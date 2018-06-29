За секунду до того, как Батшуайи придумал новое празднование гола. Лучшие фото

Гол Йерри Мины, которому угрожали устроить расправу за удаление в первом матче, вывел сборную Колумбии в плей-офф. Сенегал уступил сборной Японии по количеству жёлтых карточек и покидает турнир.
Колумбийские болельщики на стороне света.
Расчётливая сборная Японии не приготовила ничего более эффектного для болельщиков.
Даже Роберт Левандовски заскучал во время матча.
Волгоград подготовился к приезду сборных Японии и Польши.
Матч Англия – Бельгия мог бы получиться таким же скучным, если бы не потрясный гол Адная Янузая в девятку и своеобразное празднование Батшуайи.
За секунду до того, как Миши Батшуайи стал мемом.
Самый результативный матч дня прошёл в Саранске, несмотря на насмешки над вывеской: Тунис обыграл Панаму со счётом 2:1.
Всегда приятно видеть, что болельщики благодарны за российское гостеприимство и хорошую организацию чемпионата мира.
Не обошлось без выяснения отношений – как на поле, так и среди болельщиков.
Аймен Матлути пропускает мяч в свои ворота, а игроки сборной Панамы благодарят за это небеса.