ЧМ-2018. Франция – Аргентина. LIVE

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14:10. Егор Титов же считает, что Франция с Аргентиной вполне могут доиграться до дополнительного времени. Также бывший капитан сборной России, а ныне тренер «Енисея» не в восторге от игры обеих команд.
14:00. «Аргентина выглядит очень слабо, Франция так же не выглядит сильной. Но, по поводу Аргентины: когда вся игра завязана на одном игроке, да ещё, который находится не в лучшем состоянии, то у такой команды мало шансов победить. Что касается Франции, то они тоже находятся не в лучших кондициях, видно по движению. Счёт не будет крупным, минимальная победа Франции», — сделал свой прогноз Ринат Билялетдинов.
Поставив на 1:0 в пользу Франции, можно выиграть с коэффициентом 6.5.
13:45. Если Дидье Дешам вдруг не знает, как остановить Лео Месси, он всё ещё может проконсультироваться у казанского «Рубина». Казанцы знают, о чём говорят.
13:30. «Можно подумать, что нас ждёт топ-матч, но, если честно, это не так. Я определенно не могу поставить на победу Аргентины, потому что на данный момент они выглядят очень плохой командой. Франция сама по себе не впечатляет, но я думаю, что они будут слишком хороши для Аргентины. Аргентина — возрастная команда со слабо выстроенной игрой. Они выглядят как уставшая команда, поэтому я ставлю на Францию», — считает Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон.
13:20. Давайте вспомним, как команды шли к этому матчу. Франция заняла первое место в группе, но в заключительной игре с датчанами удостоилась заслуженного свиста. Трёхцветные стали соавторами первой, и пока единственной, нулевой ничьи на турнире. Это было крайне унылое действо.
Битва Аргентины с Нигерией выдалась куда более драматичной. Месси и Ко вполне могли остаться за бортом плей-офф, но вовремя собрались и обыграли африканскую команду. Не остался в стороне и сам Леонель, открывший счёт. Спас же аргентинцев бывший футболист «Спартака».
13:00. До начала матча Франция — Аргентина осталось четыре часа. Самое время прочитать наш подробный прогноз на игру с разбором соперников.
12:40. Свой прогноз сделал и комментатор Константин Генич. Он предлагает поставить на ничью в первом тайме с коэффициентом 1.95.
12:25. Букмекеры предлагают поставить на победу Аргентины за 3.30. Шансы Франции на победу оценены коэффициентом 2.35. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.00. Остальные ставки — по сслыке.
12:10. Если вы забыли, где пройдёт один из самых статусных матчей 1/8 финала чемпионата мира, то французские и американские болельщики вам напомнят. Место встречи — Казань!
12:00. Добрый день! Сегодня на чемпионате мира стартуют матчи плей-офф. Первыми на поле выйдут сборные Франции и Аргентины.