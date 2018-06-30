В Беларуси задержали двух бельгийцев, освещавших ЧМ. Как это произошло?

Накануне в «Instagram» гуляла история о задержании двух бельгийцев на литовско-белорусской границе. И всё бы ничего, но эти парни оказались журналистами, одного из которых в своей редакции окрестили «пишущим Феллайни». А ещё они освещали ЧМ-2018, а сам инцидент случился в поезде «Калининград – Москва».

Сами виноваты?

Если вы уже готовились кидать кирпичи в «белорусских быдлополицаев», притормозите. Литовскую границу путешественники пересекли без проблем из-за наличия Шенгенской визы.

Но, собираясь проезжать через Беларусь, бельгийцы банально не позаботились о получении местной визы (как и транзитной). Она нужна для пересечения белорусской границы. При этом по пути в Москву поезд пересекал границу Беларуси несколько раз, и в первый местные пограничники пошли навстречу бедолагам, пропустив их без документов. Вот как прокомментировал историю сам «микрофон».



«Я слышал, что нам может потребоваться разрешение на пересечение границы, но думал, что оно включено в журналистскую аккредитацию, как и в Fan ID. Эти карточки выглядят почти одинаково. Для меня не было очевидным, что для пересечения границы журналистам потребуется что-то ещё, в отличие от болельщиков.

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Пограничник был немного удивлён. Не думаю, что большое количество журналистов, как мы, решили воспользоваться поездом. Мы встретили одного итальянца с похожей проблемой, но он оформил себе транзитную визу в Калининграде. Нам же не повезло, из-за чего пришлось ждать несколько часов. По-моему, пограничникам пришлось связываться с их начальством, чтобы понять, как разрешить ситуацию».

Почему поезд?

Нет никакого секрета, что Калининград находится за тридевять земель от центральной России, и чтобы туда попасть, нужно пересечь границы нескольких других государств. Поэтому поехать туда на поезде осмелится не каждый: то ещё удовольствие, когда посреди ночи тебя будят пограничники и требуют какие-то бумажки.

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Но причина, по которой журналисты выбрали этот вид транспорта, тоже проста. Поезд – дешевле. Вернее, он вообще ничего не стоил. Бельгийцы ехали на одном из бесплатных поездов, организованных для болельщиков и журналистов. Понять их можно: чемпионат у сборной Бельгии намечается долгий, а самолёты стоят в разы дороже, чем в обычное время. К тому же герои этой истории, видимо, парни особенно прагматичные. Едва с ними связалась наша Галина Козлова, как они сразу стали выяснять, где бы подешевле снять жильё в Ростове.

Хэппи-энд

Всего шесть часов пришлось провести работникам прессы на белорусской границе. После этого их посадили на ближайший поезд в Москву, и они наконец-то добрались до российской столицы.



Сейчас у журналистов нет никаких претензий к пограничникам. К тому же на тему проезда их, видимо, неправильно проинформировал консул перед отправлением в Москву.



«Изначально нас планировали отослать в Вильнюс, но им удалось быстро договориться, в результате чего мы смогли сесть на следующий поезд в Москву. Пограничники оказались очень дружелюбными, позволили нам при сопровождении сходить в ближайший магазин за едой и водой. Говорили с ними о чемпионате мира и так далее. Так что мы не чувствовали никакой тревоги или страха. Нам лишь пришлось дождаться следующего поезда на границе Беларуси. Потеряли время, но на этом всё».