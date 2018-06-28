Ещё раз о русских девушках, которые заводят романы с гостями чемпионата мира

Я очень не люблю писать не о самом футболе, но чемпионат мира — это не просто 90 минут игры, это целый четырёхнедельный мир. И так получилось, что мы в России оказались к одному из явлений, которое сопутствует любому (я подчёркиваю: любому) миру, в котором собирается много незнакомых и новых людей, не готовы.



Тема неприятная, но я попытаюсь высказать свою точку зрения. Эту фотографию я сделал в Марселе летом 2016-го. Первый день чемпионата Европы и тот факт, что бельгийцы в это время переворачивали вверх дном Лион, а не Марсель, не оставляли сомнений: конкретно эта история — давняя. А если вспомнить, в какой группе мы были на чемпионате мира 2014 года, то сразу всё станет ясно. Их история началась на «Маракане». К моменту фотографии они уже два года вместе, они мило ходят за ручку, как делают это в букетный период, у них всё хорошо.

Фото: «Чемпионат»

(Будет, кстати, очень круто, если девушка с фотографии найдётся — интересно узнать эту историю. Главное, чтобы её мужчина не был русским, просто в майке сборной Бельгии — это, конечно, не разрушит глобально то, о чём я хочу сказать, но сведёт к нулю конкретный пример.) Массовое псевдопуританское недовольство происходящим с нашими девушками в городах, где играется ЧМ, не даёт шанса на появление таких хороших жизненных историй. Историй, где все счастливы, где разницей будет только цвет майки родной футбольной сборной. А таких историй достаточно после любого большого турнира.



И самое главное: не думайте, что мы каким-то уникальным образом выделяемся поведением во время большого турнира.

Главные красавицы 14-го дня чемпионата мира — 2018. Фото Они украсили и без того красивый футбол.

Во время чемпионата Европы во Франции, поверьте, с нравами барышень тоже всё было в порядке — если ты не совсем дурак, то в любой фан-зоне можно было подцепить местную Элен. В Сент-Этьене две взрывавшие мощный штакет мадемуазель делали мне настолько недвусмысленные намёки, считая меня шведом (ха-ха!), что я понимал их даже без английского, на котором они, конечно, не разговаривали. А в перерыве другая девушка спокойно залезла на прилавок общепита фан-зоны и начала плясать. Второй тайм она уже провела в обнимку (ладно, я не подглядывал, но вроде бы просто в обнимку) с парнем в майке сборной Словакии, которых была тьма.

Не нужно думать, что у нас как-то сильно хуже и развратнее. Эйфория большого события, алкоголь, столкновение с новыми людьми из новых городов и стран, быстрое с ними сближение — черт, да вы наверняка сами испытывали такое в юности! Это же просто эффект детского лагеря — месяц жизни внутри жизни, особый вид эскапизма, позволяющий забить на повседневные правила и установить временную анархию, пока родители не видят. Да, инфантильно. Да, отчасти глупо. Но всеобщего порицания от самовыявленной полиции нравов это не заслуживает. Во-первых, потому что это чужая личная жизнь, и она вас не касается, а во-вторых, потому что я что-то не видел этих отрядов полиции нравов возле любого ночного клуба страны каждую пятницу.

Супермодель пообещала порадовать болельщиков, если Россия победит Уругвай. Фото Модель с дипломом архитектора переключилась на футбол.

После месяца большого детского лагеря в стране можно вернуться в обычное состояние, как сделала Франция в июле 2016-го. А если судьба, то можно ходить по Марселю за ручку. Каждый выбирает для себя — женщину, религию, дорогу.



И противиться этому выбору странно.