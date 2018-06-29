5 главных тактических трендов чемпионата мира

Наш чемпионат мира лишний раз подтверждает сильное отличие футбола сборных от клубного футбола. Идейных тренеров становится всё больше, но в условиях минимального времени на отладку контроля мяча они проваливаются и уступают тренерам с более прагматичным подходом (привет, Хорхе Сампаоли!). В наше время конфликт билардистов и меноттистов просто не случился бы: сейчас очевидно, что кратчайший путь к успеху со сборной – стать прагматиком, билардистом. Из этого вытекают и основные тренды футбола сборных, подтверждённые на чемпионате мира. Влияние стандартов оставил за скобками – они стали средством достижения результата на уровне сборных ещё давно.

4-4-2 – главная расстановка для футбола сборных

У разных тренеров разное восприятие схемы 4-4-2, оно может меняться даже в рамках одной команды: так, 4-4-2 с Финнбогасоном и вторым большим нападающим (например, Бёдварссоном) концептуально сильно отличаются от 4-4-2 с Гилфи Сигурдссоном впереди. Тем не менее главные вводные 4-4-2 сохраняются вне зависимости от восприятия тренера и подбора игроков. Это три чёткие линии, расположенные компактно друг к другу, максимально уплотнённые защита и полузащита, контроль центра поля за счёт постоянного движения без мяча, работа нападающих без мяча, часто вертикальная доставка мяча вперёд.

В 4-4-2 проще обороняться – команда может линиями двигаться навстречу мячу, как в кикере. Она создаёт фланговые ловушки, когда соперник пасует во фланг, и блокирует центр, если соперник владеет мячом в центральной зоне. Это стало фактором успеха сборной Исландии (не на ЧМ-2018, а вообще), которая в рамках схемы может меняться, уплотнять линию обороны, но обязательно усложнит сопернику доставку мяча вперёд своими ловушками. Расстановка 4-4-2 помогла и Южной Корее переиграть Германию: четвёрка полузащитников качественно блокировала центр и полуфланги, а при доставке мяча на фланг крайние защитники сразу выбрасывались на Хектора и Киммиха. К ним же начинали движение обе четвёрки, уплотняя зону.

Возросшее влияние таранных нападающих

Триумф Артёма Дзюбы в сборной России не был бы возможен без чёткого разделения обязанностей в 4-4-2 нашей команды (да, настаиваю, что Александра Головина правильнее отделять от остальной полузащиты – если хотите, расстановка России ближе к 4-4-1-1, это только цифры). Таранный форвард цепляется за длинные передачи, а более лёгкий игрок собирает вокруг него подборы. Работа связки Дзюба-Головин – самая стандартная в этом плане: Дзюба максимально нагружается длинными передачами, а Головин подстраивается чуть в стороне от нападающего, обычно слева, и собирает мячи вокруг него.

Аналогично работают и команды с большими нападающими, играющие по другой схеме. Бельгия использует Ромелу Лукаку и как таргетмена под прессингом, как было против Туниса. Причём Лукаку нагружают не только длинными передачами, под которые обычно подстраивается Мертенс, но и передачами между линий, после которых Лукаку скидывает мяч первым касанием под рывок в полуфланг (обычно его делает тот же Мертенс или Де Брёйне). У Сербии под скидки Митровича в 4-2-3-1 или 4-1-4-1 подстраиваются оба вингера, Тадич и Костич/Ляич.

Влияние больших нападающих распространяется и на штрафную площадь. В условиях более прагматичного футбола, чем ранее, многие соперники запирают центр, оставляют фланги и максимально насыщают пространство перед своими воротами – так, чтобы пройти через передачи низом было максимально сложно. В таких условиях против низкой обороны обязательно нужен нападающий, способный продавить защиту и замкнуть кросс. В плей-офф против таких команд, как Швеция, Россия, Дания, это обязательно пригодится.

Кажется, все научились делать mid-прессинг

Опять же возвращаясь к успеху Южной Кореи: главный ключ команды к победе – перекрытый центр, сбивший игру Германии на фланги. Да, Озил и Ройс сделали на двоих 3 сильных открывания в центре между линиями в ситуациях, когда корейцам (прежде всего опорнику Чан Хён Су) не хватило концентрации – но из таких моментов Германия не извлекла ничего, а все свои моменты создала после кроссов с правого фланга.

Более того, корейцы заставили Германию сознательно игнорировать центр в развитии атаки. По ходу второго тайма «бундесманншафт», двигая мяч в полуфланге, или отдавала его в край, или резко переводила в другой полуфланг. Даже если принимающий более свободно получал мяч, как Киммих на скриншоте, Корея быстро перестраивалась – и провоцировала новый пас в край.

За счёт mid-прессинга отлично функционировали 4-4-2 сборной России, где Газинский и Зобнин прибавили по ходу турнира во взаимопонимании: Газинский встречал соперников более агрессивно, Зобнин качественно страховал. Такой прессинг Исландии и Хорватии сбил на фланги Аргентину. Даже против Швеции Германии было сложно развивать атаки через центр, основная угроза тоже создавалась после навесов.

Увеличение роли интенсивности

Необычно писать такое, но главный двигатель этого тактического тренда – сборная России. Против Саудовской Аравии наши пробежали 117 км 963 м, это лучший результат чемпионата мира. Пробег против Египта – 115,2 км. Второй игрок турнира по пробегу после Кристиана Эриксена (внезапно) – Роман Зобнин. Понятно, что беговая статистика сама по себе – просто красивые цифры, и важнее данные по рывкам, спринтам, которые ФИФА даёт очень ограниченно. Но и такие данные сборной России в полном порядке. Например, Александр Головин против Саудовской Аравии пробежал 5,9 км, когда Россия не владела мячом, и сделал 69 спринтов. Это очень много.

Сильная физика стала ещё одним важным ключом к успеху в институте сборных. Матч Кореи и Германии хорош для оценки ещё и этим. Германия не ставит на физику, она агрессивно включается в стартовый прессинг, но быстро выдыхается и не успевает домой, если волна стартового прессинга не проходит. Это сломало течение игры во втором тайме. Корея неоднократно проходила давление немцев, выходила в контратаки с численным преимуществом и лишь чудом не забила свой мяч намного раньше.

Влияние тренера на контроль мяча сборной переоценено

Понятно, что Фернандо Йерро, получивший работу за два дня до чемпионата мира, не успел бы ничего сломать. Сейчас на турнире сборная Испании Хулена Лопетеги, а её нынешний тренер влияет только на моральное состояние команды (и скорее влияет плохо). Но есть другой, более важный пример. Тренер Японии Акира Нисино дома считается прагматиком, первым делом он перестраивал команду на схему 3-4-3, которую использовал в «Нагое Грампус Эйт». Однако качество исполнителей и багаж Вахида Халилходжича сделал своё дело: японцы, обладавшие техничными исполнителями длинных передач и плеймейкерами разных зон (Сибасаки глубже, Кагава выше), добились качественного контроля мяча.

Антипример – Аргентина Хорхе Сампаоли. Аргентинцы очень много стерильно контролируют мяч, без адекватного продвижения вперёд и создания остроты в чужой штрафной. Так, в «матче жизни» против Нигерии команде понадобилось 35 минут, чтобы нанести хотя бы один удар при своём тотальном контроле мяча. Здесь две взаимосвязанные вещи: у тренера сборной слишком мало времени, чтобы налаживать контроль и доводку мяча до опасных ситуаций, а соперники, большей частью прагматичные, пользуются тем, что достигается проще, и разбивают контроль.