Сборную Кореи закидали яйцами. Да-да, ту самую, что вынесла с турнира немцев

Сборная Южной Кореи на чемпионате мира в России преподнесла, пожалуй, главную сенсацию турнира, обыграв чемпионов мира немцев и выбив тех с мундиаля. Выдающееся достижение для команды, которая не может похвастать обилием звёзд в своём составе. При этом с турнирной точки зрения победа не принесла корейцам никаких дивидендов. Сборная Южной Кореи более чем достойно выступила в России, но на родине футболистов не все встретили с распростертыми объятьями. Некоторые болельщики в аэропорту подарили игрокам цветы, но другие остались недовольны выступлением команды на ЧМ-2018 и забросали её яйцами.

Сборную Южной Кореи забросали яйцами по возвращении домой

После прошлого чемпионата мира фанаты забросали футболистов конфетами, что в Южной Корее считается оскорблением. А как в других странах встречают своих неудачников?

Видео можно посмотреть в «твиттере» Oliver Trenchard.

Роналду предлагали завязать с футболом

Сейчас в это трудно поверить, но были времена, когда форварда сборной Португалии Криштиану Роналду ненавидели на родине. Было это после чемпионата мира 2010 года, когда португальцы вылетели в 1/8 финала, проиграв будущим чемпионам испанцам. Команду в Лиссабоне встретила толпа разъярённых фанатов, которые требовали немедленной отставки главного тренера Карлуша Кейруша и призывали отправить Роналду на остров Мадейру. Именно там, по мнению фанатов, Криштиану надо было заново пройти футбольные курсы, прежде чем он имел бы право опять выйти на поле. Роналду уже тогда был большой звездой, но очень скромно провёл турнир, не справившись с ролью лидера.

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Нигерийские кошмары

То, что происходило в Нигерии после того же чемпионата мира 2010 года, иначе как истерией назвать нельзя. Во-первых, полузащитник Сани Кайта, выступавший тогда за владикавказскую «Аланию», получил десятки тысяч писем с угрозами за то, что заработал удаление в матче с Грецией. Но это была сущая ерунда по сравнению с тем, что сделало правительство страны. Президент Нигерии Джонатан Гудлак решил отстранить сборную от участия во всех международных турнирах на два года в связи с провалом на чемпионате мира. Игроки не могли поверить в то, что происходило в кабинетах, просто не верилось, что может дойти до такого абсурда. Пришлось вмешаться ФИФА и действительно временно отстранить Нигерию от участия в международных матчах. С другой стороны, это помогло навести порядок в федерации футбола Нигерии и минимизировать, насколько это возможно, вмешательство правительства в футбольные дела.

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Трагедия Эскобара

Когда говорят, что футбол – это больше чем игра, обычно подразумевают что-то положительное. Но в данном случае футбол должен был остаться только игрой. Защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар на ЧМ-1994 срезал мяч в свои ворота в матче с командой США. Из-за этого автогола колумбийцы проиграли со счётом 1:2 и не вышли из группы. Родина встретила Эскобара пулей, выпущенный из пистолета Умберто Муньоса Кастро. Точнее, пуль было несколько, а убийца после каждого выстрела кричал «Гол!». У Эскобара не было шансов на спасение. Он умер в больнице спустя 45 минут после случившегося.

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Не заслужили даже аплодисментов

К счастью, проигравшие команды далеко не всегда встречает подобный беспредел. После чемпионата мира 2014 года в Бразилии не вышедших из группы японцев встречала доброжелательная толпа болельщиков. Игроки вышли к ним и пожали руку каждому и поблагодарили за тёплые слова. Проигравшие в 1/8 алжирцы настолько расчувствовались тем, как круто их встретили дома, что приняли решение отдать все свои премиальные жителям Сектора Газа.

От Нидерландов на прошлом чемпионате мира ждали золота, а они вылетели в полуфинале. По признанию самих игроков, они считали, что не заслужили даже аплодисменты в свой адрес, однако фанаты приготовили для своих любимцев приятный сюрприз. Десятки тысяч людей в оранжевых майках окружили самолёт команды на взлётно-посадочной полосе. Полиции даже пришлось выставить ограждение. Арьен Роббен проникся таким приёмом и ещё раз извинился перед болельщиками за результат.

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018