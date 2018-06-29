Пивные стаканы продают втридорога. Теперь за них начали драться

Футбольные болельщики бьются за пивные стаканы, которые потом можно выгодно перепродать. Страшно представить, что будет в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу способен сводить людей с ума – это известно уже давно. Но одно дело, если люди, например, продают свои дома, чтобы отправиться за тысячи километров ради того, чтобы посмотреть на матч любимой сборной, и совсем другое – драться за пластиковые стаканы с символикой чемпионата мира. Увы, но второе в России происходит регулярно.

«Змеи уничтожают всё на своём пути». Что же происходит в Волгограде? Для степной змеи переплыть пять километров – не проблема. И одним броском добраться с пляжа до трибун стадиона. Главное в это верить.

Стаканчик на тысячу

Компания, которая уже несколько десятков лет является официальным производителем пива для чемпионатов мира по футболу, в 2018 году решила преподнести болельщикам сюрприз, заготовив коллекцию специальных стаканов для турнира. Каждый из них приурочен к конкретному матчу, и достать его можно либо в России на стадионе, где сам матч и проводится, либо за рубежом в специальных фан-зонах, где на эту игру собирались зрители. На чемпионате мира в России у таких стаканов впервые появилась подсветка, яркость которой зависела от уровня окружающего шума.

Болельщикам стаканы так понравились, что многие решили собрать себе коллекцию. Поскольку самостоятельно посетить все матчи невозможно, для этой цели нужно просить помощи у друзей или просто покупать недостающие экземпляры. И вот тут-то не всё оказалось просто. Стаканы, в которые на стадионе наливали пиво за 350 рублей (де-факто сам стакан обходится в 150 рублей), предприимчивые граждане начали выставлять на сайты бесплатных объявлений по ценам в семь-десять раз дороже. Очевидно, в расчёте на тугие кошельки коллекционеров. Вот, например, стандартные стаканы с рядового матча Португалия – Марокко. Цена – 1000 рублей.

Более того, на стадионах за стаканы, которые производятся, продаются и выбрасываются тысячами и тысячами, порой разворачиваются локальные конфликты и даже драки. Многие хотят получить себе сразу несколько единиц пластиковой посуды с подсветкой. Что-то раздать друзьям, что-то оставить себе на память, а что-то – продать с хорошей прибылью. И ведь наверняка находятся люди, которые в погоне за пластиковым стаканом, готовы выложить тысячу рубле, а посуда с плей-офф будет ещё дороже. Но это ведь не повод терять человеческое обличие?

Неймар спаивает нацию

Впрочем, истории с пивом на крупных спортивных соревнованиях традиционно имеют более позитивный оттенок. Например, в одном из баров Рио-де-Жанейро ещё до чемпионата мира появилась традиция: во время матчей национальной сборной наливать посетителям небольшой стаканчик пива, когда соперник фолит на Неймаре. Посетителей, конечно, стало больше.



А когда во время матчей турнира в России стало понятно, что Неймар может падать на газон не только после нарушений правил, руководство бара приняло решение сыграть на популярной новости и предложило своим посетителям бесплатную выпивку после каждого падения звезды.

Ставка сыграла: информация о столь любопытной акции мгновенно распространилась в соцсетях, и во время матча сборных Бразилии и Сербии в баре не было ни одного свободного места. Вопреки ожиданиям скептиков, бар после матча не разорился, о том, что кто-то спился от падений Неймара, также не сообщалось. Что ж, впереди 1/8 финала. Возможно, всё ещё впереди.

70 ящиков подарков

В бразильском баре пиво – это своего рода подарок посетителям, небольшой, но регулярный. Мексиканские пивовары тоже решили преподнести подарок, но большой и разовый. Компания-производитель пива из Мексики так обрадовалась тому, что сборная Южной Кореи победила Германию и позволила мексиканцам выйти в 1/8 финала чемпионата мира, что решила корейцев отблагодарить – предоставив им большую порцию своего фирменного пенного напитка.

Но вот незадача! Целых 70 ящиков пива, похоже, были доставлены не по адресу. Пивовары почему-то решили отправить пиво в посольство Кореи в США. Чем обусловлен такой шаг, и кто его там будет пить – совершенно непонятно. Привезли бы к посольству в Мехико или, что гораздо логичнее, в Москву – там хотя бы пиво досталось тем, кто приехал в Россию, чтобы поддержать свою команду. А ещё веселее было бы отправить ящики в Германию, чтобы подшутить над раздосадованными немцами. Эх, столько хороших вариантов упустили!