Чемпион мира не вышел даже в плей-офф.

Вот такое фото я сделал перед матчем.

Но это не предчувствие, просто есть предыстория. Четыре дня назад мы с другом и коллегой смотрели матч Германии со шведами, пили пиво, ну и хотели поболеть за слабого. Но вот этот молодой человек, который на видео, так яростно переживал за бундестим, что нам было как-то неловко своих эмоций. Мы делали вид, что тоже за немцев. И поймали момент, как он радуется голу Крооса.

Сегодня мне никто не мешал. И я ходил по пресс-центру с корейским флагом. По приколу. И удивлённо смотрел на бесстрастных корейских коллег после матча. «Ребят, вы только что вынесли чемпиона мира, улыбнитесь!» — говорил им я. «Не верим. Пока не верим», — отвечали они.

В Казани произошла эпическая вещь. Никогда ещё немцы не вылетали на чемпионатах мира так рано. Уж 40 лет совершенно точно. Были неудачи на Евро, но в целом не зря немцев все называли машиной. И Гари Линекер именно про этих ребят сказал свою знаменитую фразу. На этом турнире её пришлось дважды трансформировать. Вот последняя версия.

«Футбол — это простая игра. 22 человека гоняются за мячом на протяжении 90 минут, а Германия больше не выигрывает. Старая версия отправляется в историю».

Весь мир сейчас ликует. Нет ничего сладостнее для толпы, чем труп растерзанного на куски чемпиона. Ну а немцы ведут себя достойно.

Не всегда побеждают немцы. Чемпионы мира с позором едут домой Это катастрофа.

«Тяжело сказать, что случилось. Я очень разочарован и могу сказать, что мы не заслужили выхода из группы, -сказал Йоахим Лёв. — Проиграли не потому, что не хотели победить, а потому что соперник играл лучше. Мы были хорошо готовы и мотивированы, но нам не удалось сыграть так, как мы умеем. Мы были одной из лучших команд мира, но сегодня у нас ничего не получилось».

Уметь достойно проигрывать — это тоже удел чемпионов.

«Прочь!» Весь мир троллит немцев за вылет с чемпионата мира Германия не вышла в плей-офф чемпионата мира – фанатам немецкой машины очень плохо. Впрочем, это не повод отказаться от шуток.

Ещё Лёв говорил о том, что для немецкого футбола не наступают тёмные времена. Что игроки у немцев есть, команда есть и нужно просто понять причины неудачи.

Мы бы тоже хотели понять, почему Германия начинала играть только во втором тайме. Почему без Гомеса у команды ничего не получалось.

На прошлом ЧМ мы видели растерзанную Испанию, но та великая Испания была командой поколения. И кончилась вместе с постаревшими лидерами. А Германия всегда была системой. Она была крута в любом составе. Сегодня эта система рухнула.

Мы видели исторический матч. Мы будем его вспоминать, обсуждать и спорить о нём. Пока же я пошёл смотреть на немцев. С тем самым корейским флагом.

А чемпионат мира продолжается. Просто через две недели победит кто-то другой. Не немцы.