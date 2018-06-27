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ЧМ-2018. Болельщики Швеции и Мексики отмечают выход в 1/8 финала (видео)

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Болельщики сборной Мексики
«Чемпионат»
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
И пусть проигравший… смеётся! Шведы веселятся вместе с мексиканцами
Плачут чемпионы мира.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Кто бы мог подумать, что чемпионы мира так быстро и бесславно завершат защиту своего титула? Как бы натужно ни стартовали немцы в России, их место в плей-офф, кажется, никем не подвергалось сомнению. В том числе, видимо, и самой сборной Германии. Эта-то самонадеянность её и сгубила. Сенсационное поражение парней Лёва от корейцев позволило пройти в следующий раунд обоим участникам параллельной встречи – в Екатеринбурге. И это был тот редкий случай, когда счастливы оказались и победители, и проигравшие. Крупное поражение (0:3) ничуть не омрачило настроения жизнерадостным мексиканцам – они праздновали выход в 1/8 финала не менее бурно, чем шведы.

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По свидетельству нашего корреспондента, болельщики Швеции и Мексики дружно отправились праздновать успех – каждый свой – в Екатеринбурге. Мексиканцы, которых было гораздо больше коллег-соперников, начали отмечать прямо у стен стадиона. Далее они двинулись в излюбленный всеми южноамериканскими болельщиками бар Americanka, в котором продолжили шумно веселиться.

Шведы, несмотря на победу в матче, вели себя скромнее, оккупировав несколько пивных ресторанов в центре города.

Полюбуйтесь на этих ребят – и порадуйтесь за них!

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