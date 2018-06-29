Символическая сборная группового этапа ЧМ-2018. Из наших там не только Головин

Каспер Шмейхель, Дания

Шмейхель пропустил на групповом этапе всего один мяч, да и тот с пенальти – от австралийца Майла Единака. Датчане должны благодарить голкипера за то, что пролезли в плей-офф, поскольку в тяжелейшей игре с Перу он несколько раз выручил команду. В тот день Каспер превзошёл своего легендарного отца по продолжительности сухой серии в сборной.

Каспер Шмейхель Фото: РИА Новости

Андреас Гранквист, Швеция

Игрок «Краснодара» (к сожалению, теперь уже бывший) – едва ли не лучший защитник на этом чемпионате мира! Капитан шведов цементирует оборону, выделяясь чтением игры и сумасшедшей самоотдачей, а кроме того, Гранквист реализовал два пенальти. Вот без кого не представить сегодня сборную Швеции, а не без Златана Ибрагимовича.

Йерри Мина, Колумбия

В первом туре защитник «Барселоны» остался в запасе, но после поражения сборной Колумбии от Японии получил место в основе и сыграл блестяще. Поражающий своим атлетизмом и прыгучестью Мина выглядел настоящей стеной в обороне колумбийцев, которые больше не пропускали. Но ещё ценнее, что он забил победные голы в ворота Польши и Сенегала.

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Диего Годин, Уругвай

Сборная Уругвая – единственная команда, в воротах которой не побывало ни одного мяча на групповом этапе. В этом велика заслуга её капитана Година, отвечающего за организацию обороны на поле. В матче с Россией представитель «Атлетико» не только в целом справился с Артёмом Дзюбой, но и пробил из-под уставшего оппонента, когда Уругвай забивал третий гол в концовке.

Диего Годин Фото: РИА Новости

Лука Модрич, Хорватия

Хорваты угодили в очень сложную группу, однако вышли из неё с поразительной лёгкостью. «Я способен организовать игру команды или повести её за собой, как дирижёр в оркестре», – говорил их лидер Модрич. На чемпионате мира это у полузащитника «Реала» здорово получается, причём сам хорватский дирижёр уже забил два гола.

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Александр Головин, Россия

Игра сборной России в первых двух турах стала настоящим откровением, ведь мы-то боялись позора. Головин показал себя во всей красе во встречах с Саудовской Аравией и Египтом, он вполне заслуживал награды звезды матча. Третий тур полузащитник ЦСКА пропустил, но, быть может, после сражения в 1/8 финала игроки «Барселоны» снова будут обсуждать Головина в своём чате в комплиментарных тонах.

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Денис Черышев, Россия

Лучшим игроком сборной России в матчах с Саудовской Аравией и Египтом признавали Черышева – и тоже ведь заслуженно! Денис сделал дубль в ворота саудовцев, выйдя на замену, стал автором победного гола египтянам. В третьем туре ему не повезло: Станислав Черчесов ещё в первом тайме поменял Черышева на защитника, так как команда осталась вдесятером.

Филиппе Коутиньо, Бразилия

Футбольный мир ждал, что решать судьбу матчей сборной Бразилии будет Неймар, а «селесао» выезжают на голах и передачах Коутиньо. Полузащитник «Барселоны» открывал счёт в играх со Швейцарией и Коста-Рикой, победный гол сербам родился в результате его голевого паса. Коутиньо поражает своей эффективностью, пока Неймар танцует с мячом.

Филиппе Коутиньо Фото: РИА Новости

Криштиану Роналду, Португалия

Разве могла символическая сборная обойтись без обладателя «Золотого мяча»? Криштиану потряс хет-триком в ворота сборной Испании, в которой выступают его друзья из «Реала», и забил победный гол в матче с Марокко. Третья игра с Ираном сложилась для Роналду менее удачно, однако не стоит забывать, что он сам и заработал нереализованный пенальти.

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Ромелу Лукаку, Бельгия

25-летний лучший бомбардир в истории сборной Бельгии принял участие в первых двух матчах с Панамой и Тунисом и в каждом из них сделал по дублю. А вот в день игры с Англией ему дали отдых, в том числе из-за небольшого повреждения. Если Лукаку не усугубит травму, поборется за звание лучшего бомбардира и чемпионата мира в России.

Гарри Кейн, Англия

Группа G оказалась подходящей для голодных до голов нападающих высокого уровня. Англичанин Кейн даже превзошёл Лукаку: на счету снайпера из «Тоттенхэма» два гола в ворота сборной Туниса и хет-трик Панаме. Во встрече Бельгия – Англия Кейн тоже остался в запасе и не смог увеличить преимущество над Лукаку, но в любом случае настоящая проверка ждёт их обоих в плей-офф.

Главный тренер: Златко Далич

Ещё несколько месяцев назад этого тренера никто не знал. Большая часть карьеры Далича прошла в Хорватии и Саудовской Аравии, а в его послужном списке в Европе только Суперкубок Албании с «Динамо» из Тираны и финал Кубка Хорватии с «Риекой». Но на ЧМ-2018 хорваты под руководством Далича играют пока просто потрясающе: три матча – три победы с общим счётом 7:1, включая разгром Аргентины.