70 цифр и статистических фактов, объясняющих групповой турнир ЧМ

Бельгия – лидер по количеству голов с игры (5), голов в позиционных атаках (5), голов в быстрых атаках (3), голов после атак через правый фланг (4).
Все 4 мяча с игры сборная России забила в атаках через правый фланг. Лишь Бельгия и Хорватия развивали 4 голевые атаки через одну зону.
В голевых атаках Германия делала в среднем 1,3 паса. Хуже комбинировали в результативных атаках только Египет (0,3 паса) и 7 сборных, не забивавших с игры. Для сравнения, у Англии – 15,3 передачи на атаку.
Самые длинные голевые атаки – у сборной Туниса: 42,7 секунды, за которые делается 14,7 передачи.
Португалия – самая дальнобойная сборная чемпионата мира: забила 3 мяча ударами из-за штрафной, это 60% от всех голов Португалии. Среди остальных команд нет никого, кто забивал издали хотя бы дважды.
Уязвимость Германии в цифрах: 3 пропущенных гола с игры, все 3 – в контратаках.
Аргентина проводит больше всех атак через центр – 28 за игру. Ударами кончаются только 3,3 из них, это 10-й результат турнира.
49 атак Германии в среднем за матч – через правый фланг. У ближайшего преследователя немцев, Австралии – 35.
Англия – лучшая сборная по количеству голов со стандартов (6).
Три сборные на ЧМ забили 2 пенальти. Австралия – единственная забивавшая только с пенальти.
Сборная Перу – единственная на турнире, в чьих матчах не было голов со стандартов.
Германия – самая бьющая команда чемпионата мира (22,2 удара за игру). 34% ударов Германии – 7,7 за матч – блокируется. Такой же процент заблокированных ударов только у Аргентины.
Саудовская Аравия – 4-я команда чемпионата мира по чистому времени владения мячом (36.12). Бразилия контролирует мяч меньше (35.55).
Россия – 4–я команда ЧМ по количеству фолов (17 в среднем за матч), при этом меньше фолов на своей половине допускали только Германия, Бразилия, Польша, Испания и Англия (у России – 4).
Испания – лучшая команда чемпионата мира по количеству овладеваний мячом (перехватов, подборов) на чужой половине: 13 за матч. Вторая – Россия (12).
Германия – лидер по количеству передач в штрафную (57) и по количеству острых передач (32).
Португалия – худшая команда чемпионата мира по количеству передач в штрафную (17) и по количеству острых передач (7). При этом конвертация острых передач в удары – 68%: лишь Швеция столь же эффективно пользуется острыми передачами.
Самые длинные передачи делал Иран – 22,7 м. Эта же команда худшая по количеству коротких передач (57). Самые короткие передачи – у Испании: 15,7 м. Она же – лучшая по количеству коротких передач (237).
Россия – третья команда ЧМ по количеству единоборств (178), первая по количеству выигранных (97) и первая по проценту выигрыша (54,5%). Процент выигрыша верховых единоборств России – 63%. Для сравнения, Саудовская Аравия выиграла в среднем 40% верховых единоборств за матч. Египет – 39%.
Бразилия – лучшая команда по количеству обводок (44).
Только Япония перехватывала мяч на чужой половине поля чаще, чем Россия. У Японии 14 перехватов, у России – 13.
Все три игрока, поучаствовавших как минимум в 5 голевых атаках – Гарри Кейн, Киран Триппьер и Эден Азар, – набрали свою статистику в матчах с Тунисом и Панамой.
Гилфи Сигурдссон – второй игрок ЧМ по количеству острых передач (21). Больше только у Неймара – 27.
Самый пасующий игрок турнира – Тони Кроос с 336 передачами. Но больше всего точных передач не у него, а у Серхио Рамоса – 310.
Немного о примитивности Германии: Йозуа Киммих сделал 36 навесов в штрафную. Его ближайший преследователь колумбиец Хоан Мохика – 15.
Артём Дзюба – лучший игрок ЧМ по количеству единоборств в атаке (95), в том числе выигранных (48).
Из 20 игроков, чаще всех вступавших в единоборства по ходу чемпионата мира, всего один выиграл больше 60%. Это Лео Месси (62%).
Юссуф Поульсен – единственный игрок ЧМ, привезший два пенальти в свои ворота.
Сердар Азмун сделал 12 потерь на своей половине поля – больше, чем кто-либо на ЧМ.
Сразу 16 игроков попадали в каркас ворот. Одну страну представляют только два из них – Бадель и Ракитич из сборной Хорватии.
Неймар – лучший по количеству попыток обводок (52). Второй – Лео Месси (42). У Криштиану Роналду 19 обводок: это уровень Трезеге из сборной Египта и костариканца Брайана Руиса.
В материале использованы данные InStat.