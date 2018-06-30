«Перед выходом на игру я молюсь». Последние слова перед матчем с Испанией

Это была по-своему уникальная пресс-конференция. Первая особенность заключалась в том, что игроку задали всего на один вопрос меньше, чем тренеру (7:8), а вторая – в том, что отвечал на них футболист, свободно переходя с испанского языка на русский и обратно. Для приезжих репортёров явление на брифинг Дениса Черышева стало настоящим подарком пресс-службы РФС – его на Пиренеях знают лучше кого бы то ни было из подопечных Станислава Черчесова.

— Вы не тренировались сегодня в «Лужниках», в отличие от соперника. Вас об этом попросили?

— Нас никто не просил – просили мы. Нам культурно отказали. Таков регламент ФИФА. Мы на этом поле уже тренировались перед первым матчем, а испанцы – нет. Могли позаниматься на ЦСКА, но решили, что в этом нет смысла, и остались в Новогорске. Поле «Лужников» я сегодня посмотрел – оно немного другое, чем новогорское. Но в любой ситуации можно найти плюс. Нам не пришлось ехать туда-обратно, и футболисты спокойно поработали на базе.



— Ощущаете особое давление в преддверии игры на выбывание?

— Понятно, что это плей-офф. В следующий круг идёт только одна команда. Конечно, определённый отпечаток это накладывает, но давление – не совсем верное слово. Обе команды ощущают определенную ответственность. На этой стадии ничего изменить нельзя. Это как диктант: написал и сдал. На что написали, ту оценку и получим. Мы в одинаковых условиях с Испанией.

В чём Россия исключительная на групповом этапе. Только цифры Много статистических фактов о нашей сборной.

— Денис, можете представить свои чувства, если удастся забить Испании?

— Жизнь будет идти дальше, в ней мало что изменится. Главное — дальше пройти в чемпионате. Если забью, буду счастлив, но ещё больше обрадуюсь, если команда пройдёт дальше.



— Со времени ноябрьской встречи в Петербурге сборная России усилилась, а Испании – нет. Согласны?

Черчесов: Мы изменились не потому, что хотели делать изменения. Жизнь заставила. Три игрока, которые реально претендовали на место в стартовом составе, выпали, и мы вынуждены были делать поправки. С теми изменениями, которые произошли, сборная России добилась определённого промежуточно успеха. У Испании за несколько дней до турнира поменялся тренер. Не знаю, правда, по как причине: ваш брат много всякого пишет. Это вопрос к испанцам. Игру они немного поменяли, у некоторых футболистов изменились функции. Мы внимательно их изучаем и делам для себя как поправки. Тогда был контрольный матч, завтра официальный – это совершенно разные вещи.



— Вопрос Денису. Как игрок группы атаки сможете пробить оборону Испании?

— Думаю, как нападающий я должен это сделать. У Испании прекрасные игроки – возможно, это лучшая команда в мире. Но любая сборная в состоянии победить любую. Если тренер выставит в составе, постараюсь помочь товарищам, команде. У каждого игрока бывают хорошие и плохие времена, но мы профессионалы и давайте оставаться ими до конца.

Цифры, объясняющие силу России и крах Германии. Они вас удивят 70 цифр и статистических фактов, объясняющих групповой турнир ЧМ.

— СМИ муссировали тему, якобы вам была сделана прививка гормона роста.

— Это ерунда. Журналисты, по-моему, неправильно выразились или написали. Я спокоен, потому что никогда ничего запрещённого не делал. Тут и думать нечего.



— Вам хорошо известны истинные возможности испанских игроков. Если они завтра сыграют на максимуме, России придётся очень тяжело?

— Я уверен, что и так будет тяжело. Повторю, это блестящая команда, но у нас тоже есть свои достоинства, так давайте воспользуемся ими. Я считаю, мы можем переиграть любую команду. Надо верить только в победу.



— Для вас имело значение, где играть в 1/8, в Москве или Сочи?

Черышев: Мы играем в Москве, и здорово, что за нашей спиной будет 80 тысяч болельщиков только на трибунах. В Сочи нам тоже обеспечили бы достойную поддержку.

— Станислав Саламович, на протяжении года с Лопетеги Испания пропускала в основном после позиционных атак. Обратили внимание на этот фактор?

— Всего вам не расскажем, но мы и вчера обсуждали нюансы, и сегодня в 18:00 будет теория. Ещё раз обратим внимание на те тонкости, которыми рассчитываем воспользоваться. Удивлён вашим знанием испанской темы, но мы тоже знаем, что нам может принести успех. Действительно, до чемпионата мира они в одном ключе пропускали мячи, сейчас кое-какие изменения произошли – это факт. Испанский тренер это тоже знает и делает выводы.

— Вы играли за «Спартак» против «Реала» Фернандо Йерро, мало того – побеждали его. Можно ли в этой истории найти рецепт успеха?

— И тогда, и сейчас, что греха таить, испанцы являлись фаворитами. Фернандо прекрасно помню – он был великолепным игроком и стал великолепным руководителем. Мы хорошо подготовились к играм с «Реалом» и выиграли. Да, погода была другая, другие «Лужники», но мы сделали то, во что никто не верил. Завтра постараемся повторить. Как говорят в России, не боги горшки обжигают – вы же это ожидали услышать?

10 лет назад мы уже играли с Испанией в плей-офф. Где сейчас эти люди? Тогда ничем хорошим это не закончилось. Но теперь у нас есть «усы надежды».

— Учитывая ситу соперника, допускаете возврат к модели с пятью защитниками?

— Возможность всегда есть. Мы и на сборах разные системы наигрывали. У каждой команды есть плюсы и минусы. Под каждую важно подобрать правильную тактику. С некоторыми футболистами я сегодня уже поговорил, позже поговорю с другими. Завтра будем играть, как задумали. Главное, чтобы задумка сработала.



— Денис, 80 тысяч на трибунах гарантируют дополнительное давление?

— Нет, завтра мы должны устроить праздник для всех болельщиков, они должны наслаждаться игрой своей национальной сборной. Мы должны выложиться на 200%, и мы выложимся. Да, мы играем дома, в родных стенах, и мы готовы хорошо сыграть.

— После Уругвая вы долго общались с игроками. Поражение сказалось на психологическом состоянии команды?

Черчесов: Мы долго общались не по игре – о ней говорим на теоретических занятиях. В Самаре обсудили другие моменты, бытовые. По поводу уверенности-неуверенности – это длинный турнир, который ни одна команда не проводит на одном уровне. Против Уругвая мы долгое время играли в меньшинстве. Тем не менее был и позитив. И замены делали не на оборону, а на атаку, выпустив Смолова. Расстроило, что не забили.



— Накануне была опубликована часть письма Кавани самому себе из детства. А у вас, Денис, существуют какие-то ритуалы?

— Перед выходом на игру я молюсь, в автобусе и раздевалке слушаю музыку – это помогает сконцентрироваться. Вот и весь ритуал.



— С тактической точки зрения как представляете матч – Испания будет владеть мячом?

Черчесов: Даже на этом турнире испанцы владеют мячом больше остальных. Не только мы это испытывали на себе, поэтому знаем, что нас ждёт. Против такой команды тоже можно найти противоядие и искать свои шансы. Как играет Испания, мы все знаем. Другое дело – как ей противостоять. Мы должны быть готовы.

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018