Промес избил жену на Ибице. Что происходит за пределами ЧМ

Самые представительные международные турниры – Евро, ЧМ – происходят раз в два года, а трансферные страсти на континенте кипят каждое лето. Нынешнее – не исключение. Пока сборная России готовится к испытанию Испанией, к её молодым игрокам прицениваются серьёзные континентальные клубы. Мы собрали самые значимые новости последних суток, которые вы могли упустить за просмотром Кубка мира. В основном – трансферные, но есть и одна скандальная.

Головина ждут в «Челси»…

О дальнейшей судьбе Александра Головина ходит масса слухов. До последнего времени главным претендентом на приобретение полузащитника считался «Ювентус» — по сообщениям СМИ, клубы долгое время активно вели переговоры и пытались договориться о цене, которая устроила бы обе стороны. Но накануне британское издание Goal сообщило, что итальянский клуб всё же выключился из борьбы за молодого полузащитника. Договориться о цене так и не удалось: руководство «Ювентуса» предложила за Головина более €20 млн и 10% с будущей продажи игрока, но представители ЦСКА ясно дали понять, что оценивают футболиста в €30 млн.



Теперь главным претендентом на Головина становится лондонский «Челси», который уже успел сделать ЦСКА предложение размером в € 23 млн.

… а Кутепова – в ряде европейских клубов

По информации итальянского издания Tuttomercatoweb, «Фиорентина» рассматривает защитника «Спартака» и сборной России Илью Кутепова в качестве усиления своей оборонительной линии. Кроме того, в российском футболисте также заинтересованы «Лион», «Вест Хэм Юнайтед» и «РБ Лейпциг». Но пока никаких конкретных предложений «Спартаку» не поступало.

Скауты «Барселоны» посетят матч Испания — Россия

А приедут они в Москву, чтобы просмотреть… Александра Головина. Как сообщает Mundo Deportivo, в каталонском клубе хотят сравнить стиль игры россиянина с другим футболистом, в котором они заинтересованы — Кристианом Эриксеном из «Тоттенхэма».

Промес «оторвался» на Ибице

Голландское издание Voetbal Primeur сообщило, что в ночь с 28 на 29 июня на испанском курорте Ибица был задержан полузащитник «Спартака» Квинси Промес. По информации СМИ, футболист избил супругу. Досталось и нескольким очевидцам инцидента, которые пытались успокоить спортсмена. Что стало причиной такого буйного поведения Промеса, пока неизвестно. О его дальнейшей судьбе тоже пока нет никаких подробностей.

Нойштедтер переедет в Россию?

Турецкое издание Fotomac за последнюю неделю выкатило два инсайда, касающихся будущего защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера. По информации СМИ, футболист может продолжить карьеру в московском ЦСКА — «армейцы» якобы предложили за игрока сборной России € 7 млн. Кроме того, по информации издания, в услугах футболиста заинтересованы петербургский «Зенит» и московский «Спартак». При этом «Фенербахче» настроен на продажу Нойштедтера и намерен выручить за него около € 4 млн.

«Рубин» приобрёл защитника

В казанском клубе снова испанец. На этот раз в «Рубин» перешёл 31-летний защитник Хосе Мануэль Чико Флорес. Футболист подписал с клубом контракт на два года. Защитник выступал за «Кадис», «Портуэнсе», «Альмерию», «Дженоа», «Мальорку», а также «Суонси». В августе 2014 года перешёл в клуб «Аль-Духаиль» (Катар), с которым стал чемпионом страны в сезоне-2016/17. Сезон-2017/18 провёл в «Гранаде».

А ЦСКА только собирается

По информации Globo Esporte, в список потенциальных новичков ЦСКА попал футболист из бразильской Серии А — 22-летний защитник клуба «Баия» Родриго Бекао. Информацию о возможном уходе футболиста подтвердил президент бразильского клуба Гильерме Беллинтани.



«На данный момент нам уже поступил запрос по Бекао. Но я бы предпочёл комментировать информацию, когда появится конкретика», — сказал Беллинтани.