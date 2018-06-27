Германия не вышла в плей-офф чемпионата мира – фанатам немецкой машины очень плохо. Впрочем, это не повод отказаться от шуток.

«Прочь!» Весь мир троллит немцев за вылет с чемпионата мира

Матч с Южной Кореей надолго запомнится команде Йоахима Лёва. Так неудачно сборная Германии давно не выступала на чемпионатах мира. Болельщики со всех уголков планеты бурно отреагировали на провал бундестим — кто шокирован, а кто ликует.

За шесть минут до окончания основного времени поклонники Германии ещё верили в то, что их команда сможет забить, и представляли Крооса в образе «охотника за трофеями».

Но попытки Германии сделать что-то конструктивное успехом не увенчались.

Географически не совсем точная, но символичная шутка: «Оборона Южной Кореи сегодня была похожа на Великую китайскую стену».

И, в частности, отмечают блестящую игру голкипера сборной Южной Кореи:

А автора одного из голов в ворота немцев, Сон Хын Мина, корейские фанаты уже успели причислить к лику святых:

Немецкий болельщик в отчаянии: «Надо было начать пить ещё в первом тайме. Трезвым это смотреть невозможно».

Российские болельщики тоже подтянулись.

Некоторые не удержались от сравнения, как выглядела сборная Германии на чемпионате мира четыре года назад и сейчас.

И заслуженно провожают Германию с турнира при помощи постера: «Прочь!»

Ангела Меркель уже звонит Ким Чен Ыну: «Привет, Ким Чен, это Ангела. Мы готовы стать вашими союзниками в войне с Южной Кореей».

Болельщики, сильно заинтересованные в исходах обоих матчей, пытались следить за встречами одновременно. Вот на что это похоже:

А вот как радовались болельщики сборной Мексики, которая всё-таки пробилась в плей-офф, несмотря на крупное поражение от шведов.

«Если вы мексиканец, найдите корейца и обнимите его».

Бразильцы – немцам: «Чао, Германия!»

Нигерия – Германии: «Добро пожаловать, брат!»