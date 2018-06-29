«Змеи уничтожают всё на своём пути». Что же происходит в Волгограде?

Чемпионат мира по футболу в России проходит весело и задорно. Как и положено событию такого масштаба. Куча отличных матчей, много залихватского футбола. Но всё самое интересное, видимо, происходит на стадионе в Волгограде. Настолько, что даже местным змеям захотелось посмотреть. «Гадюки высаживались на берег около стадиона и пробирались по нескольким лестницам вверх к болельщикам» — от этой информации, появившейся в местных СМИ, становилось жутко.



Что привлекло змей на стадион?

Сначала была мошка

А ведь сначала была мошка. В день матча сборных Англии и Туниса невиданные скопления мошкары атаковали всех волгоградцев. Судя по отдельным сообщениям – ещё чуть-чуть, и можно было начинать съёмки фильма-катастрофы. Смешно, конечно. Нет, некоторые скопления насекомых действительно вблизи Волги в этот день имелись, но ничего критичного уж точно не было. Тем журналистам, которые откровенно ныли по поводу большого количества мошкары в парке около «Волгоград Арены», остаётся посоветовать сидеть дома. Желательно – всё лето. В любом случае средство от мошки предлагалось на каждом углу. Следует также отметить, что в другие дни не поступало вообще никаких жалоб по поводу каких-либо насекомых.

«Волгоград Арене» грозит нашествие гадюк

Теперь гадюки. Серьёзно?

Если нашествие мошки можно было списать на особенности местного климата и близость к воде, то нашествие гадюк выглядит просто анекдотом. Причём об этом сообщили не какие-то серьёзные СМИ, а издания вроде «Вечерний Камышин» или «Пафосное Ховрино». По мнению местных СМИ, змеи самостоятельно переплыли Волгу и высадились на пляже близ «Волгоград Арены», а потом, опять же самостоятельно, заползли по лестнице непосредственно на стадион и угрожали безопасности болельщиков, которые заполняли трибуны во время проведения матча между командами Японии и Польши.

Очевидно, в гадюк вселился дух Майкла Фелпса. Пять километров? Не проблема для настоящего гада! А ведь ещё им необходимо было побороть сильнейшее течение в Волге, чтобы высадиться именно на пляже возле стадиона. Ну а что: измерить силу течения, рассчитать длину заплыва, вычислить точное место старта и передать координаты всем пресмыкающимся в округе – ничего сложного. Любая уважающая себя гадюка научилась делать это ещё в детстве.



«Это полный бред. Во-первых, переплыть в этом месте реку для змей не под силу – слишком большое расстояние. Во-вторых, гадюка – это степная змея, она обитает в других условиях», — уточнила кандидат биологических наук Анна Луконина.

Мошка – главная проблема ЧМ? Попытки критиковать Волгоград выглядят нелепо Город на Волге преобразился и блестяще справился с организацией первого матча на чемпионате мира. Но недовольные всё равно нашлись.

«Змеи высаживаются на вертолётах и съедают людей»

Если у вас есть свободная минутка, забейте в поисковике «Нулевая продольная Волгограда». Там непременно будет картинка с «Волгоград Ареной». Вы увидите, какое расстояние надо преодолеть, чтобы подняться в гору через оживлённую магистраль по нескольким лестницам поближе к спортивному комплексу. Если такое по силам волгоградским змеям, то их срочно надо внести в Красную книгу.



Аварийно-спасательная служба Волгоградской области, конечно же, опровергла эту нелепую информацию. «Чемпионат» пообщался с местными жителями, которые только и делали, что хохотали по поводу возможной высадки десанта змей у центрального пляжа города-героя.

«Волгоград настолько суровый, что у нас змеи покруче любого Рэмбо. Они уничтожают всё, что попадается им на пути, а потом на вертолётах высаживаются на оживлённых улицах и съедают людей», — вот примерно так в общих чертах.

Кому это выгодно?

Очевидно, это банальная попытка привлечь внимание. Тот самый хайп, которым грех не воспользоваться во время проведения чемпионата мира. Более того, матч между Японией и Польшей стал последним в Волгограде, так что действовать надо было незамедлительно. Другого такого шанса не будет. Жаль, что попытки в какой-то степени удались, ведь новость о волгоградских гадюках перепечатали многие СМИ в России.



Понятно, когда западные издания пытаются из пальца высосать скандал на мундиале в России, но ещё печальнее, когда мы сами же на ровном месте создаём негатив вокруг турнира.



Не стыдно быть клоунами?