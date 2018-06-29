«Рамос и Пике? Посмотрим кто кого». Дзюба всё рассказал

После тренировки сборной в пятницу с прессой пообщались игроки «Зенита» Александр Ерохин, который занимался индивидуально несколько дней, и Артём Дзюба, который в последнее время не пропускал занятий нашей национальной команды.



Первым на вопросы СМИ ответил Ерохин.



— Александр, вы уже полностью оправились от травмы?

— Я пропустил пару дней. Вчера тренировался индивидуально в тренажёрке, сегодня – в общей группе. Было небольшое повреждение, которое не позволяло в полной мере готовиться к матчам. Сделали необходимую паузу, и сейчас я готовлюсь к следующей игре.

— Снятся ли вам испанцы?

— С каждым днём мы всё ближе и ближе к 1/8. Изучаем соперника, готовим свои наработки. И, конечно, думаем о предстоящей игре.

— Волнение присутствует?

— Как обычно перед крупными матчами, волнение, конечно же, есть. Но это скорее не волнение, а азарт.

— Неужели не боитесь испанцев?

— Страха точно нет. Это футбол, тем более плей-офф, поэтому шансы абсолютно равны. Плюс не так давно мы встречались с Испанией в товарищеском матче. Мы уверены в собственных силах и точно будем готовы к этой игре.

— Россия встречалась с Испанией на чемпионате Европы в 2008 году. С тех пор она сильно изменилась по составу, чего не скажешь об испанцах. Что вызывает у вас наибольшие опасения, если говорить об этой команде?

— Действительно, наша команда достаточно сильно изменилась. Но не скажу, что у нас есть опасения. Мы изучаем сильные стороны соперника, которых достаточно много, но есть и то, на чём мы можем сыграть. Готовимся с тактической точки зрения. Будем выходить на этот матч без боязни, без страха.

— Испания уже пропускала голы из-за нервной игры де Хеа. Будет ли сборная России бить издалека, в расчёте на это?

— Конкретные установки будут даны уже в преддверии матча — в день игры или за день до неё. Сейчас у нас больше идёт тактическая подготовка в целом.

— Какие сильные и слабые качества сборной Испании можете выделить?

— Не секрет, что испанцы хорошо контролируют мяч. Нужно не дать им легко это делать.

— Какое впечатление производит эта команда на чемпионате мира?

— Испания из числа сильных сборных на этом турнире, они по праву вышли в плей-офф, как и мы. Шансы обеих команд перед матчем равны. Всё покажет только игра.

— Россияне по сути выполнили задачу — вышли в плей-офф. Может ли это немного затормозить её?

— Выход из группы – вовсе не программа-максимум. Играем от матча к матчу, стараемся побеждать в каждой игре. Не строим планов, исполнив которые вдруг почувствуем: мы сделали всё, что возможно. Понимаем всю ответственность момента. Это один матч, который решает всё. Будет полная концентрация и самоотдача.

— Испанские СМИ написали, что их сборная готовится к серии пенальти. Сегодня наши вратари вышли на 20 минут раньше. Можно ли сказать, что Россия также готовится к одиннадцатиметровым?

— Это информация из прессы, и не факт, что так и есть на самом деле.

— Кстати, в списке пенальтистов нет Рамоса.

— Планы на игру должны быть разные, она может сложиться по-всякому: может быть и дополнительное время, и пенальти. У тренерского штаба должен быть план A, B и С.

— Что вы готовы сделать, если победите Испанию?

— У нас уже был такой челлендж в команде, но я ставил там максимальные цели.

— Неужели полуфинал и финал?

— Не загадываем так далеко. Сейчас все мысли только об Испании. Всё остальное после игры.

Следующим к микрофонам подошёл сияющий Артём Дзюба.



— Две недели назад вы произнесли суперречь, после которой начался путь сборной России к 1/8 финала. Тогда вас ругали, сейчас носят на руках. В какой роли вам комфортнее?

— Не могу сказать, что нас все хвалят, мы всего лишь выполнили задачу-минимум. Но обстановка стала немного лучше. Мы сделали скачок в своей игре и добились результата. Много болельщиков во всей стране ощутили праздник, даже те, кто не следил за футболом. Сейчас мы хотим совершить небольшое чудо и подарить праздник ещё больший, чтобы нами гордилась вся страна.

— Вы будете играть против игроков топ-уровня, как Рамос и Пике. Что думаете о них?

— Только в противостоянии с лучшими ты можешь понять свой уровень, куда тебе нужно расти, как ты будешь выглядеть на фоне игроков топ-класса. Лично я жду этот матч с нетерпением. Противостояние с Рамосом и Пике — это на всю жизнь. Посмотрим, кто кого.

