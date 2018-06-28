И это вы называете фэйр-плей?

На последних минутах матча Польша – Япония можно было наблюдать странную картину. В команде, которая проигрывает, катают мяч между собой центральный и крайний защитники. Пас – пас назад – обратный пас – ещё пас – и ещё… На бровке стоит и недовольно смотрит на это игрок команды, которая выигрывает. А его партнёры не пытаются вступить в отбор.

Футболист, который стоял на бровке, – это Якуб Блащиковски. Он мог сыграть 100-й матч за сборную. Мог, но не сыграл, потому что сборная Японии катала мяч. Так и смотрел на поле, пока арбитр не дал финальный свисток.

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Япония тянула время не зря. Поражение с минимальным счётом её вполне устраивало. Да, и важно было не только не пропустить ещё, но и не получить жёлтую карточку. Подумаешь, команда, которая проигрывает, тянет время. Но в этом есть кое-что ироничное. И вот что.

Именно так, в соответствии с современными правилами ФИФА, выглядит фэйр-плей. «Честная игра». Потому что Япония опередила Сенегал не по личным встречам, не по разнице мячей, а именно по этому показателю «честной игры». Получила в трёх играх четыре жёлтые карточки – значит «честнее играла», с точки зрения ФИФА. Вот так команда, центральные защитники которой сделали на двоих 162 паса за 90 минут, выходит в плей-офф по принципу фэйр-плей. Честная игра – это стратегия.

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Японцев глупо упрекать за то, что они не рисковали. Какое им дело до свиста публики, когда на кону выход в 1/8 финала чемпионата мира? Просто прагматизм. А вот принцип, согласно которому команды выходят из группы, вызывает вопросы. Потому что жёлтые карточки – признак не только грубости. Иногда тактики. Иногда недисциплинированности. Иногда некомпетентности судьи.

ФИФА делает честность принципом, влияющим на результат. А значит, и это важнее, чем кажется на первый взгляд, берёт на себя ответственность за выбор критериев, по которым оценивает честность. По сути, ФИФА оценивает моральный облик команды (который сама и определяет) – как реальное спортивное достижение, влияющее на результат. Но получается плохо.

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Значит, жёлтые карточки – признак нечестности? А что если команда, которая получила больше жёлтых карточек, совершила меньше фолов? В конце концов, именно фолы – показатель стиля команды. Карточки – показатель стиля судьи в отдельно взятом матче. А что, если бы Япония не катала мяч, а атаковала, но нарвалась на контратаку? Защитнику пришлось бы думать, что хуже: пропустить гипотетический гол или фолить, возможно, на красную карточку. Которая сразу отбрасывает команду на минус первый этаж честности. Он мог бы предпочесть гол фолу.

Последние минуты в исполнении сборной Японии (за которыми было неприятно наблюдать) логичны. Это реакция на стремление ФИФА, повторюсь, моральный облик команды как реальное спортивное достижение. Ну а тактику Японии можно назвать тактикой сохранения морального превосходства. Ха-ха, да, но так и есть.

Это абсурдно. ФИФА идёт по пути, у которого нет конца. Можно ещё учитывать наличие в составе игроков, подвергавшихся наказаниям за неспортивное поведение. Учитывать, кто чаще плюёт на газон. Кто больше ругается на поле. Кто носит майку навыпуск. Кстати, три жёлтые карточки Японии – за срыв атаки, а четвёртая (вы будете смеяться) – за затяжку времени в матче с Колумбией. То есть тогда, в первом туре, можно было показывать жёлтую за затяжку времени. Так почему же во время матча с Польшей нельзя? Нелепых остановок в игре в последние 10 минут было достаточно. Ещё одна карточка за затяжку времени – и вот уже честная сборная Японии была бы ничем не лучше нечестной сборной Сенегала.

В добавленное время японцы не выбивали мяч в аут, хотя у игрока сборной Польши свело ногу. Вот рецепт победы по фэйр-плей.