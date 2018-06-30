ЧМ-2018. Франция – Аргентина. LIVE

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14:10. Егор Титов же считает, что Франция с Аргентиной вполне могут доиграться до дополнительного времени. Также бывший капитан сборной России, а ныне тренер «Енисея» не в восторге от игры обеих команд.

Франция — Аргентина: ставка Егора Титова на 1/8 финала ЧМ с коэффициентом 3.10

14:00. «Аргентина выглядит очень слабо, Франция так же не выглядит сильной. Но, по поводу Аргентины: когда вся игра завязана на одном игроке, да ещё, который находится не в лучшем состоянии, то у такой команды мало шансов победить. Что касается Франции, то они тоже находятся не в лучших кондициях, видно по движению. Счёт не будет крупным, минимальная победа Франции», — сделал свой прогноз Ринат Билялетдинов.

Поставив на 1:0 в пользу Франции, можно выиграть с коэффициентом 6.5.

13:45. Если Дидье Дешам вдруг не знает, как остановить Лео Месси, он всё ещё может проконсультироваться у казанского «Рубина». Казанцы знают, о чём говорят.

13:30. «Можно подумать, что нас ждёт топ-матч, но, если честно, это не так. Я определенно не могу поставить на победу Аргентины, потому что на данный момент они выглядят очень плохой командой. Франция сама по себе не впечатляет, но я думаю, что они будут слишком хороши для Аргентины. Аргентина — возрастная команда со слабо выстроенной игрой. Они выглядят как уставшая команда, поэтому я ставлю на Францию», — считает Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон.

13:20. Давайте вспомним, как команды шли к этому матчу. Франция заняла первое место в группе, но в заключительной игре с датчанами удостоилась заслуженного свиста. Трёхцветные стали соавторами первой, и пока единственной, нулевой ничьи на турнире. Это было крайне унылое действо.

Францию и Данию освистали. Абсолютно по делу Первая нулевая ничья на чемпионате мира. Зрители негодуют.

Битва Аргентины с Нигерией выдалась куда более драматичной. Месси и Ко вполне могли остаться за бортом плей-офф, но вовремя собрались и обыграли африканскую команду. Не остался в стороне и сам Леонель, открывший счёт. Спас же аргентинцев бывший футболист «Спартака».

Месси остаётся в России! Экс-защитник «Спартака» спасает Аргентину Лео забил в Петербурге, а Рохо сделал свою страну счастливой.

13:00. До начала матча Франция — Аргентина осталось четыре часа. Самое время прочитать наш подробный прогноз на игру с разбором соперников.

Сборная Франции отдаст мяч Аргентине и будет делать то, что умеет лучше всего Франция не пропустила ни одного мяча в пяти из семи последних официальных матчей. Но у Аргентины есть Месси.

12:40. Свой прогноз сделал и комментатор Константин Генич. Он предлагает поставить на ничью в первом тайме с коэффициентом 1.95.

Франция — Аргентина: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала ЧМ-2018

12:25. Букмекеры предлагают поставить на победу Аргентины за 3.30. Шансы Франции на победу оценены коэффициентом 2.35. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.00. Остальные ставки — по сслыке.

Франция – Аргентина: букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала чемпионата мира

12:10. Если вы забыли, где пройдёт один из самых статусных матчей 1/8 финала чемпионата мира, то французские и американские болельщики вам напомнят. Место встречи — Казань!

12:00. Добрый день! Сегодня на чемпионате мира стартуют матчи плей-офф. Первыми на поле выйдут сборные Франции и Аргентины.

Франция – Аргентина. Текстовая трансляция матча