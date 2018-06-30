Супербомбардиры прошлого. Насладитесь голами Габриэля Батистуты

Габриэль Батистута – второй снайпер в истории национальной команды Аргентины после Лионеля Месси. Экс-нападающий «Фиорентины» и «Ромы» забил 54 гола в 77 матчах за сборную. Благодаря своим бомбардирским качествам получил прозвище Батигол. Сдержать крепкого и в то же время резкого, быстрого, техничного, а также обладавшего великолепным ударом аргентинского голеадора было тяжёлой задачей для любого защитника.

Батистута принял участие в трёх чемпионатах мира – 1994, 1998 и 2002 годов. Сыграл в финальных стадиях 12 матчей, забил 10 голов. Это до сих пор лучший результат среди всех игроков «альбиселесте». Но Габриэлю не везло с точки зрения командных выступлений: сборная Аргентины каждый раз достаточно быстро покидала турнир.

На ЧМ-1994 аргентинцы под руководством Альфио Басиле стартовали с потрясающей по игре и результату победы над Грецией – 4:0. Батистута сделал в том матче хет-трик. Очень красивыми получились его первый (на видео – 00:05) и второй голы (на видео – 00:15), а третий мяч он забил с пенальти. В следующих встречах с Нигерией и Болгарией нападающий не смог отличиться, зато в игре 1/8 финала с Румынией заработал пенальти, который сам же реализовал (на видео – 00:30). Несмотря на гол Габриэля, сборная Аргентины вылетела: потерпела поражение со счётом 2:3.

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

ЧМ-1998 «альбиселесте» начали с победы над Японией –1:0. Автором единственного гола стал Батистута (на видео – 00:35). Он реализовал выход один на один после того, как мяч прилетел к нему рикошетом от защитника соперника. Потом был легендарный матч Аргентина – Ямайка. Победу команде Даниэля Пассареллы со счётом 5:0 принесли дубль Ариэля Ортеги, забившего два первых мяча, и хет-трик Батигола. Габриэль дважды поразил цель ударами с линии штрафной (на видео – 00:40 и 01:00), а, кроме того, забил с «точки».

В 1/8 финала Батистута стал автором гола в другом памятном матче – с Англией. Нападающий снова взялся пробить пенальти и переиграл голкипера Дэвида Симэна (на видео – 00:57). Аргентинцы взяли верх в серии одиннадцатиметровых, однако в четвертьфинале уступили Нидерландам – 1:2. В тот день Батигол «промолчал».

На ЧМ-2002 «альбиселесте» вообще не сумели выйти из группы с Англией, Швецией и Нигерией. Хотя стартовали с победы над представителем Африки – 1:0. Единственный мяч опять забил Габриэль, замкнув на дальней штанге подачу углового классным ударом головой (на видео – 00:45). Это последний гол Батистуты на мировых первенствах.

Чего стоят настоящему бомбардиру его подвиги на футбольном поле, свидетельствует история Батистуты. По окончании карьеры у него начались серьёзные проблемы с лодыжками. «Порой было сложно даже встать с постели, я принимал много болеутоляющих, – рассказывал Батигол. – Возникало чувство, будто я в тюрьме. Однажды пришел в клинику и сказал врачам, что больше не могу выносить боль. Я спрашивал у них, возможна ли ампутация ног. Я плохо двигался, но, к счастью, после операций больше не страдаю».