Главные события группового этапа чемпионата мира-2018

Трёшка Роналду

Нет, португалец не купил жилье в Саранске. Он стал участником одного из лучших спектаклей группового этапа ЧМ-2018. Матч Испании и Португалии в Сочи оказался отличным по количеству голов, сюжету, развязке, герою. Криштиану Роналду был главным героем того представления. У него получалось все, он был неприлично эффективен и уверен в себе. Он забил со штрафного, что вообще редкость.



После такого перфоманса Криш еще вытащил для своей сборной победу над Марокко, включившись в игру на 10 минут. А дальше занервничал: не забил Ирану, врезал сопернику локтем и чуть не получил красную. Видимо, матчи без угрозы вылета Криштиану утомляют.



А теперь самый страшный факт: Роналду – самый старый автор хет-трика на чемпионате мира.

VAR

Три буквы и характерный жест руками стали символом этого чемпионата. Теперь все: тренеры, игроки, судьи по несколько раз за матч начинают чертить в воздухе прямоугольники, требуя повторы. К системе видеоконтроля и взаимодействию с ней до сих пор есть много вопросов. Она не исключила ошибки арбитров: оказалось, что некоторые даже после повторов не способны принять правильное решение. Но она совершенно точно изменила футбол.



Во-первых, стало больше пенальти. Даже не так. Стало рекордно много пенальти. Прошлым рекордом было 18 «точек» за турнир. Сейчас прошел только групповой этап, а судьи назначили 24 пенальти. Реализовали 18, что тоже рекорд.



Меньше карточек, в том числе за симуляцию. Меньше ненужных свистков. Кажется, даже Неймар постепенно понимает, что в новой реальности его умение рухнуть на землю без контакта теряет смысл. VAR – это все еще не идеально, но уникально и круто.

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Смена тренера в сборной Испании

Формально, конечно, до турнира, но всего за двое суток до старта на чемпионате мира. Хулен Лопетеги договорился с «Реалом» в обход федерации футбола Испании, чем разозлил ее нового руководителя. Игроки просили оставить Мистера, но принципы оказались важнее. Теперь Фернандо Йерро с грустными глазами спасет положение. Пока делает это более-менее успешно: Испания не только вышла из группы, но и сделала это с первого места.

Сенегальские танцы

Если вы не влюбились в сборную Сенегала за групповой этап, то у вас или нет сердца, или вы не смотрели ее матчи. Тренер Алиу Сиссе не только носит дреды и часы за 150к евро. Он поставил своим парням бодрый футбол, в котором традиционная для африканских команд атлетичность совмещалась с тактическим образованием. Оказалось даже, что Садио Мане – не единственный крутой футболист в этой сборной.



Сенегал даже вылетел красиво и обидно: только по желтым карточкам оказавшись хуже Японии. При этом африканцы боролись за свою судьбу до последнего, пока японцы в параллельной встрече уныло катали мяч поперек поля.



Ах, да. Еще у Сенегала был лучший командный перфоманс турнира:

Германия мимо

Главное. Шутки о том, что у немцев не получается победить на русской земле – это ужасно, глупо и банально.



Теперь по факту. Есть минимум одна причина говорить о том, что Йоахим Лев оказался не готов на революцию в своей команде. На турнир он приехал с основным вратарем Нойером, который до этого не играл больше полугода. Немцы не выглядели ленивыми, не выглядели беспомощными. Но уверенности в себе было больше, чем справедливости в оценках соперников.

Аргентина не мимо

Не говорите, что не орали в тот момент, когда Рохо заколотил банку в нигерийские ворота, добыв для Аргентины выход в плей-офф. Кто-то кричал от досады, кто-то – от восторга. Но история «альбиселестес» на групповом этапе стала идеальной драмой. Потеря очков в первом туре из-за нереализованного лучшим игроком пенальти. Разгром от Хорватии, после которого игроки чуть не выгнали из команды главного тренера. И матч с Нигерией, который сам по себе – крутой сюжет.



Можно долго спорить о заслуженности выхода Аргентины в плей-офф и их шансах там. О роли Месси, о составе этой команды. О кривизне рук и ног Вилли Кабальеро. Практически на каждом турнире есть история команды, которая идет по нему, хромая на обе ноги. Но в итоге оказывается минимум в финале. Проблема в том, что на ЧМ-2018 кроме Аргентины есть другая такая же сборная. И латиноамериканцам играть с ней уже в 1/8.

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Всего одна нулевая ничья

Личная история. Мой товарищ начал посещение чемпионата мира с матча Франции – Дании. В целом он был очень доволен тем, что попадает на эту пару: «Лужники», топовая европейская сборная. В итоге он стал свидетелем единственной нулевой ничьей за весь групповой этап. То есть, даже Панама и Тунис забили три. Франция и Дания без турнирной мотивации отказались играть в футбол. Их не вынудил двигаться даже свист 70 тысяч зрителей. Это хороший повод обоим вылететь – мы же все верим в существование футбольного бога и справедливости.

Албанский орел

Гранит Джака и Джердан Шакири разожгли первый и пока единственный политический скандал чемпионата мира. Игроки сборной Швейцарии родились в семьях косовских албанцев, и голы в ворота Сербии отмечали изображением албанского орла. Сербские болельщики возмущались, сербские СМИ негодовали. Но в итоге футболисты отделались денежным штрафом, а их сборная прошла в плей-офф.