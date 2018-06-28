Кто вдохновляет Фалькао и Хамеса. Музы сборной Колумбии – уже в Самаре

Сборная Колумбии сегодня проведёт важнейший матч за выход в плей-офф чемпионата мира. После конфуза в первом туре латиноамериканцам некуда отступать, поэтому битва ожидается жаркая. А добавят градусов на стадионе спутницы игроков сборной Колумбии, большинство из которых наверняка лично поддержит своих героев.
Турнирная таблица чемпионата мира — 2018
Джессика Стерлинг — жена Давида Оспины
Давиду Оспине в прошлом матче сильно досталось – матч с Польшей он заканчивал на морально-волевых. За голкипера колумбийской сборной переживала на трибуне его супруга.
Впрочем, и возможность пройтись по Казани Джессика не упустила, запечатлев себя у Дворца земледельцев. Судя по всему, в столице Татарстана спутнице Оспины понравилось. Ждём реакции на Самару.
Карин Хименес – жена Сантьяго Арьяса
Успела насладиться красотами Казани и супруга Арьяса, выложив фото на фоне мечети Кул-Шариф.
Сочное фото на стадионе «Казань-Арена» уже в «инстаграме» Карин. На очереди – Самара, куда жена Сантьяго с ребёнком уже прибыла.
Лорелей Тарон – жена Радамеля Фалькао
А вот выезд семьи капитана сборной Колумбии получился по-настоящему массовым. Лорелей взяла всех своих детей и рванула в Россию, встретившую семью 30-градусной жарой.
Как и вышеназванные героини материала, жена Фалькао активно постит фотографии из Казани, игнорируя уютный Саранск. Наверное, причина лишь в неудачном результате первого матча.
Даниэла Оспина – жена Хамеса Родригеса
Нападающий Колумбии выбрал себе в спутницы сестру вратаря команды, так что прилетевшая в Россию Даниэла персонально болеет сразу за двух игроков сборной.
С такой поддержкой сильно должен сыграть и Хамес, и Давид.