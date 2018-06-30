Весёлый ролик как Неймар катится по России

И другие крутые видео с ЧМ. Здесь лучшее, что было на групповом этапе.

Неймар катается по России. Очень смешное видео, которое сделали после известного кувырка бразильца.

Исландцы поют в Москве!

Аргентинское веселье!

А вот здесь британцы, не побоявшиеся приехать в Россию, рассказывают, что здесь совсем не страшно.

Песенная дуэль датских и перуанских болельщиков.

Перед матчем Россия — Уругвай.

Англичанин злорадствует.

Аргентинцы рассказывают, какие русские слова они узнали за неделю ЧМ-2018.

Колоритный болельщик сборной России!

Пенсионеры рассказывают о чемпионате мира.

А вот здесь видео о том, как мы устроили на улицах Москвы опрос: кто круче — Месси или Роналду.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018