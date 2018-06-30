Один дед спросил у них: вы точно россияне?

Парни поставили столик в вагоне метро и смотрели ЧМ как в баре. Круто!

Сегодня, 30 июня, в Москве объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. По этой причине закрыта фан-зона на Воробьёвых горах и несколько парков. Естественно, бары и рестораны вечером будут заполнены фанатами со всего мира. А вот вариант креативного подхода к просмотру чемпионата мира.

Фото: vk.com/kondratrzn

Пока бразильские и сербские болельщики переживали за свои сборные на стадионе «Спартак» 27 июня, четыре друга — Глеб, Александр, Иван и Сергей — решили посмотреть этот матч в московском метро. Ребятам от 21 до 24 лет, все учатся в МГУ. Инициатором идеи посмотреть футбол именно так стал Сергей Кондратенко.

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— В выходные перед матчем я ехал в метро, только вернулся из Волгограда. Мне пришла мысль в голову, что матчи ЧМ можно смотреть прямо здесь, в вагоне. Рассказал своим товарищам об этом. Сразу же начали представлять ситуацию комично: надеть халаты, тапочки и воблой о стол бить. Решили попробовать. Выбирали вечерние матчи так, чтобы не попасть в час пик. Уже на месте поняли, что смотреть предстоит матч Сербия — Бразилия.

Пивные стаканы продают втридорога. Теперь за них начали драться Футбольные болельщики бьются за пивные стаканы, которые потом можно выгодно перепродать. Страшно представить, что будет в плей-офф.

С собой в вагон парни взяли столик, несколько пачек чипсов, безалкогольное пиво и воблу. На ноги надели тапочки.

Фото: vk.com/kondratrzn

— На входе и выходе из метро проблем не было, так как столик был не таким уж большим. Пиво специально взяли безалкогольное, чтобы вопросов от полиции не было. Кстати, они ехали в соседнем вагоне, но к нам не заходили. Люди вокруг к нам хорошо относились, кто-то фотографировался, кто-то разговаривал, кто-то респектовал. Только один дед грубо заставлял убрать пиво. Но, получив в ответ, что оно безалкогольное, не нашёл ничего лучше, как спросить: «Вы вообще россияне?». А после вышел на ближайшей станции.

В целом в сумме на такой просмотр футбола парни потратили всего 710 рублей на четверых (177 рублей 50 копеек с человека).

— На 8 банок безалкогольного пива мы потратили 500 рублей, чипсы и сухари обошлись в 150, две воблы – 60 рублей, тапочки, столик и газета наши. В перерыве матча сделали остановку на «Киевской», чтобы сходить в торговый центр «Европейский» за добавкой. Мы сделали три полных круга по кольцевой линии. Начали с «Парка культуры» в 21:02 и закончили на «Октябрьской».

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На вопрос, планируют ли они ещё раз так смотреть матч, Сергей ответил, что эмоции уже будут не те.

— Пока так смотреть футбол больше не планируем, потому что не будет таких необычных ощущений. Думаю, нам очень сильно повезло с реакцией. Но кто знает, что будет дальше.

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