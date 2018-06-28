«Распределение мест в группе H повлияет на мотивацию Англии и Бельгии»

Вчерашний игровой день чемпионата мира принёс сенсацию — сборная Германии проиграла команде Южной Кореи и вылетела с чемпионата мира. Разумеется, этого никто не ожидал.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Олег Веретенников предсказал ничью в матче Швейцария – Коста-Рика, заработав три очка.

Алексей Деревянко из Саранска угадал счёт матча Сербия — Бразилия. Пять очков в копилку читателей.

Игорь Брагин попал в точку с исходом встречи Сербия — Бразилия. Одно очко.

Таблица

Специалисты — 50

Журналисты — 50

Читатели — 34.

«Ребята, вы только что вынесли чемпиона мира, улыбнитесь!» Германия не вышла даже в плей-офф.

Прогноз эксперта

Масалитин Валерий Николаевич, экс-форвард ЦСКА и «Спартака»:

Япония – Польша — 1:1

Полякам уже ничего не светит, они могут побороться только за третье место. Хочется им, наверное, выиграть, но будет трудно. Япония, как и Корея, очень неуступчивая азиатская команда, которая будет все 90 минут бегать и бороться. Я думаю, что японцы не проиграют.



Сенегал – Колумбия — 1:2

Здесь непредсказуемые две команды. Всё может качнуться как в одну сторону, так и в другую. Жалко и тех, и тех будет. Но поставлю на колумбийцев. Надеюсь, побольше забьют.



Англия – Бельгия — 1:2

Центральный матч сегодня, очень хочется посмотреть его. Команды много забивают, за две игры 8 мячей. Они уже решили для себя все задачи, вышли дальше, но, опять же, тут могут быть изменения в составе. Кто-то будет отдыхать, кто-то пропустит игры. Напрашивается ничья, но поставлю на Бельгию.



Панама – Тунис — 0:1

Тоже непредсказуемая игра. Я думаю, всё-таки Тунис посильнее, и он же победит. Я смотрел на Панаму, им будет очень тяжело. Но в последней игре могут собраться и хлопнуть дверью.

ЧМ-2018. Япония – Польша, Сенегал – Колумбия. LIVE Онлайн-трансляция матчей группы Н Япония – Польша, Сенегал – Колумбия.

Прогноз читателя

Кирилл Мигулин (Москва):

Япония – Польша — 1:2

В двух матчах чемпионата мира сборная Польши набрала ноль очков и забила всего один гол. Одного из лучших нападающих планеты Роберта Левандовского такой расклад явно не устраивает. Напоследок поляки громко хлопнут дверью.

Сенегал – Колумбия — 2:2

Обе сборные великолепно атакуют, но при этом имеют большие проблемы в обороне. Команды покажут зрелищный футбол, но победителя не выявят.

Англия – Бельгия — 1:1

Англичане и бельгийцы оформили себе путёвки в плей-офф за тур до окончания группового этапа. Вопрос лишь в том, с кем им придётся встретиться в 1/8 финала. Вполне возможно, что команды поберегут силы и не будут лезть из кожи вон ради победы.

Панама – Тунис — 1:3

Тунис — команда классом выше. «Карфагенские орлы» победят, а Панама будет рада и забитому голу.

Кирилл Мигулин и Алексей Третяк Фото: «Чемпионат»

Главные красавицы 14-го дня чемпионата мира — 2018. Фото Они украсили и без того красивый футбол.

Прогноз журналиста

Даниил Бороздин, корреспондент «Чемпионата»:

Япония – Польша — 1:1

Поляки после двух поражений захотят громко хлопнуть дверью и создадут проблемы японцам. Несмотря на разобранность команды в целом, у сборной Польши есть ряд индивидуально сильных игроков, которые и решат исход матча. Но команда Японии не так проста, чтобы проиграть аутсайдеру группы. Думаю, результативная ничья будет логичным исходом этого матча.

Сенегал – Колумбия — 1:2

Колумбийцы, невыразительно проведшие первую игру мундиаля, набирают обороты. Несмотря на то что с физически мощным Сенегалом придётся пободаться, они смогут смять соперника. Главным инструментом сборной Колумбии традиционно станут контратаки.



Англия – Бельгия — 0:1

Обе команды, заранее обеспечившие себе участие в плей-офф чемпионата мира, будут внимательно смотреть дневные матчи, в которых определятся их потенциальные соперники по 1/8. Именно распределение мест в группе H повлияет на мотивацию Англии и Бельгии. Вряд ли какой-то из команд хочется противостоять Фалькао и Куадрадо в первом раунде плей-офф. При необходимости занять первое место в группе исход решит подбор игроков сборной Бельгии.



Панама – Тунис — 2:3

Аутсайдеры группы G выдадут совместный концерт в Саранске. Терять обеим командам нечего, можно бежать с шашками наголо, но Панама сыровата для побед на чемпионате мира, а Тунису важно занять хотя бы третье место в группе.