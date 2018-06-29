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ЧМ-2018. 28 июня. Лучшие фото игрового дня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Бельгия обыграла Англию. Фото
Алёна Сахарова
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
За секунду до того, как Батшуайи придумал новое празднование гола. Лучшие фото
Обидный вылет Сенегала, антифутбол Японии, благодарность России и как Батшуайи стал мемом – в фотоподборке главных моментов игрового дня.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Гол Йерри Мины, которому угрожали устроить расправу за удаление в первом матче, вывел сборную Колумбии в плей-офф. Сенегал уступил сборной Японии по количеству жёлтых карточек и покидает турнир.

Фото: Stu Forster/Getty Images

Колумбийские болельщики на стороне света.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Расчётливая сборная Японии не приготовила ничего более эффектного для болельщиков.

Фото: Carl Court/Getty Images
Фото: Carl Court/Getty Images

Даже Роберт Левандовски заскучал во время матча.

Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Волгоград подготовился к приезду сборных Японии и Польши.

Фото: РИА Новости
Незнание закона, хитрость и отвага. Плей-офф раздаст всем по заслугам
Бельгийцы примеряют роль фаворитов, англичане себя деклассируют, а Гус Хиддинк заряжает Россию победной энергией.

Матч Англия – Бельгия мог бы получиться таким же скучным, если бы не потрясный гол Адная Янузая в девятку и своеобразное празднование Батшуайи.

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

За секунду до того, как Миши Батшуайи стал мемом.

Самый результативный матч дня прошёл в Саранске, несмотря на насмешки над вывеской: Тунис обыграл Панаму со счётом 2:1.

Всегда приятно видеть, что болельщики благодарны за российское гостеприимство и хорошую организацию чемпионата мира.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не обошлось без выяснения отношений – как на поле, так и среди болельщиков.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Аймен Матлути пропускает мяч в свои ворота, а игроки сборной Панамы благодарят за это небеса.

Фото: РИА Новости
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

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