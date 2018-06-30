Весёлый ролик как Неймар катится по России

Неймар катается по России. Очень смешное видео, которое сделали после известного кувырка бразильца.
Исландцы поют в Москве!
Аргентинское веселье!
А вот здесь британцы, не побоявшиеся приехать в Россию, рассказывают, что здесь совсем не страшно.
Песенная дуэль датских и перуанских болельщиков.
Перед матчем Россия — Уругвай.
Англичанин злорадствует.
Аргентинцы рассказывают, какие русские слова они узнали за неделю ЧМ-2018.
Колоритный болельщик сборной России!
Пенсионеры рассказывают о чемпионате мира.
А вот здесь видео о том, как мы устроили на улицах Москвы опрос: кто круче — Месси или Роналду.
Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.