— Последнее время Испания показывает себя уязвимой командой, особенно в защите. Можно ли сказать, что она будет таковой и для России?

— Сказать, что они уязвимы? Ну, не знаю. Испанцы остаются топ-командой, в защите играют футболисты «Реала» и «Барселоны». Это уже говорит о многом. Поэтому всё, что было в группе, останется в группе. Сейчас плей-офф и нет права на ошибку. Испания будет намного сконцентрированнее и агрессивнее. Но мы постараемся найти их слабые стороны. Знаем, что нужно делать в этой игре. Необходимо терпеть и искать свои шансы. Моменты нужно использовать на все сто процентов. Нам надо быть единым целым и проделать огромную работу. Думаю, в этом ключ успеха, а не в защите и нападении. Безусловно, в 1/8 — Испания фаворит.

— Вы можете сказать несколько слов на испанском?

— Ola, como estas (привет, как дела). Могу матом поругаться (смех в зале).

— В определённые дни футболисты могут встретиться с семьями, чтобы немного расслабиться и пообщаться. Сейчас, перед 1/8, будет такая возможность или команда сосредоточена только на игре?

— Сегодня это можно — к кому-то могут приехать, к кому-то нет. Впереди ещё есть время на подготовку. Если у кого-то из близких есть желание, они приезжают. Тем более время для посещения до 21:45, нет ничего страшного полчаса уделить семье. При этом мы понимаем, что для всех нас предстоящий матч — матч жизни. Он бывает один раз, это сказка и праздник для всех. Если для Испании это будничный матч, то для нас сказочный. Мы должны умереть на поле и показать даже не свой максимум, а выложиться на 200 процентов. Только тогда появится шанс. Мы живём этой мечтой, готовимся. Хотя это даже не мечта, а желание. Мы должны соответствовать этому уровню. Все мысли только о том, чтобы выглядеть достойно на фоне Испании и показать результат, который шокирует всех. Мы к этому стремимся.

— Для вас лично предстоящая игра с испанцами главная в карьере?

— Думаю, не только для меня, а для всех. То, что сейчас происходит с нами, уже никогда не повторится. Это ведь чемпионат мира в России. Мы вышли из группы впервые за 32 года. Для нас эти 40 дней пролетели, как один. Достигли определённого результата — вышли из группы. И то, что мы показали с Уругваем, не говорит, что мы закончили турнир. Мы хотим большего и всё для этого сделаем. Это матч жизни.

— Вы счастливы сейчас?

— Да, безумно счастлив. Мы все счастливые люди — те, кто шёл к этому и попал в сборную. Представлять честь России — огромное счастье. С детства мечтал о том, чтобы услышать гимн своей страны на стадионе. Я хочу, чтобы вся команда и весь стадион громко пела наш гимн. Это мурашки по коже — то, ради чего стоит жить. По крайней мере спортсмену.

— Не сдадут ли у сборной России нервы в серии пенальти, если до этого дойдёт? Испанцы пишут, что их сборная готовится к этому.

— Испанцы как профессионалы отрабатывают все варианты: и пенальти, и остальное. Они немного льстят нам и стараются успокоить. Но фаворит – это Испания. Вся Испания думает, что их команда фаворит и должна нас обыгрывать. Это как в боксе: опытный матёрый чемпион против молодого и дерзкого. Можно сказать, как Рокки Бальбоа. Нам нужно терпеть, работать всем вместе, перекрыть все зоны и искать счастья в каждой атаке. Что касается серии пенальти, то нервы будут у всех. Пенальти – это всегда лотерея. Может, я в ворота встану на пенальти, посмотрим. Я готов к этому, тренировался.

— В Новогорске тренируются многие чемпионы. Победная атмосфера вам помогает?

— Да, мы впитываем атмосферу побед от каждого вида спорта. Тут много чемпионов, и это огромное подспорье для нас. Но это ещё и большая ответственность. Главное, что мы знаем, как играть против Испании, и прекрасно понимаем, что нас ждёт. Спасибо Уругваю, они показали нам это.

— Де Хеа много нервничает на этом чемпионате мира и пропускает нелепые мячи. Обсуждали это со Смоловом и Головиным?

— Де Хеа и Нойер на данный момент – лучшие вратари в мире. Говорить о каких-то нервах не стоит. Один раз человек пропустил от Роналду, но на протяжении сезона он демонстрирует потрясающий футбол. В конкретный момент любая команда может обыграть любую другую, а любой футболист может как проявить суперкачества, так и провалиться. Как будет, увидим уже скоро.