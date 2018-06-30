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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Болельщики и ажиотаж. Лучшее видео

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Неймар, сборная Бразилии по футболу
«Чемпионат»
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
Весёлый ролик как Неймар катится по России
И другие крутые видео с ЧМ. Здесь лучшее, что было на групповом этапе.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Неймар катается по России. Очень смешное видео, которое сделали после известного кувырка бразильца.

Исландцы поют в Москве!

Аргентинское веселье!

А вот здесь британцы, не побоявшиеся приехать в Россию, рассказывают, что здесь совсем не страшно.

Песенная дуэль датских и перуанских болельщиков.

Перед матчем Россия — Уругвай.

Англичанин злорадствует.

Аргентинцы рассказывают, какие русские слова они узнали за неделю ЧМ-2018.

Колоритный болельщик сборной России!

Пенсионеры рассказывают о чемпионате мира.

А вот здесь видео о том, как мы устроили на улицах Москвы опрос: кто круче — Месси или Роналду.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

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