Мексику разорвали, но она идёт дальше. Спасибо корейцам!

Поражение от Германии делало шансы Швеции на выход в плей-офф в разы меньше, чем ничья. Чтобы преодолевать групповой этап, шведской команде требовалось побеждать Мексику. При этом мексиканцам как раз хватало и ничейного исхода.

Уже на 13-й секунде (по версии сайта ФИФА) Гальярдо за удар соперника локтем получил жёлтую карточку – самую быструю в истории чемпионатов мира. Грубой игра не стала, и до перерыва судья показал ещё лишь одну карточку.

Шведы атаковали активнее, чувствовалось, что им нужна победа. Несколько раз мексиканцев спасал Очоа, был спорный момент по возможному пенальти в его ворота. Но после просмотра повтора судья решил, что со стороны Чичарито не было игры рукой в своей штрафной.

Самый опасный момент для Мексики случился после обреза от Виктора Классона. Полузащитник «Краснодара» плохо отдал пас назад на своей половине поля, подарив сопернику атаку. Удар Карлоса Велы был опасным, но неточным.

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Во втором тайме Классон исправился, став автором голевой передачи. Скорее, это вновь был обрез – мяч полетел по слишком сложной траектории после попытки удара. Но получилась передача на Аугустинссона, левого защитника шведов. Он и забил свой первый гол в национальной команде. Счёт 1:0 точно устраивал Швецию – она становилась первой в группе. Но при ничьей в параллельной игре между Германией и Южной Кореей из группы выходила и Мексика.

Сразу после гола шведы потеряли Ларссона: он получил травму и покинул поле на носилках. Из-за перебора карточек полузащитник при любых раскладах пропускал 1/8. Но теперь в зависимости от сроков восстановления для него может вообще закончиться турнир.

А для Швеции ситуация становилась всё лучше. Контратака команды 3 в 2 привела к назначению пенальти. Гранквист сильно пробил в верхний угол, ещё больше поставив Мексику под влияние результата параллельной игры. Расклад был таким, что Мексика не должна была проиграть крупнее Кореи для выхода из группы. Всё стало сложнее, когда Альварес закинул в свои ворота третий. Латиноамериканские болельщики уже заранее начали рыдать. А футболисты – упускать очевидные моменты.



Стадион взорвался в добавленное время, когда услышал новости о победном голе Южной Кореи. Мексиканцы провели отвратительный матч, но оказалось, что этим вечером в группе была команда ещё хуже. Плей-офф ЧМ-2018 пройдёт без Германии.

ЧМ-2018. Юж.Корея — Германия — 2:0, Мексика — Швеция — 0:3. Немцы капут! LIVE! Онлайн-трансляция матчей Мексика — Швеция и Южная Корея — Германия.