места в списке 11 худших, не оправдав ожиданий в целом и не сумев создать ничего путного в атаке.

Фото: РИА Новости

Фернандо Эскобар (Панама)

Наверное, сложно не включить в список главных неудачников турнира игрока сборной, которая пропустила больше всех мячей на турнире. На данный момент у Панамы пропущенных 9 голов, и, разумеется, винить в этом все будут неумелую защиту в лице Эскобара.

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Паулиньо (Бразилия)

В некоторой степени Паулиньо стал заложником замечательного сезона в «Барсе». Ещё год назад от него не ждали ничего из ряда вон ни на клубном, ни на уровне сборной, а теперь на него смотрят как на одну из ключевых фигур «селесао». В полной мере этих ожиданий хавбек пока не оправдывает.

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Блез Матюиди (Франция)

От «ле блё» в сборную разочарований группового этапа можно было бы включить и больше игроков, но англичане остановили свой выбор на Матюиди. Их право.

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Лионель Месси (Аргентина)

Многие связывали с лидером сборной Аргентины большие надежды на турнире, но первые два матча в группе ему откровенно не удались. Разочарованные поклонники, сотни мемов в социальных сетях, Аргентина со скрипом проходит в плей-офф… Теперь аргентинскому «мессии» нужно будет с удвоенной силой тащить за собой сборную, чтобы в него поверили снова.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Роберт Левандовски (Польша)

Польша начисто завалила Кубок мира, и её лучшему футболисту и бомбардиру будет непросто смыть такое пятно со своей репутации.