Бразилия не повторяет ошибок Германии. Сербов обыграли спокойно

Для Сергея Милинковича-Савича, главного таланта сборной Сербии, Бразилия – команда, подарившая главное впечатление в карьере. Три года назад в Новой Зеландии сербы выиграли чемпионат мира U20, Милинкович-Савич был одним из лидеров команды, центр защиты той команды цементировал Милош Велькович, в Тушино проведший свой первый матч на взрослом чемпионате мира. Тогда, в Новой Зеландии, сербы в финале разбили сборную Бразилии с Габи Жезусом в составе.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018



На московский матч с Бразилией сербы тоже выходили, как на финал. Младен Крстаич одновременно выставил на поле двух самых креативных игроков команды, Милинковича-Савича и Ляйича, и всего одного опорника – Матича. При этом, в отличие от концовки матча со Швейцарией, Сербия защищалась с двумя опорниками, а не с одним: Милинкович-Савич садился ниже, блокируя подходы через центр. Ещё одна важная часть плана Крстаича – агрессивная работа по Неймару. Специально под лидера Бразилии справа вышел не Бранислав Иванович, как в предыдущих матчах, а более резкий и быстрый Антонио Рукавина. Как только Неймар получал мяч, Рукавина прессинговал бразильца, в том числе на чужой половине поля.

Правда, для победы над Бразилией план сербской атаки был слишком примитивен. Как и в предыдущих матчах, Сербия постоянно искала длинными передачами Митровича. Габаритный форвард активно вступал в единоборства, под него подстраивались Костич и Тадич, но извлекать большее, чем зацепиться за мяч на чужой половине поля, Сербии не удавалось.

Бразильцы, получая мяч, вообще не форсировали события и медленно катали мяч, но в завершении и развитии атак были конкретнее. В первые полчаса пентакампеоны создали шанс за счёт быстрого перепаса Неймара и Жезуса в штрафной – кручёный удар Неймара потащил Стойкович. Что точно бросалось в глаза, так это лучшее понимание бразильцами пространства на поле. Так Неймар, почувствовав персональную опеку, вытащил Рукавину за собой и отдал пас из глубины под рывок Габи Жезуса. В голевой атаке уже Жезус выманил сербского защитника из своей зоны, туда ворвался Паулиньо. А Коутиньо сделал туда своевременный чёткий пас. Паулиньо технично перекинул вратаря – 1:0.

После перерыва Сербия резко добавила – интересно, как Крстаич заряжал игроков в перерыве? Сильно добавил в движении Адем Ляйич, лучше заработал справа Рукавина, и у Сербии сразу появились моменты. Главные, конечно, для Митровича. После одного кросса с правого фланга Митрович продавил Фагнера, но пробил удобно для Алиссона. После другого вратарь сам подарил мяч Митровичу на отскоке, но его удар головой на линии ворот заблокировал Тиаго Силва. Атака сербов была примитивной, но активной, что создавало проблемы бразильцам.

ЧМ-2018. 27 июня. Сербия — Бразилия — 0:2, Швейцария — Коста-Рика — 2:2. LIVE!!! Онлайн-трансляция матчей Сербия — Бразилия, Швейцария — Коста-Рика.

Митрович сделал огромный объём работы, но не забил, а у своих ворот косвенно повлиял на второй пропущенный гол. При подаче с углового Миранда продавил Митровича на ближней штанге, убрал серба в партер – претензии сербов к арбитру были проигнорированы. А в открытую зону ворвался Тиаго Силва и расстрелял вратаря. Фол Миранды на Митровиче скорее был, чем нет, и это очередной повод для споров насчёт системы VAR: даже система, выстроенная для принятия правильных решений, будет сбоить из-за человеческого фактора.

Всё, что было потом – лёгкий карнавал контратак Бразилии. После одной из них Неймар пытался перебросить мяч над Стойковичем, оказавшись в штрафной в полном одиночестве, но сербский вратарь успел поднять руку. Ещё одну контратаку, завершённую Неймаром, уже в компенсированное время, Стойкович тоже сорвал. Но только помог Сербии избежать крупного поражения.Огненной пары Бразилии и Германии в 1/8 финала не будет, однако матч Бразилии с Мексикой тоже обещает стать зажигательным.