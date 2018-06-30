В чём Россия исключительная на групповом этапе. Только цифры

— В первом туре у сборной России наибольший процент выигранных единоборств в обороне – 67%.
— В первом туре игроки сборной России вместе с игроками сборной Саудовской Аравии поучаствовали в наибольшем числе верховых единоборств (62). Из них наши выиграли 40 – тоже лучший показатель в первом туре.
— Аналогичным достижением наши футболисты могут похвастаться и после второго тура. В нем игроки сборной России вместе с игроками сборной Египта также поучаствовали в наибольшем числе верховых единоборств (71). Из них наши выиграли 42 – также лучший показатель во втором туре.
— Против сборной Саудовской Аравии Россия суммарно пробежала 117 км 963 м. Это лучший беговой результат всего чемпионата мира.
Турнирная таблица чемпионата мира — 2018
— Тогда же, против Саудовской Аравии, Александр Головин пробежал 5,9 км только без мяча – больше всех.
— Александр Головин совершил больше всего фолов в первом туре (7).— На счету Артема Дзюбы во втором и третьем турах ЧМ – больше всего выигранных единоборств (24 из 55 во втором туре, и 23 из 42 – в третьем), больше всего выигранных единоборств в атаке (23 из 51 и 21 из 38 соответственно), и больше всего выигранных единоборств в воздухе (16 из 28 и 15 из 22 соответственно). Не в процентном, а именно в абсолютном исчислении.
— Также Дзюба – лидер по этим трем показателям и суммарно в трех турах (51 выигранное единоборство из 103, 48 выигранных единоборств в атаке из 95 и 34 выигранных единоборства вверху из 53).
— Дзюба во втором и в третьем турах отметился и в еще одной номинации. Он совершил больше всего потерь мяча (18 во втором туре и 20 — в третьем).
— Сборная России нанесла меньше всего ударов в третьем туре ЧМ – всего три. И меньше всего ударов в створ – 1.
— Артём Дзюба – самый фоливший игрок в третьем туре ЧМ. Он совершил 7 нарушений правил в матче против Уругвая.
— Игорь Смольников – один из трех игроков на этом ЧМ, получивших красные карточки.
— Сборная России – лучшая команда чемпионата мира по количеству голов, забитых после атак через правый фланг (4). Столько же у Бельгии. Только Россия, Хорватия и Бельгия забили 4 гола после атак через одну зону.
— Россия – одна из пяти команд, не нанесших ни одного удара из вратарской. Сборная в компании с Саудовской Аравией, Данией, Перу и Исландией.
— Россия вместе со сборными Саудовской Аравии и Панамы пропустила в трех турах больше всего голов со стандартов (по 4). В отличие от этих двух команд, все наши голы пропущены со стандартных положений.
— Россия на 31-м месте по проценту атак через центральную зону – 20%. Хуже только Франция (18%).
— У сборной России наряду со сборными Мексики и Сенегала — наибольший процент выигранных единоборств за три тура – 54,5.
— У сборной России наибольший процент выигранных верховых единоборств за три тура — 63.
— Только одна команда совершает больше овладеваний мячом (подборов, перехватов) на чужой половине поля, чем Россия. Это Испания – 13 в среднем за матч. У России – 12.
— Роман Зобнин за три матча чемпионата мира пробежал 33474 м. Больше – только Кристиан Эриксен.
В материале использованы данные InStat и Opta.