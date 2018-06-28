С такой поддержкой игроки сборной Колумбии обязаны выходить в плей-офф.

Кто вдохновляет Фалькао и Хамеса. Музы сборной Колумбии – уже в Самаре

Сборная Колумбии сегодня проведёт важнейший матч за выход в плей-офф чемпионата мира. После конфуза в первом туре латиноамериканцам некуда отступать, поэтому битва ожидается жаркая. А добавят градусов на стадионе спутницы игроков сборной Колумбии, большинство из которых наверняка лично поддержит своих героев.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Джессика Стерлинг — жена Давида Оспины

Давиду Оспине в прошлом матче сильно досталось – матч с Польшей он заканчивал на морально-волевых. За голкипера колумбийской сборной переживала на трибуне его супруга.

Впрочем, и возможность пройтись по Казани Джессика не упустила, запечатлев себя у Дворца земледельцев. Судя по всему, в столице Татарстана спутнице Оспины понравилось. Ждём реакции на Самару.

ЧМ-2018. Япония – Польша — 0:0, Сенегал – Колумбия — 0:0. LIVE Онлайн-трансляция матчей группы Н Япония – Польша, Сенегал – Колумбия.

Карин Хименес – жена Сантьяго Арьяса

Успела насладиться красотами Казани и супруга Арьяса, выложив фото на фоне мечети Кул-Шариф.

Сочное фото на стадионе «Казань-Арена» уже в «инстаграме» Карин. На очереди – Самара, куда жена Сантьяго с ребёнком уже прибыла.

«Распределение мест в группе H повлияет на мотивацию Англии и Бельгии» Япония — Польша, Сенегал — Колумбия, Англия — Бельгия, Панама — Тунис. Прогнозы на матчи ЧМ-2018.

Лорелей Тарон – жена Радамеля Фалькао

А вот выезд семьи капитана сборной Колумбии получился по-настоящему массовым. Лорелей взяла всех своих детей и рванула в Россию, встретившую семью 30-градусной жарой.

Как и вышеназванные героини материала, жена Фалькао активно постит фотографии из Казани, игнорируя уютный Саранск. Наверное, причина лишь в неудачном результате первого матча.

Даниэла Оспина – жена Хамеса Родригеса

Нападающий Колумбии выбрал себе в спутницы сестру вратаря команды, так что прилетевшая в Россию Даниэла персонально болеет сразу за двух игроков сборной.

С такой поддержкой сильно должен сыграть и Хамес, и Давид.