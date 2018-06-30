70 цифр и статистических фактов, объясняющих групповой турнир ЧМ

Бельгия – лидер по количеству голов с игры (5), голов в позиционных атаках (5), голов в быстрых атаках (3), голов после атак через правый фланг (4).

Все 4 мяча с игры сборная России забила в атаках через правый фланг. Лишь Бельгия и Хорватия развивали 4 голевые атаки через одну зону.

Сборная Бельгии — лидер по количеству голов с игры Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

В голевых атаках Германия делала в среднем 1,3 паса. Хуже комбинировали в результативных атаках только Египет (0,3 паса) и 7 сборных, не забивавших с игры. Для сравнения, у Англии – 15,3 передачи на атаку.

Самые длинные голевые атаки – у сборной Туниса: 42,7 секунды, за которые делается 14,7 передачи.

Португалия – самая дальнобойная сборная чемпионата мира: забила 3 мяча ударами из-за штрафной, это 60% от всех голов Португалии. Среди остальных команд нет никого, кто забивал издали хотя бы дважды.

Трёшка Роналду, минус Германия и ещё 6 главных событий группового этапа ЧМ-2018 Список, в который мы наверняка забыли что-то включить.

Уязвимость Германии в цифрах: 3 пропущенных гола с игры, все 3 – в контратаках.

Аргентина проводит больше всех атак через центр – 28 за игру. Ударами кончаются только 3,3 из них, это 10-й результат турнира.

49 атак Германии в среднем за матч – через правый фланг. У ближайшего преследователя немцев, Австралии – 35.

Англия – лучшая сборная по количеству голов со стандартов (6).

Лучше всего используют стандарты англичане Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Три сборные на ЧМ забили 2 пенальти. Австралия – единственная забивавшая только с пенальти.

Сборная Перу – единственная на турнире, в чьих матчах не было голов со стандартов.

Германия – самая бьющая команда чемпионата мира (22,2 удара за игру). 34% ударов Германии – 7,7 за матч – блокируется. Такой же процент заблокированных ударов только у Аргентины.

Саудовская Аравия – 4-я команда чемпионата мира по чистому времени владения мячом (36.12). Бразилия контролирует мяч меньше (35.55).

Россия – 4–я команда ЧМ по количеству фолов (17 в среднем за матч), при этом меньше фолов на своей половине допускали только Германия, Бразилия, Польша, Испания и Англия (у России – 4).

5 главных тактических трендов чемпионата мира Кажется, даже сборная России готова задавать тактические тренды.

Испания – лучшая команда чемпионата мира по количеству овладеваний мячом (перехватов, подборов) на чужой половине: 13 за матч. Вторая – Россия (12).

Германия – лидер по количеству передач в штрафную (57) и по количеству острых передач (32).

Португалия – худшая команда чемпионата мира по количеству передач в штрафную (17) и по количеству острых передач (7). При этом конвертация острых передач в удары – 68%: лишь Швеция столь же эффективно пользуется острыми передачами.

Самые длинные передачи делал Иран – 22,7 м. Эта же команда худшая по количеству коротких передач (57). Самые короткие передачи – у Испании: 15,7 м. Она же – лучшая по количеству коротких передач (237).

Россия – третья команда ЧМ по количеству единоборств (178), первая по количеству выигранных (97) и первая по проценту выигрыша (54,5%). Процент выигрыша верховых единоборств России – 63%. Для сравнения, Саудовская Аравия выиграла в среднем 40% верховых единоборств за матч. Египет – 39%.

Бразилия – лучшая команда по количеству обводок (44).

Россия – третья команда ЧМ по количеству единоборств и первая — по количеству единоборств выигранных Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Только Япония перехватывала мяч на чужой половине поля чаще, чем Россия. У Японии 14 перехватов, у России – 13.

Все три игрока, поучаствовавших как минимум в 5 голевых атаках – Гарри Кейн, Киран Триппьер и Эден Азар, – набрали свою статистику в матчах с Тунисом и Панамой.

Гилфи Сигурдссон – второй игрок ЧМ по количеству острых передач (21). Больше только у Неймара – 27.

Самый пасующий игрок турнира – Тони Кроос с 336 передачами. Но больше всего точных передач не у него, а у Серхио Рамоса – 310.

Немного о примитивности Германии: Йозуа Киммих сделал 36 навесов в штрафную. Его ближайший преследователь колумбиец Хоан Мохика – 15.

Артём Дзюба – лучший игрок ЧМ по количеству единоборств в атаке (95), в том числе выигранных (48).

Артём Дзюба – лучший игрок ЧМ по количеству единоборств в атаке, в том числе выигранных Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из 20 игроков, чаще всех вступавших в единоборства по ходу чемпионата мира, всего один выиграл больше 60%. Это Лео Месси (62%).

Юссуф Поульсен – единственный игрок ЧМ, привезший два пенальти в свои ворота.

Сердар Азмун сделал 12 потерь на своей половине поля – больше, чем кто-либо на ЧМ.

Сразу 16 игроков попадали в каркас ворот. Одну страну представляют только два из них – Бадель и Ракитич из сборной Хорватии.

Неймар – лучший по количеству попыток обводок (52). Второй – Лео Месси (42). У Криштиану Роналду 19 обводок: это уровень Трезеге из сборной Египта и костариканца Брайана Руиса.

В материале использованы данные InStat.