Супербомбардиры прошлого. Восхититесь тем, как Круифф забивал на ЧМ

Йохан Круифф – легенда голландского футбола. Трёхкратный обладатель «Золотого мяча» (1971, 1973 и 1974 годов), капитан великолепной сборной Нидерландов, которая поразила мир своим «тотальным футболом» на ЧМ-1974. Болельщики и специалисты называли ту команду лучшей, даже несмотря на то, что оранжевые проиграли финал.

Круифф выступал за сборную Нидерландов с 1966 по 1977 год. Сыграл 48 матчей и забил 33 гола. Помимо серебра ЧМ-1974 выиграл с национальной командой бронзу Евро-1976. Невозможно переоценить влияние Круиффа, как игрока и позже как тренера, на развитие футбола, но, к сожалению, судьба подарила «летучему голландцу» лишь один чемпионат мира за всю карьеру. На турнире в ФРГ он провёл семь матчей, в которых забил три гола.

На первом групповом этапе сборная Нидерландов попала в группу с Уругваем, Швецией и Болгарией. Команда Ринуса Михелса стартовала с победы над уругвайцами со счётом 2:0, после чего выдала нулевую ничью со Швецией и разгромила Болгарию – 4:1. В этих трёх матчах Круифф не отличился, сохранив свои голы для более ярких матчей на втором групповом этапе. Там оранжевых ждали действующие чемпионы мира бразильцы, аргентинцы и сборная ГДР.

Голландцы начали с потрясающей победы в Гельзенкирхене над Аргентиной – 4:0! Счёт уже на 11-й минуте открыл Круифф. Он отклеился от опекуна, получил пас из глубины, обработал мяч, ушёл от вратаря Даниэля Карневали и послал мяч в сетку (на видео – 00:25). Кроме того, нападающий под номером 14 стал автором последнего гола оранжевых в концовке встречи. Команда Михелса провела красивую атаку, в ходе которой удалось прорвать оборону аргентинцев при помощи игры в стенку, а Йохан добил отражённый голкипером мяч (на видео – 00.35).

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В следующем туре голландцы переиграли ГДР – 2:0, а в третьем матче Нидерландов с Бразилией определялся победитель квартета и будущий финалист ЧМ-1974. «Оранжевые» снова выиграли в красивом стиле с тем же счётом 2:0. Теперь капитан Круифф забил второй гол. Йохан опередил защитника после быстрой атаки и прострела с фланга (на видео – 00.40).

Оставалось сделать последний шаг, однако в финале сборная Нидерландов и её капитан не сыграли так, как могли. Хотя началось всё очень удачно. Уже на второй минуте голландцы повели: Йохан Нескенс реализовал пенальти, назначенный на фол против Круиффа. Тем не менее Берти Фогтс в целом справился с нейтрализацией звезды оранжевых, а сборная ФРГ переломила ход встречи и победила – 2:1. Утешением для Круиффа стала разве что награда лучшему игроку чемпионата мира.



«Возможно, я себя обманываю, но мне кажется, куда бы я ни пошёл, везде люди мне только и говорят, что им очень жаль, что мы не выиграли тот финал у немцев в 1974 году. Они любят наш тотальный футбол, и я совсем не уверен, что они бы любили его так же, если б мы победили», – признавался Круифф.